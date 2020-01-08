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 Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Одно из отечественных предприятий в кооперации с иностранной компанией разработали специальные магнитометрические датчики для беспилотника, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа "коптер", который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры. Именно специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил полковника Юрия Камака, во время испытаний беспилотник, оборудованный упомянутыми датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Причем они способны это делать как днем, так и ночью. Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

Применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.

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Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны 01
Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны 02
Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168787
 
   
 Топ комментарии
 
гарна штука, особливо сподобалась карта на компі. Більше б таких в нашу Армію.
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скорее бы...
а то что-то часто стали наши подрываться...
еще бы против снайперов что-то придумать !
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От снайпера панацея - только другой снайпер. Но так как зелибоба запретила стрелять, то другого выхода как ныкаца нету...
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Лучше бы он порохоботов так вычислял. И прямо с неба закидывал их просрочкой шаленой бджилки.
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Хорошая идея для стартапа. Можешь когда хочешь Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6359
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БПЛА розроблені волонетром Юрієм Касьяновим це прорив в безпілотних технологіях! Касьянов створив і залишив інвесторам вже дві чи три компанії, які користуються його напрацюваннями і ці технології не мають аналогів у світі.
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А так их можно будет с точностью до сантиметра вычислять Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2424
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Лучше бы тебя мобилизовали и отправили в саперы разминировать после кацапов Донбасс.
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гарна штука, особливо сподобалась карта на компі. Більше б таких в нашу Армію.
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скорее бы...
а то что-то часто стали наши подрываться...
еще бы против снайперов что-то придумать !
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От снайпера панацея - только другой снайпер. Но так как зелибоба запретила стрелять, то другого выхода как ныкаца нету...
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От снайпера панацеи не существует, а вот как неплохое средство это антиснайперские комплексы и минометы. Снайпер против снайпера только в фильмах красиво, а на деле неоправданный риск.
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Ну, например, накрытие местности напалмом неплохо помогает...
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Плохо помогает. С чего собрались накрывать напалмом? С припаркованного за углом Б-52 или на худой случай Су-24?
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Почему плохо помогает? Думаете снайпер в костюме высокотемпературной защиты на позиции сидит? Для маскировки как бы не очень годится. А с чего применять - дело третье. Или Вы решили плавно сливаться с темы существования средств против снайперов вообще на отсутствие некоторых из них в ВСУ?
Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9553
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Ну, с таким же успехом можно порекомендовать ковровые бомбардировки, ядерную бомбу, просто танк и т.д. Под противоснайперскими средствами подразумевают средства, работающие точечно и находящиеся на вооружении в подразделении или у смежников. А на счет напалма, то в условиях застройки он не эффективен. Я вас удивлю, но снайпер не обязвательно под открытым небом задницей в облака лежит. Это может быть даже подвальное помещение.
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А минометы, которые Вы предлагали, офигенно эффективны, когда снайпер засел в подвале? А вот если взять напалма несколько побольше, то и в подвале снайперу невесело будет. Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1712
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холопъ,твой сывочолый барин противоснайперские комплексы обещал в 16ом.в ЗСУ поставить.
в каких подразделениях,список.
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Ты и в правду тупой или наравиться дурачком прикидываться? А коды для радиообмена тебе не сообщить за одно?
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от снайпера 152мм хорошо помогает

ну или но новому 155)))
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Мильпардон, это типа миноискатель прицепили к коптеру?
А что, это идея в плане безопасности, вот только перезаряжать его каждые 10 минут.....
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я так понял, что этот "миноискатель" вычисляет контур любой железяки на грунте и под ним.
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Для этих Кулибиных. Выкиньте это бесполезное дерьмо. Значит так, берем коптера и к нему 20 метров мотузкы, на конце 3-кг. гиря. Теперь, сел-взлетел-сел - взлетел. Во первых и проверяет и разминирует сразу, в т. ч. и пластиковые бомбы. Деньги за патент, берите себе..
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Деньги за патент, берите себе..

Гриша,не пойдет,нет отката и "таинственности"...
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Слово "мотузка" в тексте совпадение, или не думаю?
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Вотузка - веревка.
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Вотузка = мотузка
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где-то заплакал Юра Касьянов.. опять он оказался никому ненужен..
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Как по мне-отмывают деньги-то Мустафа 310 тыс за две недели заработал,то турецкие беспилотники размером в АН-2,то французские вертолеты,а тут дело новое-как не навесить!
Буду рад,если я ошибаюсь...
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помиляєшся, скоріш що то імпульсний лазерний локатор а він не є щось дуже нове
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