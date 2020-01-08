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 Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция. ФОТО

В Закарпатской области задержали местного жителя, который во время конфликта в развлекательном заведении облил бензином иностранца и поджег его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 8 января, около 5:00 утра, иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии.

Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция 01

Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. Иностранец гостил у родственников, местных жителей.

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"В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", - сказано в сообщении.

Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Житель села Долгое, подозреваемый в совершении преступления, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/p3168769
 
 
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"Заходить му#@к і каже: «Это место моё, может Вы пересядете?», а я говорю: «Ні ..я сєбє, ти шо оборзєл? Может ти сам пєрєсядєш?" (C)
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Я, *****, ******* один раз, так меня любая больница возьмет, а тебя нет! (С) Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 4787
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Надеюсь этот гражданин Латвии федька-федька, полупокер норвежский
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Не хотелось бы. Хотя он на Украину последнее время" бочки катил".
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Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция - Цензор.НЕТ 6002
шо за срач в развлєкатєльном завєдєнії???
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Вот в любом другом месте такое бы не случилось.

В городах победнее - получил бы несколько ножевых, или черепно-мозговую кирпичом.
В Киеве / Депре / Одессе / Харькове - отримав би декілька пострілів з травматичної зброї.
А тут - облили бензином и подпалили.
Специфический регион всё-таки.
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Хто, - жертва, чи нападник?
Ми, українці, і є насправді правдивими русинами, - просто на Закарпатті наша первісна самоназва найдовше збереглася.
Тут можна ствердувати з певністю 99% лише одне, - постраждалий "латвієць" за національністю не латиш.
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100 % голосовал за Зеленского. Ведь зеленский сказал что нужно любить каждого украинца. А латвиец не украинец
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Эта область голосовала за мальдивского свына, уймись уже, признайся хотя бы себе, что ты дятел))
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Закарпаття - 80 відсотків за Зеленського, цікаво звідки ви інфу берете.
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Какая область? Ты снова запомоился, мокша. Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 3785
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на жаль - ні. Довб.бів у нас теж вистачає.
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мабуть сказав що самогон не справжній, і в ході перевірки на градус сталося займання рідини.
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Может латвиец заказал горящий коктейль но шото пошло не так?
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ахаах, восставшие из ада , нервно курят в стороне.
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Мне, как социологу, просто интересно: Кто из Вас ходит в кабаки с бензином?
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Фигасе, пацан переигрался во второй Постал, что аж решил воплотить в реальности.
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так...а шо он в развлекаловку с бутылем бензина ходит???? зафигом????
(может то не бензин все же был...а там...самогонка или еще какато хрень!)
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Горiв латвiєць палалав, горiв латвiєць палалав.... (ссылка)
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А почем бензин в заведении?
И в состав какого коктейля он входит?
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