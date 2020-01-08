 Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - написал он.
Ткач приложил к посту несколько фото, на которых запечатлен Иван Баканов.
Фото: facebook.com/mixailotkach
Напомним, 8 января - первый рабочий день после "длинных выходных". В 2020 году Кабмин принял решение перенести рабочий день с 6 января - канун православного Рождества - на 11 января.
https://www.youtube.com/watch?v=n_oDz5bbQug
Думает как лучше со столика убрать)
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
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Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
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Кому-то придется потесниться.
Хозяин своим слугам разрешил.
Две полосы поноса, а конкретики никакой
У Алекса с конкретикой беда((
Мочой зелёной залиты глаза.
И Монике всегда он скажет ЗА!!
Соево-мокшанские упыри мне до "одного" места
Он отмечает, вот только, как оказывается, Владимир Зеленский срочно вылетел в Оман не совсем поправить здоровье и порадовать семью. Прошла информация, что президент Украины вовсе не отдыхал, а, наоборот, был занят многотрудными переговорами.
По словам Шехтмана, переговоры касались в эвакуации в Украину и «отмывки» под видом инвестпроектов денег Коломойского и компании, которое оказалось в ловушке в оманских банках после санкций против Омана. Говорят о суммах от 80 до 120 млн долларов в Oman International Bank (***), Bank Dhofar и Oman Arab Bank.
https://www.facebook.com/groups/1363602343729067/permalink/2684121978343757/?sfnsn=mo
На хозяйство, по традиции, оставлен Разумков.
Он и отсиживать будет.
За всех.
День прошел более менее нормально)
Даже многое удалось)
И вот зашёл на ЦН, и понял - жизнь очень плохая!!! Везде зрада!
Да, порохоботики?
"Приватбанк", возглавляемый чехом Петром Крумхазлом, подал в суд Тель-Авива иск на 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов! Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.
Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Обсуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...
Вранье официальных пресс-служб о полете - "с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете" усиливает и то, что якобы в состав семьи Зеленского, входит еще и Ермак.
Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в которой обычно прячут деньги полученные нечестным путем.
Начиная с 2019 года у всех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным рейтингом, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борьбе с отмыванием денег.
Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают безуспешные попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются обезопасить свои накопления.
Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически описываются.
Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации".
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня - идеальный финансовый курьер.
По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.(с)
а девушка которая спряталсь скорее всего Марина Разомова-Георгиу
"Бубочка" во Внукове, а Вы таки во Франции.
Не возвращайтесь.
Просите политического убежища инструктора по лыжам.