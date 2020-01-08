 Мужчина пытался покончить с собой, бросившись с крыши с 4-летней дочерью, на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Поступило сообщение от соседей о том, что на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках.
"Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", - говорится в сообщении.
Следующим этапом было спасения горе-отца. Работник ГСЧС по автолестнице поднялся к мужчине, который находился в неадекватном состоянии. Мужчина был напуган и уверен, что представители полиции начнут в него стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место.
В Департаменте коммуникации Национальной полиции сообщили, что 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.
Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла.
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
А чего бояться? Он же прыгать собирался. А так всё то же только быстрее. Радоваться надо было.
А если серьёзно - жалко чувака. Может протрезвеет, отоспится и одумается.
Учёные заявляют, что в магнитном поле нашей планеты открылась небольшая трещина, через которую к к земле потёк солнечный ветер. Он спровоцировал активизацию полярных сияний.
вообще жесть! с ребенком! сделать двух инвалидов!
ребенка у него отобрать и не возвращать никогда!!!
бросившись(НАМЄРЄВАЙЯСЬ ПРИГНУТЬ) с крыши с 4-летней дочерью
Да и хороших жалостливых баб вокруг полно! Через годик траура можно ребенка с новой мамкой знакомить!
Бездітних пар купа, виростять, житиме і радітиме.