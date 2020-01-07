 Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Покровском соборе устроили рождественский концерт двух церковных хоров.

После службы певчие собрались возле вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни на украинском языке: "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч", "Щедрик".

Некоторые верующие даже подпевали хору.

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