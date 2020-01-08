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 Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты военного медика Яны Дугарь, которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи приняли решение отменить постановление Печерского суда и приняли решение о том, что Яна Дугарь будет находиться под домашним арестом в Киеве, по месту регистрации, а не в месте постоянной дислокации бригады Дугарь в Новомосковске.

При этом домашний арест остался круглосуточным.

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Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 02Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 03
Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 04
Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 05

Фото, видео - Олег Богачук.

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Дугарь читайте здесь.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3168791
 
 
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Та всем понятно что она не виновата, только зебилы с подачи портнихи ломают комедию...
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Вы только всмотритесь в эти честные рожи украинского правосудия.

Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста - Цензор.НЕТ 5843
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А что эта рыжая защитница Корчинская бегает по всем судам над подозреваемыми? В каких отношениях были Шеремет и Корчинский?
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Если тебя придурок посадят за незаконное ношение наркотических веществ, так за таким как ты гнидота даже родственники бегать не будут, потому что ты гниль и мразота
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Это поклонник шария и этим все сказано
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короче, і цей суд не захотів визнати, шо жінка на відео (що надала прокуратура) і Яна Дугарь - абсолютно різні особи. Якби визнали цей очевидний факт - то і обвинувачення проти Юлі та Андрія також розсипалось би.ЗІ - це вже не кажучи про брехню, ніби підривник на відео і Андрій - одна і та ж особа (принаймі - бороди різні. І зріст). Ну, а жінку в темряві ще якось можна сплутати з Юлею...
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