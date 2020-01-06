EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  9029  153
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4181) фотожаба (9693) Оман (4)

 Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский улетел с семьей в Оман за собственные средства, - Офис Президента

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 02

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 03

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 04

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Султан Омана Кабус бин Саид не встретился с Зеленским, поскольку проходит курс лечения, - Reuters

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 07

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 08

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 10

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 11

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 12

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 13

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 14


Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 15

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 16

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 17

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 18

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 19

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 20

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 21

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 22

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3168545
 
   
 Топ комментарии
 
В сети появились первые фото президента на отдыхе в Омане


Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5891
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
да отстаньте уже от бубочки!
ВДРУГ война а он уставший!!????
 показать весь комментарий
 
 
Номер в отеле 4 тис. грн.

Так для таких же буржуев эту страну построили, зачем возмущаться.
Хотя, если в Украине царят такие евроценности, то какая разница, всем на такое государство плевать, в том числе и президенту.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботам набросали со стола крошек, так они от счастья теперь и спать не будут! Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2914
 показать весь комментарий
 
Не плачь зебилоид тебе кловун с Омана песочка привезёт в подарок.
 показать весь комментарий
 
 
а на решту ми скинемося, хто цементу , хто водички, а хто і тазік для роствору.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только все это будешь замешивать у себя на нарах! Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8746
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Смокчи и не обляпуйся! Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8094
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы, а что вы с такими грусными рожами? Вы ж у нас первые ценители юморка в стиле Шапито 95, вон даже себе клоуна президентом выбрали. По моему вам сам Бог велел смеяться.
 показать весь комментарий
 
 


Прикинь, еще 4 года будем хохотать... Не жизнь, а праздник
 показать весь комментарий
 
 
Этот «министр» больше похож на замаскированного в гримёрной 95 квартала Коломойского.

Кстати, в оффшорном Омане, официально внесённом ЕС в «чёрный список» государств, отказавшихся сотрудничать в борьбе с отмыванием денег, по некоторым данным крутится около $500 млн ИВК.
И это на фоне того, что товарооборот между государствами всего $80 млн. И последнее.
Если это действительно «министр», то в госранге страны он занимает где-то пятое место. Мелковато для «одного из самых влиятельных лидеров современности», не?
Helgi Sharp ==========

А переговоры идут тяжело… Страна в которой султан, совсем недавно (лет десять назад), закопал в песок двоюродного брата за кражу каких то 8 млн. баксов, не понимает всей красоты полета финансовой мысли курьера Коломойского..
Ну, это хорошо. Чем больше слов, тем больше вероятности что, где-то протечет.
 показать весь комментарий
 
 
Очень ежик в тумане улыбнул
Ну что Вы к марионетке пристали
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, ну хоть бы флажки на столике пририсовали. Даже отмазку нормально оформить не могут.
 показать весь комментарий
 
 
Осел Оманский пардон Зеленский встречался с менеджером готелю, а терпилам показали что проводил важную встречу в резиденции султана, если на этом Вас ****...ют то на крупном продаже земли ****... т не моргнув глазом
 показать весь комментарий
 
 
еще Моникаянелох, вова оманский , ссаныч)))
 показать весь комментарий
 
 
Стоп, я вже заплутався: а як тепер зовуть призідєнта: Вовік Адєсіт? Вовка Япончик? Вальдемар Парижський? Володька Буковельський? Вовочка Оманський? До фіга він встиг на 8 місяців.
Дов...би, як там Мальдіви?(C)
@DEN04089

 показать весь комментарий
 
 
вот зря фсё это, право слово зря. походу, просто презедент, по просьбе трампа через посредников из омана, уговаривает иранцев "просто перестать стрелять", выполняя, таким образом, миротворческую миссию планетарного масштаба, ведь пресс-секретарь мендель заявила, что презедент превращается в самого влиятельного человека в мире (а, она знает, что говорит, так как обладает большей информацией). и если ему удастся предотвратить конфликт между ираном и сша (который может легко перейти в стадию обмена ракетными ударами), то это будет достойно нобелевской премии мира-а-а.
 показать весь комментарий
 
Говорил, шо умный. Оказалось - врал. Будет теперь ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский. Ему этот Оман ещё не раз икнётся.
 показать весь комментарий
 
 
ЛАХ-ТО! ЛАХ-ТО! ЛАХ-ТО! ЛАХ-ТО!
01 - 02 - 03 - 101 - 911! Памажите, зебілам плохо!
 показать весь комментарий
 
 
1) финансирование гулянки семейки Зеленского в Омане полностью обеспечил, начиная с предоставления самолета и дополнительной охраны, Коломойский.
2) Оман внесен в черный список ЕС, как грязный офшор
3) почти все деньги Коломойского сейчас в Омане.
Жуйте теперь....
(C)
@13Hellis_13

 показать весь комментарий
 
 
Подымите руку и скажите да и х.... с ним
А у нас праздник переживший сотки всяких паразитов

Поздравляю
с наступающим
Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7137
 показать весь комментарий
 
 
Сколько не старайтесь, а рейтинг Президента растёт!
 показать весь комментарий
 
 
О, він уже посміховисько всесвітнього масштабу.
 показать весь комментарий
 
 
хм. как бы последний опрос показал 62%. если поход от 73% к 62% это рост, то этот рост всем ростам рость.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Картинки нарисованы олигофренами для олигофренов. В психиатрическом интернате трудотерапия рисованием.
 показать весь комментарий
 
спасибо, кацап, мне не надо. это же ты постоянно. сидишь на бутылке.
 показать весь комментарий
 
да. хорошо. продолжай заниматься трудотерапией - рисованием.
 показать весь комментарий
 
Трамп знову пригрозив Ірану.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв змусити Іран понести відповідальність за ракетний обстріл американського посольства в Багдаді, здійснений 5 січня.
"Я вже Зеленського в Оман послав,так що ми вже поряд"-закінчив Трамп
 показать весь комментарий
 
Да, уж! Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2919 Подсуетил Зеля веселухи. Кто ж его на такое надоумил??? Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2919 Ладно. А я вам покажу чем отличается мой тонкинез Вальтер, от обычной кошечки Берты. Понятно: размерами! У вальтера 6,8 кг, а у Берты- 3,5. Парадокс, но Берта- главнее! По крайней мере, Вальтер ей всё уступает. Бо добрейший кот!

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 393
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх