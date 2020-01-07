 Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В Покровском соборе устроили рождественский концерт двух церковных хоров.
После службы певчие собрались возле вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни на украинском языке: "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч", "Щедрик".
Некоторые верующие даже подпевали хору.
Не їхня це культура.
Так, кацапи колядують: "Вечерний звон" і " По Муромской дорожке"😜
Вони мають виконуватись на новий рік.
Нехай згорить,дотла,Москва!
І ще б нам,дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще,у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять,
нафта двадцять,
Хай,москалі,повеселяться!
А нам,щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб,кожен украінець,брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними віднині,
Здобудем Славу Украіні!
Щоб зникла,з влади,вся холера,
А став новий Степан Бандера!
З НОВИМ РОКОМммммм!!!!!
почему же колядки православные есть только на "выдуманном языке" / "телячьей мове", а зебилы и полицаи, что скажете?
Местный дом культуры уже несколько лет подряд устраивает забавы для местных жителей.
Они обряжаются в костюмы, ходят по домам, собирают угощения и развлекают хозяев загадками. В компании собираются от 5 до 15 человек, среди них - и взрослые, и дети, рассказывает и.о. заместителя председателя комитета по культуре районной администрации Наталья Козулина----