EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1737  8
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1447) ДТП (5965) Нацполиция (10685)

 Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО

В результате ДТП в Днепропетровской области один человек погиб, еще 12 получили травмы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции г. Никополь с участием автобуса "Икарус" и автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo". Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль "Chevrolet" столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля "Daewoo Nexia". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса, водитель автомобиля "Chevrolet" и автомобиля "Daewoo"", - сказано в сообщении.

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция 01
Фото: сайт полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3168727
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ждём-с заявление от Данилова, что два человека не сели в автобус.
 показать весь комментарий
 
сухая дорога и такое.... мдааа. праздновал кто-то православненький, вот и натворил беды - будет иметь грех если на исповедь не сходит то....
кстати - уже воротит от иконочек в машинах. рабы думают что это их защитит от чего то там..... пофиг шо ты на лысой резине, зато у..даришься при аварии о лик Николаса Чудотвораса...... это более православно и мозг разлетится, сделав узор креста.....
собол. погибшему, выздор. пострадавшим.
 показать весь комментарий
 
О, как "Шеви" видоизменился! Похоже, что в длину укоротили где-то на четверть, как минимум. Не повезло, кому-то.
 показать весь комментарий
 
ТАКОЕ происходит и будет происходить ДО тех пор, ПОКА виновные в таких ДТП не будут нести ответственность КАК за умышленное убийство ОТ 10 ДО 15 лет ТЮРЬМЫ И ПОЖИЗНЕННОЕ. КТО то скажет , А какое тут умышленное: для тех кто на бронепоезде - когда человек превышает скорость движения и ПРИ этот знает, что ему запрещается делать!?, ИЛИ когда водитель садится за СРУЛЬ своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и после этого совершает ДТП - УЧИТЫВАЯ все обстоятельства ЭТО разве не умышленное!? У нас за год погибло жителей Украины больше, чем на востоке Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх