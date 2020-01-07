 Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал после праздничного богослужения в Михайловском Златоверхом соборе.
"Сегодня, поздравляя всех с златоверхого Киева, мы шлем наши рождественские поздравления всем тем, кто сейчас находится в оккупации и в несправедливом заключении. Мы желаем, чтобы Господь поскорее освободил вас и в дальнейшем будем молиться, чтобы тот мир, который принес новорожденный Спаситель, прежде воцарился в нашей душе, а дальше, чтобы этот мир, справедливый мир, воцарился и в нашей украинском государстве. Мы в это верим", - сказал Епифаний.
"Мы как Украинская церковь, церковь украинского народа, будем делать все, чтобы украинское государство утверждалось, потому что украинская церковь является той духовной основой, на которой в будущем мы сможем построить то государство, о котором мы все с вами мечтаем - независимую, единую, европейскую демократическую Украина", - добавил Епифаний.
Он же дыр-дыр-дыр за Мир...
Първо прати обаче доброволците, тъй като армията беше разбита, а и когато тези неща не се оцениха, им прати кгбзе за да се осъзнават в още страдания..
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪
Само КГБ Резидент Портнов, но той не се и крие.
🐍
А вы вообще чего так переживаете за христианские праздники?
Защото ни е Създал и ние сме му деца.
Трябва да се помолим както прави и с думи, но и с ДЕЛА, Епифаний!
А кога и как ще става -- това е Негова воля!
Може би като падне кгбвластта и Зе бандата -- прокситата им в Украйна?
Ето, милиони се молиха на Бог и махна иранския главорез..
Кои са следващите!
5 ч. ·
- С Рождеством.
Год назад Украине даровали Томос - каноническое основание на создание и признание поместной церкви.
Можно быть трижды атеистом, но нельзя быть неграмотным человеком.
Система международных отношений в мире до сих пор выстроена на Вестфальских принципах 1648 года, а одним из основополагающих из них есть принцип: «чей князь, того и вера».
Это означает очень простую обратную зависимость:
- чья вера, тот и князь.
Надеюсь эта опасность вполне понятна даже атеистам.
Собственная поместная церковь является одним из формальных и неформальных столпов независимости.
И хотя я не являюсь поклонником концепции, стоящей за словосочетанием «армія, мова, віра» (потому, что эта концепция эксклюзивна по своей сути), все равно должен признать, что без армии, мови та віри, толку не будет, это важнейшие элементы в любой жизнеспособной концепции Украины.
Хреново все таки в БАНе.