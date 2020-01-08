 Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - написал он.
Ткач приложил к посту несколько фото, на которых запечатлен Иван Баканов.
Фото: facebook.com/mixailotkach
Напомним, 8 января - первый рабочий день после "длинных выходных". В 2020 году Кабмин принял решение перенести рабочий день с 6 января - канун православного Рождества - на 11 января.
09:49, 7 января 2020
Глава российской корпорации "Ростех", которая объединяет предприятия оборонного комплекса, Сергей Чемезов отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, что и бывший президент Украины Петр Порошенко, который ранее был замечен на 60-метровой яхте KATINA около острова Фрегат.
Речь о презике и главе контрразведки воюющей страны. Они устали? Тогда пусть пи$уют и не просто пи$дуют, а ******** на йух, на солнышке греться.
Это видео для тебя, популярный историк из Мордора чуть меньше года назад бубочкино правление описал https://www.youtube.com/watch?v=SqumiG6iNqg
А чем еще главе СБУ заниматься? Тем более Новый год.
хи-хи...
Вони всі, зелені тобто, на курортах зараз.
Страна совсем без управления осталась...
Самолеты сбивают, граждане умирают...
Жесть...
Интересно к кому Баканов поехал туда на доклад ....