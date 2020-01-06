 Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский улетел с семьей в Оман за собственные средства, - Офис Президента
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане
Читайте на "Цензор.НЕТ": Султан Омана Кабус бин Саид не встретился с Зеленским, поскольку проходит курс лечения, - Reuters
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества
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ВДРУГ война а он уставший!!????
Так для таких же буржуев эту страну построили, зачем возмущаться.
Хотя, если в Украине царят такие евроценности, то какая разница, всем на такое государство плевать, в том числе и президенту.
Прикинь, еще 4 года будем хохотать... Не жизнь, а праздник
Кстати, в оффшорном Омане, официально внесённом ЕС в «чёрный список» государств, отказавшихся сотрудничать в борьбе с отмыванием денег, по некоторым данным крутится около $500 млн ИВК.
И это на фоне того, что товарооборот между государствами всего $80 млн. И последнее.
Если это действительно «министр», то в госранге страны он занимает где-то пятое место. Мелковато для «одного из самых влиятельных лидеров современности», не?
Helgi Sharp ==========
А переговоры идут тяжело… Страна в которой султан, совсем недавно (лет десять назад), закопал в песок двоюродного брата за кражу каких то 8 млн. баксов, не понимает всей красоты полета финансовой мысли курьера Коломойского..
Ну, это хорошо. Чем больше слов, тем больше вероятности что, где-то протечет.
Ну что Вы к марионетке пристали
Дов...би, як там Мальдіви?(C)
@DEN04089
01 - 02 - 03 - 101 - 911! Памажите, зебілам плохо!
2) Оман внесен в черный список ЕС, как грязный офшор
3) почти все деньги Коломойского сейчас в Омане.
Жуйте теперь....
(C)
@13Hellis_13
А у нас праздник переживший сотки всяких паразитов
Поздравляю
с наступающим
Президент США Дональд Трамп пообіцяв змусити Іран понести відповідальність за ракетний обстріл американського посольства в Багдаді, здійснений 5 січня.
"Я вже Зеленського в Оман послав,так що ми вже поряд"-закінчив Трамп