 Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - написал он.

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Ткач приложил к посту несколько фото, на которых запечатлен Иван Баканов.

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Фото: facebook.com/mixailotkach

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Напомним, 8 января - первый рабочий день после "длинных выходных". В 2020 году Кабмин принял решение перенести рабочий день с 6 января - канун православного Рождества - на 11 января.