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 Политика Украины, За рубежом
  2020  44
Все про:курорт (90) СБУ (14214) Франция (2163) Ткач Михаил (13) Баканов Иван (106)

 Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сегодня, 8 января, находится на французских горнолыжных курортах. Его запечатлели в Мерибеле и Куршевеле.

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - написал он.

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Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач 01

Ткач приложил к посту несколько фото, на которых запечатлен Иван Баканов.

Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач 02

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Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач 03
Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач 04
Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач 05
Фото: facebook.com/mixailotkach

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Напомним, 8 января - первый рабочий день после "длинных выходных". В 2020 году Кабмин принял решение перенести рабочий день с 6 января - канун православного Рождества - на 11 января.

Источник: https://censor.net.ua/p3168840
 
   
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Во Франции нажрется и ловит, это официальная версия . Мадам Крендель скоро озвучит.
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не только же зелёному боссу отдыхать, пусть и уставшие бояре отдохнут ..
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Порошенко отдыхает на Сейшелах рядом с главой российского "оборонпрома" Чемезовым
09:49, 7 января 2020

Глава российской корпорации "Ростех", которая объединяет предприятия оборонного комплекса, Сергей Чемезов отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, что и бывший президент Украины Петр Порошенко, который ранее был замечен на 60-метровой яхте KATINA около острова Фрегат.
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а зачем ты с пророссийского сайта Страна.уа тут копипастишь?
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Бо там, звідки він пише, українські сайти заблоковані. Кацап, сер.
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До чого тут Порох, он простой депутат.
Речь о презике и главе контрразведки воюющей страны. Они устали? Тогда пусть пи$уют и не просто пи$дуют, а ******** на йух, на солнышке греться.
Это видео для тебя, популярный историк из Мордора чуть меньше года назад бубочкино правление описал https://www.youtube.com/watch?v=SqumiG6iNqg
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Альпы, эльфы, розовые пони, единороги.
А чем еще главе СБУ заниматься? Тем более Новый год.
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та оно ему нужно? Оно что работать пришло?
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Плешнер вже п'ятий раз викидався з вікна, але яд ні діяв )))
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слуги простого и тупого нарида... Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 2985
хи-хи...
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Кто-то сомневался?Им Украина и нахер не нужна...Баблишко потянуть и хто куда
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Это вот тот в очках - страшная гроза российских шпионов? Ловит их даже в Куршавеле? Или он тоже изначально в Буковель собирался?
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Может просто ошибся? Куршавель и Буковель - названия чем-то схожи..
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Я вот тоже так думаю. Видимо, французский язык принял за карпатську говірку української мови и даже не подозревает, что вокруг - чужбина.
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Человек там занимается оперативной работой,инвесторов ищет,а винаваты козлы(тобиш мы)которые мешают жить!и вообще чего вы престали к отнокласнику зели
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руками не трогать! он на задании! однако! журналюга сдал, все пристрелят враги.
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Тихо... он на задании Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8652 Куршевельских чертей ловит. Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 614
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при Петі всі топслужбовці відпочивали в Ізках )))
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Це лютий треш. Лютий. Слово "Не професіоналізм" сюди не підходить. Це - "по*уїзм". Ця вся клоунала - це політика державного пи*уїзму. У тебе впав лвюітак. Одна з головних версій - теракт. Тобі- по*уй. У тебе війна, двоє поранених на фраюонті - тобі - по*уй. Чому? Бо своє головне завдання ти вже виконав - сприяв звільненню беркутні і щачищенню свідків і матеріалів розстрілу Майлюдану. А отже, можеш відпочити. Нє?
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Теж мені НОВИНА.
Вони всі, зелені тобто, на курортах зараз.
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Код...ый стыд.
Страна совсем без управления осталась...
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А в стране война...
Самолеты сбивают, граждане умирают...
Жесть...
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что то эта кампания напоминает мне бедных "селюков"!
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Зеленое стадо отдыхает...оно устало...
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Он на оперативном задании, точно также как и у Суркиса на дне рождения. А семья - это прикрытие. А то его преступники бы раскрыли и убили , посмертно
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Он в засаде. Черти водятся не только в Борисполе, но и на курортах. Так что ему за такое еще и премия полагается.
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Куршевель -- любимое место российских миллиардеров и топ чиновников.

Интересно к кому Баканов поехал туда на доклад ....
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Лишаєть дати,цьому,назву - 'Державний 3.14дарюїзм'
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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