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 Общество, Фоторепортаж
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 Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях и тех, кто находится в несправедливом заключении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал после праздничного богослужения в Михайловском Златоверхом соборе.

"Сегодня, поздравляя всех с златоверхого Киева, мы шлем наши рождественские поздравления всем тем, кто сейчас находится в оккупации и в несправедливом заключении. Мы желаем, чтобы Господь поскорее освободил вас и в дальнейшем будем молиться, чтобы тот мир, который принес новорожденный Спаситель, прежде воцарился в нашей душе, а дальше, чтобы этот мир, справедливый мир, воцарился и в нашей украинском государстве. Мы в это верим", - сказал Епифаний.

"Мы как Украинская церковь, церковь украинского народа, будем делать все, чтобы украинское государство утверждалось, потому что украинская церковь является той духовной основой, на которой в будущем мы сможем построить то государство, о котором мы все с вами мечтаем - независимую, единую, европейскую демократическую Украина", - добавил Епифаний.

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Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 01
Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 02
Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168595
 
   
 Топ комментарии
 
Господь их не захватывал
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Тот случай, когда сугубо одними молитвами не поможешь
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Та да. Хай терплять. Що назвали, те й прийшло.
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Господь их наказал, за то, что позвали к себе войну и дал им войну.
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А погибают в том числе лучшие люди Украины. Система не работает
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Та да. Хай терплять. Що назвали, те й прийшло.
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Угу, Господь шельму метит. За что боролись на то и напоролись.
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Окрім військовополонених і жменьки патріотів тупа вата таке цілком заслужила. Територію шкода...
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Тот случай, когда сугубо одними молитвами не поможешь
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так твой зе-Главком-какаяразница их освобождать не собирается...
Он же дыр-дыр-дыр за Мир... Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 7495
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я думал армия будет освобождать.. а оказывается только Господь освободить может Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 5177
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Армията също може да бъде Оръдие на Бог при определени условия!

Първо прати обаче доброволците, тъй като армията беше разбита, а и когато тези неща не се оцениха, им прати кгбзе за да се осъзнават в още страдания..
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Ха-ха, няма, няма...
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Само КГБ Резидент Портнов, но той не се и крие.
🐍
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Чому президент у такий день не з народом?
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а разве Рождество, пускай и малороссийское иудейский праздник?
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Абалдеть! Вчера только соя вопили , что это и 'не Рождество вовсе', а тут такое - 'президент должен быть с народом !'
А вы вообще чего так переживаете за христианские праздники?
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Зебня, що начебто вважає кацапів агресорами аж в захваті!

Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 2687
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Протнов на таке не здатний! Як ви могли подумать! Галімий фотошоп!
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Не дълго е ,,рисувал,, , защото КГБ Портнов наистина е коментирал и призовал така, това си му е КГБ задача!
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ото чуєш собачий йєзик - відразу зав'язуй йо' в "хішпанську краватку"
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И откуда они берут себе такие полуматерные ники? Епифаний, Онуфрий ... Гы.
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а где тот петя параша что всё это просрал он что там сказал?🤣
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молитись тра тоді, коли зробив усе шо міг, коли сили закінчились та нема інших можливостей. Тільки такі молитви чути Богу. Щирі і палкі!!! А ото ходити вперед животом і белькотіти непонятних слов під здорову отрижку - ну хто стане таке слухати???
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Може да звучи тривиално, но за Бог няма невъзможни неща!
Защото ни е Създал и ние сме му деца.

Трябва да се помолим както прави и с думи, но и с ДЕЛА, Епифаний!

А кога и как ще става -- това е Негова воля!

Може би като падне кгбвластта и Зе бандата -- прокситата им в Украйна?

Ето, милиони се молиха на Бог и махна иранския главорез..

Кои са следващите!
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Алексей Арестович
5 ч. ·

- С Рождеством.
Год назад Украине даровали Томос - каноническое основание на создание и признание поместной церкви.
Можно быть трижды атеистом, но нельзя быть неграмотным человеком.

Система международных отношений в мире до сих пор выстроена на Вестфальских принципах 1648 года, а одним из основополагающих из них есть принцип: «чей князь, того и вера».
Это означает очень простую обратную зависимость:
- чья вера, тот и князь.
Надеюсь эта опасность вполне понятна даже атеистам.
Собственная поместная церковь является одним из формальных и неформальных столпов независимости.
И хотя я не являюсь поклонником концепции, стоящей за словосочетанием «армія, мова, віра» (потому, что эта концепция эксклюзивна по своей сути), все равно должен признать, что без армии, мови та віри, толку не будет, это важнейшие элементы в любой жизнеспособной концепции Украины.
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Они не хотят никаких освобождений!! Рабам страшно что кто то их освободит. У них есть похлебка, с голоду не дохнут, Украину ненавидят. Не нужно Украинской церкви молиться за манкуртов и в чем то их поздравлять.
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Правильный ход. Придурки должны надеяться. До последнего. А затем правосудие.
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Да здравствует СВОБОДА!!!
Хреново все таки в БАНе.
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свабода - она бєзусловная ценность. Основа основ!!!
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