 Мужчина пытался покончить с собой, бросившись с крыши с 4-летней дочерью, на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Поступило сообщение от соседей о том, что на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках.

"Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", - говорится в сообщении.

Следующим этапом было спасения горе-отца. Работник ГСЧС по автолестнице поднялся к мужчине, который находился в неадекватном состоянии. Мужчина был напуган и уверен, что представители полиции начнут в него стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции сообщили, что 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.

Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла.

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