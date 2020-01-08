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 Мужчина пытался покончить с собой, бросившись с крыши с 4-летней дочерью, на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Мужчина под действием неизвестных веществ пытался покончить с собой, спрыгнув с крыши. С собой он взял 4-летнюю дочь. Причиню всему этому, по его словам, послужила недавняя смерть супруги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Поступило сообщение от соседей о том, что на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках.

"Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", - говорится в сообщении.

Следующим этапом было спасения горе-отца. Работник ГСЧС по автолестнице поднялся к мужчине, который находился в неадекватном состоянии. Мужчина был напуган и уверен, что представители полиции начнут в него стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции сообщили, что 4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.

Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла.

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Мужчина пытался покончить с собой, бросившись с крыши с 4-летней дочерью, на Киевщине, - ГСЧС 01
Мужчина пытался покончить с собой, бросившись с крыши с 4-летней дочерью, на Киевщине, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168755
 
 
 Топ комментарии
 
Крыша едет реально у народа...
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Ему нужна помощь психолога... Не оправдываю его поступок. Просто понимаю, что потерял жену которую любил... Но нужно наоборот, если любил жену, то жить ради ребёнка, воспитывать, растить его, итд...
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
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Кошмар. Хорошо, что спасатели сработали как надо
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Кошмар. Хорошо, что спасатели сработали как надо
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Ему нужна помощь психолога... Не оправдываю его поступок. Просто понимаю, что потерял жену которую любил... Но нужно наоборот, если любил жену, то жить ради ребёнка, воспитывать, растить его, итд...
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
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"Мужчина был напуган и уверен, что представители полиции начнут в него стрелять."
А чего бояться? Он же прыгать собирался. А так всё то же только быстрее. Радоваться надо было.

А если серьёзно - жалко чувака. Может протрезвеет, отоспится и одумается.
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может вспышки на солнце какие-то?!.. реально сегодня зашкаливает "событиями"..
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6 января космический аппарат НАСА ACE обнаружил, что межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов, а плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз. Через 15 минут после этого специалисты геофизической обсерватории Polarlightcenter в Лофотене зафиксировали, что на севере Норвегии внезапно изменились токи земли и магнитного поля.
Учёные заявляют, что в магнитном поле нашей планеты открылась небольшая трещина, через которую к к земле потёк солнечный ветер. Он спровоцировал активизацию полярных сияний.
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прыгать с крыши двухэтажного барака???
вообще жесть! с ребенком! сделать двух инвалидов!
ребенка у него отобрать и не возвращать никогда!!!
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ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ В МИРЕ? ЧТО ЗА ШИЗОФРЕНИЯ?
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Кормилицу 100% потерял, без работы + 4-няя дочь.
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хватит на сегодня смертей.... хорошо что всё хорошо кончилось.....
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Мы живём в ******* времена. Эпоха капитализма и олигархии ведёт человечество в глубокую жопу с которой врядли вернёмся...
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У тебя есть выход: выехать на ПМЖ в сев.корею. Там уже коммунизм
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Да да это точно. Смотри проснёшься рано утром в северной Корее под названием Украина
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Может дочка подрастет и не такое вытворит...
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Мужчина пытался покончить с собой, бросившись (НАМЄРЄВАЙЯСЬ ПРИГНУТЬ) с крыши с 4-летней дочерью
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расчітивал шо рєбьонок погібнєт, а он виживєт
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Тупой диб-л! Не можешь прокормить ребенка - сдай в детдом! Устроишься заберешь! Или др заберут! Иностранцы в очереди стоят!
Да и хороших жалостливых баб вокруг полно! Через годик траура можно ребенка с новой мамкой знакомить!
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Ну хочеш- випилюйся. Дорослий, має право. Дитину нащо?
Бездітних пар купа, виростять, житиме і радітиме.
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Урод. Ребенка забрать, козла лишить родительских прав. Навсегда.
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