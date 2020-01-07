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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Рождество (277) Турция (2190) Сибига (17)

 В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке. ФОТОрепортаж

В Анкаре состоялось Рождественское богослужение на украинском языке по случаю Рождества Христова.

Праздничное богослужение провел священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества. Мы сегодня пели, славили Господа. Он никогда не оставлял и не оставит нас. Рад этой возможности быть здесь, встретиться с общиной. Имею надежду, что и в будущем мы, с милостью Божией, будем собираться, встречаться", - обратился к собравшимся архимандрит.

В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке 01

Во время богослужения было зачитано приветствие Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о важности веры, ее укрепления, единения вокруг неё в наше непростое, наполненное вызовами и изменениями время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке 02

"Сегодняшнее богослужение совершается в особую дату – ровно год назад Украине, украинскому народу, украинской церкви был дарован Томос. И важно, что сегодня праздничная служба проводится священником Вселенского патриархата и мы отмечаем этот праздник вместе. Послание Вселенского Патриарха – это глобальный документ, в нем очень много символов, каждый из нас может найти в нем ответы на многие вопросы", - обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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Богослужение проводилось на украинском языке. После него верующие пели традиционные колядки.

В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке 04
В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке 05
Фото: "Укринформ"

Источник: https://censor.net.ua/p3168567
 
   
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А коли наше чмо болотне мову вивче? В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке - Цензор.НЕТ 5340
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Вітаю! Слава Петру!
Христос ся роздає !!!
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Ето го и Украинският Иисус Христос:

ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!

Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,

https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27

п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
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МОЛИМ се по целия свят за свършването на тази тежка карма за Украйна с агресията на кгбсволочната кървава власт.
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дай норм. ссылку кликабельную на Ютуб.
а то что творится, ну.... верующим полезно переносить "страсти" - и вознесется он за муки свои шоб вечно играть на флейте Яхве, то есть для Яхве В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке - Цензор.НЕТ 3214
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архимандрит Харлампий\\\\\\\\\\\\\

прикольный чин и кличка)
Еще и детей принесли - кормить отравой. Зачитай, поп, рожалкам, как Моисей вырезал детей, и кричал к своим боевикам: "маловато будет". И как пользовались "девами не знавшими мужа" - 32000 захватили, а для Яхве принесли в жертву 32 из них. Зачитай им как медведицы порвали в клочья 40 детей, ибо те.... о б*же... посмели смеяться над лысыной бомжовствующего дедка-"пророка"... Зачитай им, Харламий, или как тебя там, Хралампий.
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Уже даже самый тупой зебил понял...что закрывать Порошенко не за что...
Но ты похоже самый-самый тупой зебил...
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то чого твій Петька не повертається в Україну, а круги нарізує ? йому ж нема чого боятись
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Моцкалі в траурі...
Колись фуйло сказало, що сила росєюшкі в ядерній зброї та у вірі.
Було би добре, якби їхня віра на нас не впливала.
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Виходимо з дружниною в храм Різдва Пресвятої Богородиці.. Помолимось на богослужінні, поставимо свічки. Потім буде концерт учнів недільної школи при храмі й щорічний фестиваль різдвяних колядок.. Завершиться все козацьким кулішем й чаюванням. Хто з Дніпра - приєднуйтесь, будете дуже задоволеними..
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Сначала подумал, что за бредятина когда государственный чиновник сознательно нивелирует церкви Украины и обозначает только одну, причем все еще самую малочисленную. Потом посмотрел кто назначил Сибигу и стало все ясно, теперь неудивительно что богослужение в каком-то актовом зале в присутствии нескольких личностей. Просто нужна была картинка.
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На українській так на українській. "Какая разница" для турків ?

Вакарчук підтримує цей лозунг ! Відео Вакарчука 2014-го року. Напевно саме з цього відео Зеленський скопіював свою новорічну промову.
В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою - Цензор.НЕТ 7622
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