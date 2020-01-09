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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента

В столицу Ирана прибыли украинские эксперты и спасатели, чтобы совместно расследовать причины катастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ".

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"В эти минуты борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране. Их встретили представители посольства и консульства", - говорится в сообщении.

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 01

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Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в 3.30 9 января с.г..

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 02

Экспертная группа, подчеркнул он, срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах работы.

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 03

По данным пресс-службы МВД помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737 будут 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД.

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 04

Ранее сообщалось, что среди специалистов — представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 05
Фото: пресс-служба МВД

Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента 06

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/p3168885
 
 
 Топ комментарии
 
"Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные"."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Жалкие вы люди, крохоборы поганые, Мендель, Богдан, Ермак да Рябошапка с Портновым. Жалеете какие то паршивые 3 тысячи баксов каждый на "бубочку", по статье могли бы "тискать" каждый день в одном из самых передых СМИ, причем статьи, написанные лучшими собаководами тружениками пера!

Как языком трепать, как Мендель, так вы готовы, это вам не стоит ни копейки, а как панегрик "бубочке" купить по 3 тысячи баксов (а оптом, на всю вашу шайку, да с предоплатой - и дешевле получится) - так и нету вас.
Скряги, "жалкие личности"(С)
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? прошло более суток, собирали своих, чтобы 50$ командировочных
мимо не пролетело ? твари, ещё бы месяц собирались
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"Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные"."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Жалкие вы люди, крохоборы поганые, Мендель, Богдан, Ермак да Рябошапка с Портновым. Жалеете какие то паршивые 3 тысячи баксов каждый на "бубочку", по статье могли бы "тискать" каждый день в одном из самых передых СМИ, причем статьи, написанные лучшими собаководами тружениками пера!

Как языком трепать, как Мендель, так вы готовы, это вам не стоит ни копейки, а как панегрик "бубочке" купить по 3 тысячи баксов (а оптом, на всю вашу шайку, да с предоплатой - и дешевле получится) - так и нету вас.
Скряги, "жалкие личности"(С)
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Иранцы уже заявили,что часть информации с "черных ящиков" боинга потеряна.
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Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента

Уффф! Слава Богу что и этот не сбили!
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Надо голландцев звать. Они хорошо такие вещи расследуют. И главное быстро.
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