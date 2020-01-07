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 Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке. ФОТОрепортаж

В оккупированном Россией Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В Покровском соборе устроили рождественский концерт двух церковных хоров.

После службы певчие собрались возле вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни на украинском языке: "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч", "Щедрик".

Некоторые верующие даже подпевали хору.

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Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке 01
Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке 02
Во время рождественской службы в оккупированном Севастополе исполнили колядки на украинском языке 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168578
 
   
 Топ комментарии
 
В світі для різдвяних свят не придумали нічого кращого ніж українські колядки.
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Навряд чи.
Не їхня це культура.
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А есть колядки на росийском? И вообше по деревням кацапы колядуют?
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А есть колядки на росийском? И вообше по деревням кацапы колядуют?
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Вот и я подумал так. Никогда не слышал чтобы кацапы колядовали по деревнях
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"... И вообше по деревням кацапы колядуют?..."

Так, кацапи колядують: "Вечерний звон" і " По Муромской дорожке"😜
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В світі для різдвяних свят не придумали нічого кращого ніж українські колядки.
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А ще ж і щедрівочки є.
Вони мають виконуватись на новий рік.
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Щедрівки, здається, в канун нового року. А на новий рік - засівалки.
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Правильно, так и надо! Севастополь это Украина!Крым это Украина!
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Хай Новий Рік несе дива.
Нехай згорить,дотла,Москва!
І ще б нам,дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще,у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять,
нафта двадцять,
Хай,москалі,повеселяться!
А нам,щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб,кожен украінець,брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними віднині,
Здобудем Славу Украіні!
Щоб зникла,з влади,вся холера,
А став новий Степан Бандера!
З НОВИМ РОКОМммммм!!!!!
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Колядки є у чехів, словаків, шведів. У Московії відсутня така традиція.
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А шо, есть макшанские колядки, или бурятские, татаро-монгольские?
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Це ж не скрепно співати на бандерівській мові.
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Красти - это самая главная скрепа татаро-монгол.
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а шо ж такое? на свинособачьем нет колядок?
почему же колядки православные есть только на "выдуманном языке" / "телячьей мове", а зебилы и полицаи, что скажете? Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою - Цензор.НЕТ 8852 Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою - Цензор.НЕТ 1960
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Бурятия. Каменцы накануне Рождества выйдут на Колядки
Местный дом культуры уже несколько лет подряд устраивает забавы для местных жителей.
Они обряжаются в костюмы, ходят по домам, собирают угощения и развлекают хозяев загадками. В компании собираются от 5 до 15 человек, среди них - и взрослые, и дети, рассказывает и.о. заместителя председателя комитета по культуре районной администрации Наталья Козулина----
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Я даже не знаю есть ли у кацапов кроме интернационала колядки вот и пользуются украинскими за что их надо притянуть к суду за плагиат.
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Всему виной австрийский генштаб. Очевидно же😷
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Всему виной австрийский генштаб. Очевидно же😷
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Десь у січні у кацапів є звичай клянчити під вікнами варені свинячи ноги - ото в них колядки такі.
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