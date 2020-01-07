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Все про:Госпогранслужба (3581) граница (3287) нелегалы (275)

 Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера вечером на Львовщине пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 годов рождения.

"Когда украинцы традиционно садятся кушать кутью и начинают колядовать, турки решили испытать судьбу. Иностранцы не учли, что на Рождество более 5 тыс. пограничников находятся на службе по охране границы. Нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3168591
 
 
 Топ комментарии
 
Шото є сочєльнік і що там у кого сочиться?
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Святвечір у нас, а сачєльнік якийсь - то у малоросів
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Это чья погран.служба ,параши? Это у них сечельник.
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Шото є сочєльнік і що там у кого сочиться?
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Ну што ви, в Пєтєрбургє всє так гаварят
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десь погуляли з плечевими, то й сочиться )))
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...це сочиться в цього кацапа жовч, що набирав цю інформацію, бо на Святвечір в нього чортячі роги прорізаються.
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А сочельнік хіба в польщі?...не чув...напевне в чехії...
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Турки ещё в 2016м должны были безвиз с ЕС получить.
Но Эрдоган ударился в османское вяличие, и кагбэ уже в ЕС не хочет.
А прості люди не хотят строить османскую империю, а хотят в Европку.
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Киприоты. Как себя называют турки из Северного Кипра - имеют свободный въезд в Шенген + Англию! И по 2 паспорта. Один Евросоюза. Хотя официально и не признанная территория. У них лучше паспорт , чем у Украины.
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турецкие заробитчане. дюрюм в польше продавать хотели.
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Что-то не пойму,Турция еще пока чтен ЕС и Польша тоже.Какой смысл туркам пробираться в страну ЕС нелегально?Видимо это просто турецкие преступники.
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турция не ,,член"(может ты и прав) Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6027 а вечный кандидат в ЕС Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 711 Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7307
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Шо там, за паребриком не в курсах шо Польша уже 16 лет в ЕС?
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Это чья погран.служба ,параши? Это у них сечельник.
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Сперва прочитал "Двух генералов из Турции задержали...".

Бывает же...
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Святвечір у нас, а сачєльнік якийсь - то у малоросів
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то користуйся Україномовною версією Цензора. які проблеми!
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"Когда украинцы традиционно садятся кушать кутью и начинают колядовать, турки решили испытать судьбу..."
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Турки це турки, а треба було писати - громадяни Туреччини.
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