 В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке. ФОТОрепортаж

Праздничное богослужение провел священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества. Мы сегодня пели, славили Господа. Он никогда не оставлял и не оставит нас. Рад этой возможности быть здесь, встретиться с общиной. Имею надежду, что и в будущем мы, с милостью Божией, будем собираться, встречаться", - обратился к собравшимся архимандрит.
Во время богослужения было зачитано приветствие Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о важности веры, ее укрепления, единения вокруг неё в наше непростое, наполненное вызовами и изменениями время.
"Сегодняшнее богослужение совершается в особую дату – ровно год назад Украине, украинскому народу, украинской церкви был дарован Томос. И важно, что сегодня праздничная служба проводится священником Вселенского патриархата и мы отмечаем этот праздник вместе. Послание Вселенского Патриарха – это глобальный документ, в нем очень много символов, каждый из нас может найти в нем ответы на многие вопросы", - обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Богослужение проводилось на украинском языке. После него верующие пели традиционные колядки.
Христос ся роздає !!!
ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
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Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!
Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,
https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27
п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
а то что творится, ну.... верующим полезно переносить "страсти" - и вознесется он за муки свои шоб вечно играть на флейте Яхве, то есть для Яхве
прикольный чин и кличка)
Еще и детей принесли - кормить отравой. Зачитай, поп, рожалкам, как Моисей вырезал детей, и кричал к своим боевикам: "маловато будет". И как пользовались "девами не знавшими мужа" - 32000 захватили, а для Яхве принесли в жертву 32 из них. Зачитай им как медведицы порвали в клочья 40 детей, ибо те.... о б*же... посмели смеяться над лысыной бомжовствующего дедка-"пророка"... Зачитай им, Харламий, или как тебя там, Хралампий.
Но ты похоже самый-самый тупой зебил...
Колись фуйло сказало, що сила росєюшкі в ядерній зброї та у вірі.
Було би добре, якби їхня віра на нас не впливала.
Вакарчук підтримує цей лозунг ! Відео Вакарчука 2014-го року. Напевно саме з цього відео Зеленський скопіював свою новорічну промову.