 Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятию игорным бизнесом, а также почти 5,5 тыс грн из кассы казино.
На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы.
Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.
Досудебное следствие продолжается.
Закончится клетчатым одеялом и домашним ночным арестом?
разводилки придумали новый вид услуг - выездное казино! )))) серьезно!!!
особенно в частный дом...со своим оборудованием, охраной и крупье - и веселись - у кого деньги завелись! аренда всего этого (как проституток) на час и...продлевать будете? ))))