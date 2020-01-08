 Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции г. Никополь с участием автобуса "Икарус" и автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo". Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль "Chevrolet" столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля "Daewoo Nexia". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса, водитель автомобиля "Chevrolet" и автомобиля "Daewoo"", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.