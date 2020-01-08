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Все про:курорт (90) СБУ (14214) Франция (2163) Ткач Михаил (13) Баканов Иван (106)

 Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сегодня, 8 января, находится на французских горнолыжных курортах. Его запечатлели в Мерибеле и Куршевеле.

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане

Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач 01

Ткач приложил к посту несколько фото, на которых запечатлен Иван Баканов.

Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач 02

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Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач 03
Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач 04
Глава СБУ Баканов находится в Куршевеле, - журналист Ткач 05
Фото: facebook.com/mixailotkach

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Напомним, 8 января - первый рабочий день после "длинных выходных". В 2020 году Кабмин принял решение перенести рабочий день с 6 января - канун православного Рождества - на 11 января.

Источник: https://censor.net.ua/p3168840
 
   
 Топ комментарии
 
не только же зелёному боссу отдыхать, пусть и уставшие бояре отдохнут ..
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Альпы, эльфы, розовые пони, единороги.
А чем еще главе СБУ заниматься? Тем более Новый год.
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Показуха. Прям фотографы снимают его рядом с ним а он не видит. Типо такой патриот в Украинском курятнике отдыхает. И ето главный СБУшник. Сейчас снимет фотоссесию и на Карибы или Мальту рванет жопу греть.
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С*ки за границей они любят отдыхать. А в Украине жизнь сделать как за границей они не хотят?
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я что то не понял, и лейтенат тоже с официальным визитом? с начальником бугельного подъёмника уже провел переговоры? а с главным инструктором по лыжам? баканов а чего бы тебе под авдеевкой или возле широкино не отдохнуть? съездил бы хоть своих офицеров проведал да поздравил! блин какие же вы слуги офигевшие! тильки для себе! так баканов?
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Трагедия Боинга МАУ в Иране. Придурок Зеленский из Омана

https://www.youtube.com/watch?v=n_oDz5bbQug
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Новиє ліца уміють відпочити. Не до добра все це.
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Совершенствует навыки слуги.
Думает как лучше со столика убрать)
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

.

.

.

3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..

.
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Ростов не резиновый.
Кому-то придется потесниться.
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ЗЫ, кстати, зеприматы сегодня ведь "штаб" по расследованию катастрофы создали, и там ЭТОТ должен был быть. И?
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Он налаживает инвестиционный климат с Кушевелем. Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 6646 Дело важное и неотложное, как у ЗЕ в Омане.

Хозяин своим слугам разрешил.
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Хватит и одного Сивохи. Тем более он в Киеве, бухает в офисе Осла. Пусть работой займется.
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Порохоботы, а в чём зрада то?
Две полосы поноса, а конкретики никакой Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 9277
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А в чём зрада у ЗЕгенератов была шо Порошенко 1 раз за 5 лет слетал на Мальдивы, и ты ЗЕбилёнышь тут тонну кирпичей отложил???
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А чего вы все такие нервные то?
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Так вот где,с.ка, зрада, Господа!!
У Алекса с конкретикой беда((
Мочой зелёной залиты глаза.
И Монике всегда он скажет ЗА!!
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Вот только штырит тебя конкретно как кацапа
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Даю!
Соево-мокшанские упыри мне до "одного" места
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Нехило так слуги от трудов праведных отдыхают. Но 73% одобряют, они от Мальдив все никак не отойдут.
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Если бы Владимир Зеленский просто отдыхал в Омане, была бы треть беды, в конце концов, как бы там ни было, имеет человек право, ведь заработал на отдых, не бедный человек. Это, правда, было бы просто показателем, кроме лицемерия, еще и глупости человека, который сидит и отдыхает в самом эпицентре закручивающегося тайфуна, способного снести его страну с карты мира вообще. Об этом в своем блоге пишет блогер Павел Шехтман.

Он отмечает, вот только, как оказывается, Владимир Зеленский срочно вылетел в Оман не совсем поправить здоровье и порадовать семью. Прошла информация, что президент Украины вовсе не отдыхал, а, наоборот, был занят многотрудными переговорами.

По словам Шехтмана, переговоры касались в эвакуации в Украину и «отмывки» под видом инвестпроектов денег Коломойского и компании, которое оказалось в ловушке в оманских банках после санкций против Омана. Говорят о суммах от 80 до 120 млн долларов в Oman International Bank (***), Bank Dhofar и Oman Arab Bank.
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Баклан Баканов поехал проводить контрольную встречу с содержателем конспиративной квартиры и насчитал в окне 48 утюгов и 73 кактуса - явка провалена.
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Работает зеленый лейтеха-уклонист, не покладая лыж.
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Ша...это явка там...ждут лыжника Осла, ой. Пастора Шланга...
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Я ху..ю с этого квартала, А хоть один квартальщик в Киеве есть? Кстати 73% зебилоидам привет.
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А как же.
На хозяйство, по традиции, оставлен Разумков.
Он и отсиживать будет.
За всех.
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При Зеленском каждое новое утро, хуже предыдущего, каждый новый день просто какой-то адский квэст для Украины.
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Вова Пу сидит и плачет. Нахера я собирал группировку на границе, нагнетал? Нападай - не нападай. Никого все равно нет.
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Эххх!
День прошел более менее нормально)
Даже многое удалось)
И вот зашёл на ЦН, и понял - жизнь очень плохая!!! Везде зрада!
Да, порохоботики?
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Где гарант мать вашу зебилы. В Омане, в Москве или уже все таки в Киеве. Если он был в Москве, то с какой целью? Тоже инвестиции просить?
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проснулся, посмотрел на портрел Нелоха, прослезился от умиления, послушал обещания, в записи, а тут такое?
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ЗЕкловун прилетевший в Москву на самолёте Медведчука с тобой полностью согласен - сплошная зрада у порохоботов.
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Багакто букв, але треба...

"Приватбанк", возглавляемый чехом Петром Крумхазлом, подал в суд Тель-Авива иск на 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов! Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.
Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Обсуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...

Вранье официальных пресс-служб о полете - "с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете" усиливает и то, что якобы в состав семьи Зеленского, входит еще и Ермак.
Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в которой обычно прячут деньги полученные нечестным путем.
Начиная с 2019 года у всех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным рейтингом, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борьбе с отмыванием денег.
Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают безуспешные попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются обезопасить свои накопления.

Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически описываются.
Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации".
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня - идеальный финансовый курьер.

По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.

Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.(с)
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Традиции у разведчиков встречаться в Швейцарии. Профессор бакланов в курвашеле
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А Бубочка в Москве и че? Какая вам разница...

Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 6173
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Не подскажите, Собор Василия Блаженного - тоже деревянный, как и Нотр Дам?
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Нет информации про споднее и тапки.Тема не раскрыта.!
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на фото слева сын Артур по середине его жена Оксана не и с право Стёпка мл. сын
а девушка которая спряталсь скорее всего Марина Разомова-Георгиу
Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 5040
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Ну, хоть кто-то катается не на водных лыжах по барханам.
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Не возвращайтесь, Баканов.
"Бубочка" во Внукове, а Вы таки во Франции.
Не возвращайтесь.
Просите политического убежища инструктора по лыжам.
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барига на мальдіви, генпридурок на сейшели, віслюк до оману, баклан до крушавелі! які всі вони патріоти, які вони схожі!
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