 Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Из аэропорта Дамаска Путин отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

"Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни", - говорится в сообщении.

"Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова", - сообщили в Кремле.

Напомним, 24 декабря в результате нанесенного российской военной авиацией удара по школе в селе Джубас в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии



