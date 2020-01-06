 Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает "Відсіч", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым Реалии".
Активисты пришли на лекцию Александры Митрошиной, которая в 2017 году сообщила в Фейсбуке, что посетила аннексированный Крым.
На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".
Позже, как сообщило движение "Відсіч" в Фейсбуке, активистов гражданского движения "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых ранее 6 января задержали в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной, отпустили.
Мужчин задержали после того, как во время лекции Митрошиной они задали ей вопрос: "Чей Крым?".
"Наших активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили из участка после трех часов содержания. На них составили протоколы об административном задержании за якобы нарушение ст. 173 КУоАП – "мелкое хулиганство". Теперь мы ждем суда", – говорится в сообщении.
Так, приезд Хакамады запланирован на 27 февраля, где она в столице Украины должна выступить на форуме DreamBig.
А для них какая разница!
Как Хакамада хвалила Путина, называла Крым российским и призывала к регионализации Юга и Востока Украины - ви...
Об этом она заявила во время пресс-конференции Путина в 2014 году.
«Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "оранжевые", Крым особо никто не трогал. Но они всегда хотели быть в России. Как уж произошло, так произошло, но вы победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные наши военные, которые защищали русских людей», - сказала она.Это ты всё время брешешь.
быть проукраинским активистом - крупное хулиганство
а воевать с оккупантом - вообще преступление по законам зе-мафии
А що, Маруся і Софія - не такі ж? Риторично...
"Эффект Даннинга - Крюгера - это когда дураки не могут понять, что они дураки, потому что они - дураки". ВОТ ТАК ,ЗЕЛЕБОБИКИ
В Киев приехала московская блогерша Александра Митрошина, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.
Он отмечает, после того, как группа активистов, в частности «Відсічі», вызвали полицию на них напали «сторонники» «русскомирского» блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить происходящее просто арестовала двух активистов.
Им надели наручники и выволокли по полу на улицу.
Одного из них держали на коленях перед выходом.
Вокруг находились сторонники человека из государства-агрессора.
«Вот и докатились мы до «какая-разница»
К нам массово едут лица из государства-агрессора нести «русский мир». Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора», - написал политолог. Он добавляет, Украина уверенно опускается во времена Януковича.
від пеціних друзів - ригоМедведчуків шкоди значно більше !
зеЛя подонок и предатель!