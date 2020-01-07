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Все про:Путин (25358) Сирия (2837) Асад (256)

 Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными. ФОТО

Президент РФ Владимир Путин 7 января прибыл с визитом в Сирию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Из аэропорта Дамаска Путин отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

"Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни", - говорится в сообщении.

"Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова", - сообщили в Кремле.

Напомним,  24 декабря в результате нанесенного российской военной авиацией удара по школе в селе Джубас в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро детей.

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Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными 01
Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168621
 
 
 Топ комментарии
 
До чого ж бридка рожа
Фе... Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными - Цензор.НЕТ 4199
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Краще написати, що у Сирію прилетів вбивця дітей.
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Под козака косит с оселедцем )) Нравится ему Украина,противному ))
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Краще написати, що у Сирію прилетів вбивця дітей.
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Алі, тут інше необхідно відзначити. Кацапський гловком на Різдво полетів до власних армійців, які зараз образно в окопах, Амер кснськ й главком на День подяки полетів у Афганістан своїх армійців, які теж образно кажучи в окопах. І лише "звізда" світової політики Зєлєнскій полкюетів у зваюоротню сторону від власних армійців, які в окопах зовсім не образно. Полетів на гарячі пляжі. От так.
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Це відомо, але тема статті про *****. Жаль, що його в Сирії не вб'ють.
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В международный аэропорт Багдад заглянет?
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а Зеля в зону ООС не полетел и не поехал....
Когда ***** выглядит достойнее зеленого чмыря....
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Та не. Я думаю, видал он своих солдат и вертел. И сколько их оттуда без голов приедет ему тоже похер. Он там что-то себе напланироваал, а этот заезд к ним - просто шоу.
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Соевые шныри в своей ненависти к унизителю Пэтра сами не заметили, как стали нахваливать даже *****.
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***** надрачивает их не на друга Путлера а на врага обдидчика ЗЕ , а те как верные сектанты берут под козырек
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Может ему лучше пожелать скорейшего выздоровления??? ..Окончательного!!!!
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Неужели в такой горячей точке нельзя найти ни одной ракеты?? Это же самолёт, одна единственная ракета и сколько ското - мрази в клочья.
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Ансамбль Ліксандрова вже там щоб збацати йому сені маі сєні, чи ще не дійшов по дну?
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у вовчика такая ряха уже...в фото не помещается)) наверное, санкции так действуют))
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Думаю что скорее всего ботоксные иньекции так действуют...
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Лысеет череп. И ничего с этим нельзя поделать. - Врет интернетовская реклама ! ))
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Дорогой трампушка а можно раз жахнуть по дамаску а то там тоже ***** заблудилось!!!
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он конечно *****.., но вспомнил о своих солдатах...
Когда Зеля в последний раз сказал спасибо ВСУ?...
Я не помню....

Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными - Цензор.НЕТ 648
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А наше Чмо, полетело отдыхать, 6-й раз за 9 месяцев ПРАВЛЕНИЯ!
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То він в творчєскої командіровкє.
Готує серіал«Кварталу 95»: «Бой с Мольдівскім Боригой !!!»
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Оно не поехало отдыхать. Вывод чужих ресурсов из зарубежных банков требует серьезного к себе отношения. Да и в Буковеле пришлось повкалывать. Вопрос "что делать" там был из основных. А делать нужно, и быстро. Потому такая горячка. По сути быть финансовым курьером с государственным иммунитетом - работенка еще та, очень нервная. Как бы не прознал кто...Но это уже другой вопрос. С праздником всех нас
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Дай, Боже, щоб цього виродка випадково замочили. І це дійсно той випадок, коли немає різниці, хто це зробить: чі обдовбаний кацап, чі курди, чі американці, чі ізраільтяни. Це був би найкращий подарунок дуже багатьом людям у світі.
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это только оманский осел-членограй додумался поздавить убийцу 10 тыс украинцев с новым годом.
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Тек не його племені загинуло 14 тис . людей . Якби то було 14 тис. богообраних то і через 100 років ніхто з них Президента кацапів не вітав би .
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Святой человек. Своя страна в говне по самые ноздри, а у него и об арабах душа болит.. Отец Тереза, ****.
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"Он хату покинул, пошел воевать,
чтоб землю суннитов шиитам отдать(с)
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знаю что в африке есть украинские миротворцы.
порошенко летал к ним?
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Обратите внимание ни одного ярого ЗЕбила в теме. Ну вы поняли да...Зато если б темка была про Порошенко или Гонтареву представляете этот ЗЕбильй скулёж?? Мгновенно ЗЕбилятня бы налетела. А *****? А что *****, это же друг ЗЕбубачки....С НГ поздравил, а как же с Рождеством?? Или нам просто ещё не сообщили об этом.
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Не знаю, но лично ты - и то и другое, это точно.
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Путин на Рождество поехал к военным, Зеленский в Оман на элитный курорт, Порошенко на Сейшелы на яхте за 380 000$.
Почувствуйте разницу.
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Порошенко обычный депутат, корпорация Рошен официально уплатила в бюджет Украины 2 миллиарда налогов, сколько ты уже будешь кудахтать за Порошенко? Там есть ещё 449 таких депутатов, бури любого и так же кудахтай про него? Например расскажи как "моя мама любит скорость" сидя в 24 квартирах...
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порошенко в этом ряду лишний, ибо не занимает тот пост, как предыдущие два лица.
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між іншим в минулому році яхта Порошенка заходила в морський порт Львова. інфа 100%

Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными - Цензор.НЕТ 4381
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Странно как-то, путин в Сирию, зе в Оман.Пу через Оман летел?
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Трампаз, дай команду! Дай команду, Трампаз!
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Що і по Оману теж ? Це було б правильно для України .
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Шоб эту плешивую ордынскую свинью шлёпнули вТурции, как ихнего посла!
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***** то не настоящий! верная примета настоящего, - 6 туалетонукеров и термосок с анализами всегда на столе )
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Плешивое чмо. Интересно, а почему он себе лобковые волосы на лысину не нарастил? Его кореш дон Сильвио Берлускони свою плешину покрыл растительностью. А ху#ло почему нет? Он лысый, шоли? 🧐
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придворная челядь так лобызала, все волосики с корнем повыдергивала ))
негде теперь взрастить для пересадки...
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Шоб ти там здох ботоксний опариш не для себе прошу для миру на планеті
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Хочет отмести территорию у этого дурачка.
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Не удивлюсь, если туда ещё одно ***@о с Омана подтянется.
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***** в Сирію, ************ в Оман. Це не так вже і далеко один від одного. Щось тут не чисто.
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А на бенином говноканале гнида новинский поздравляет с рождеством. Борцуны с олигархатом.
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Мы все желаем мирной жизни сирийцам.
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Хор Александрова заждался..
Счччастливого Буль-буль..
😇
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эх, жаль амеры его там ракеткой шлёпнуть не могут, как иранского генерала. а стоило бы.
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лучше бы х.ло встретилось с Муаммаром Каддафи или Саддамом Хусейном
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