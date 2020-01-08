EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1455  9
Все про:ГПУ (9581) игорный бизнес (322) казино (97) Запорожская область (727)

 Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура пресекла деятельность подпольного казино в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятию игорным бизнесом, а также почти 5,5 тыс грн из кассы казино.

На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений

Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ 01
Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168770
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Досудебное следствие продолжается.Источник: https://censor.net.ua/p3168770

Закончится клетчатым одеялом и домашним ночным арестом?
 показать весь комментарий
 
А когда изымут серверы космолота, что б эта зара в интернете не расспостранялась?
 показать весь комментарий
 
 
Это которое по проспекту, напротив полиции?
 показать весь комментарий
 
Ужоснах! И как такое только возможно
 показать весь комментарий
 
 
да изьяли, проверили на исправность, и мы снова открыты и ждем вас по адресу производивших изьятие.
 показать весь комментарий
 
не переживайте!
разводилки придумали новый вид услуг - выездное казино! )))) серьезно!!!
особенно в частный дом...со своим оборудованием, охраной и крупье - и веселись - у кого деньги завелись! аренда всего этого (как проституток) на час и...продлевать будете? ))))
 показать весь комментарий
 
Казино не в Омане? Ладно, подождём когда расскажут - что там было...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх