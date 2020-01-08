 Мининфраструктуры обнародовало имена погибших членов экипажа рейса Тегеран-Киев. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, данная информация содержится на странице ведомства в Facebook.

Так, экипаж рейса PS752:

Пилоты:

- Владимир Гапоненко

- Сергей Хоменко

- Алексей Наумкин

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: опубликован список погибших пассажиров - 167 имен. СПИСОК

Бортпроводники:

- Екатерина Статник

- Игорь Матьков

- Мария Микитюк

- Денис Лихно

- Валерия Овчарук

- Юлия Сологуб

В Мининфраструктуры выразили соболезнование семьям и близким погибших.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Согласно данным МИД Украины, на борту самолета находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании. В настоящее время МИД продолжает уточнять информацию о пассажирах.

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.