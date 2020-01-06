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 Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщает о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.

Как сообщает "Відсіч", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым Реалии".

Активисты пришли на лекцию Александры Митрошиной, которая в 2017 году сообщила в Фейсбуке, что посетила аннексированный Крым.

На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".

Позже, как сообщило движение "Відсіч" в Фейсбуке, активистов гражданского движения "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых ранее 6 января задержали в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной, отпустили.

Мужчин задержали после того, как во время лекции Митрошиной они задали ей вопрос: "Чей Крым?".

"Наших активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили из участка после трех часов содержания. На них составили протоколы об административном задержании за якобы нарушение ст. 173 КУоАП – "мелкое хулиганство". Теперь мы ждем суда", – говорится в сообщении.

Полиция в Киеве задерживала за мелкое хулиганство двух человек за вопрос Чей Крым? российскому блогеру Митрошиной 01
Полиция в Киеве задерживала за мелкое хулиганство двух человек за вопрос Чей Крым? российскому блогеру Митрошиной 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168551
 
 
 Топ комментарии
 
ви зараз подиветесь коменти від сєктантів сєкти Лоха Оманського
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наволоч зелена...... винесемо як і винесли яника.
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ми боялись пенсіонерів, та прорахувались, підросла зелядрісля безмізків
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Так они за Зе и голосовали. Кинули клич по инстаграммам да телеграммам, где их окучивали против Пороха. Еще и предков призывали приводить голосовать за Зе. Я полагал, что молодежь поумнее будет, да похоже мозгов там не больше чему пенсов.
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как больно и стыдно смотреть , как сепары и малоросы вместе с авакянской полицией глумятся над украинцем в КИЕВЕ
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Які питання до зебобіка, якщо сивочолого мародера ця поліція раніш повністю влаштовувала, разом з Авакяном...
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Ну шо ПОРОХ . допрезидентствовался ? Слил гнида завоевания Майдана !
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Так, недавно стало известно, что Украину посетит скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая в свое время поддержала аннексию крымского полуострова.

Так, приезд Хакамады запланирован на 27 февраля, где она в столице Украины должна выступить на форуме DreamBig.

А для них какая разница!
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Брехня ! Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній - Цензор.НЕТ 1735 Хакамада ніколи не підтримувала анексію Криму !
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провокатор чи знаєш багато ? іди в офіс прокурора
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Брехня . Не підтримувала !
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Память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, а иногда дурно.
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Оно сепарок и прекрасно знает шо оно тут вякает и делает это специально ..ЗЕбил сепар NNN
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Российский политик Ирина Хакамада, которая собралась на бизнес-форум в Киев, еще в 2014 году называла президента РФ Владимира Путина «победителем» в ситуации с аннексией Крыма.
Об этом она заявила во время пресс-конференции Путина в 2014 году.
«Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "оранжевые", Крым особо никто не трогал. Но они всегда хотели быть в России. Как уж произошло, так произошло, но вы победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные наши военные, которые защищали русских людей», - сказала она.Это ты всё время брешешь.
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при монике спросить чей крым - мелкое хулиганство
быть проукраинским активистом - крупное хулиганство
а воевать с оккупантом - вообще преступление по законам зе-мафии
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Порохоботы, я же вам 5 лет доказывал что Аваков - скотыняка. Так почему же вы его, твари, так рьяно защищали? Ответьте.
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ця скотиняка була нашою головною біллю, яку необхідно було терпіти заради існування коаліції реформаторів (нехай і відносної). Така була умова її існування.
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Таня Чорновол - також... потім потрапила до списків сивочолого гетьмана, що в свою чергу, позначилось на результатах. )
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Ой, і серед патріотів є упороті та навіжені. Тетяна - якраз з таких. Але вона - "ні з ким", такий собі "парасюк в журналістиці". На відмінну від Парасюка - освчена, грамотна, тому у відвертому дебільному анархізмі не була помічена.
А що, Маруся і Софія - не такі ж? Риторично...
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Таня - більш дебільна, ніж Марусі та Софії разом узяті.
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ну, як то кажуть "на колір та смак - в кожного окремо!"
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ну то послухайте спітч Тетяни: "окупований Донбас годує Україну"...
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дурниця. Не здивуюсь, якщо фейк. Чи сарказм.
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а как они радовались когда аваковские псы избивали АТОшников и ставили их на колени... а тут таке горе.. і чого раптом?
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методички , в них , змінились ... що не зрозуміло ?
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лживые сепар ЗЕбил Никонор Босой и NNN усердно отрабатывают мацу
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Есть такое явление под названием "эффект Даннинга - Крюгера" . Суть его состоит в том, что люди, имеющие низкий уровень интеллекта и профессиональной квалификации, гораздо чаще делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки - именно в силу низкого уровня своего интеллекта и профессиональной квалификации. В максимально сжатом виде то, как действует это правило, можно выразить следующей максимой:
"Эффект Даннинга - Крюгера - это когда дураки не могут понять, что они дураки, потому что они - дураки". ВОТ ТАК ,ЗЕЛЕБОБИКИ
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****!!! Нет слов от этого ********! Пора новый Майдан! Где набрали этот ватный курятник и как эта запребриковая ***** попала в Украину?
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Революція це не тоді коли гинуть активісти, революція це коли гинуть депутати, прокурори, судді!
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для російського блогера у нас більше прав ніж для громадянина України ?
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***** *****,так хочеться взяти усіх земразей голосувавших за те зеуйобіще,міцно за волося,і так тягаючі їх від кучі до кучі зеліного лайна,мордою в насцяне і насране монікою тикакати і тикати,тикати і тикати,як поганих серливих драних котів зі словами-а ото яке падло це зробило?!
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От точно так мне хочется потягать ПэтикивПесыкив... Со словами: сколько же вы срать будете?
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В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с русским блогером.
В Киев приехала московская блогерша Александра Митрошина, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.

Он отмечает, после того, как группа активистов, в частности «Відсічі», вызвали полицию на них напали «сторонники» «русскомирского» блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить происходящее просто арестовала двух активистов.
Им надели наручники и выволокли по полу на улицу.


Одного из них держали на коленях перед выходом.


Вокруг находились сторонники человека из государства-агрессора.

«Вот и докатились мы до «какая-разница»
К нам массово едут лица из государства-агрессора нести «русский мир». Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора», - написал политолог. Он добавляет, Украина уверенно опускается во времена Януковича.
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Найогидніше,що в Києві знайшлася рашистська падаль слухати ерефійську повію,мусора видно теж рашисти.
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Вони такими завжди були, відтоді як їх понабирали... лише раніше не можна було №розхитувати човна", тепер можна. )
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проводит вебинары по блогерству, питанию и фитнесу,
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певно - не найбільше "зрада" в житті - хай і проводить ...
від пеціних друзів - ригоМедведчуків шкоди значно більше !
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Шмаркля твердим кроком веде нас до прірви
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Барига Оманський рулить. Заробляє гроші на війні та підробляє кремлівською підстилкою.
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ну звісно, традиція - то справа така... спитайте в Порошенка
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Тільки за те що Леонід спитав у кацапки " чий крим ? " ( !!!!) Українська поліція Собакова його в'яже у кутузку !!! Приїхали панове шанувальники зеленої шмарклі !!!!
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Ой, а при якому ж президенті таких полійейських набирали, при якому президенті цю поліцію успішно зреформували?
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мрази зеЛЕные!
зеЛя подонок и предатель!
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Правда это или нет. Информационная война это или нет. Но Зеленому надо немедленно что-то делать по этому поводу. Отмораживаться не вариант. Эту стратегию уже опробывал Янукович.
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Тільки за те що Леонід спитав у кацапки " чий крим ? " ( !!!!) Українська поліція Собакова його в'яже у кутузку !!! Приїхали панове шанувальники зеленої шмарклі !!!!
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приїхали значно раніше, коли баригу-олігарха обрали замість урки Президентом
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