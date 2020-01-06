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 Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса. ФОТОрепортаж

Делегация Православной Церкви Украины по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии посетила Стамбул, где встретилась с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

От имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополит Макарий передал искренние поздравления Вселенскому Патриарху и выразил ему глубокую благодарность за оказанную руку помощи, которая привела нашу Церковь к утверждению духовной свободы - автокефалии.

На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину.

Во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского Патриархата и Кипрской Церкви сослужил Всесвятийшому Патриарху Варфоломею на литургии по случаю Богоявления (по новому календарю).

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 01
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 02
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 03
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 04
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 05

Источник: https://censor.net.ua/p3168541
 
 
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Порох почему не возглавил делегацию, отскочил от обязанностей на Сейшелы?
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Пеца хочет бабло завести в Украину на новые акции но его уже вычислили и ждут
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Бабло в Украину это же хорошо, а вот один кловун Бенино бало в Оманскую офшорку вывез ,.. а это уже плохо. Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 7782
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Спроси у Цензора.
Порошенко в Константинополі.
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Порошенку після втрати посади діючого Президента - вже там по протоколу "не положено". А от кому "положено" - спитай сам. Якщо в оману докричишся.
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на правах рядового порохобота, я за него.. говори, что хотел!
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- Молуны - вскричал Рокфеллер, даю вам 10 миллиардов евро, если вы вот эту спичку подожжете молитвами(вытягивает из коробки спичку).
- Мистер Рокфеллер - отвечают попы, мы что, дебилы? - вы просто оставайтесь при своих миллиардах, а мы при своих(лыбятся), но Бок все видит, еретик вы эдакий.(все дружно смеются, Рокфеллер ставит Мартини)
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Православні християни святкують Різдво, а деякі ненавидять незалежну православну церкву. Чому у них такі переконання?
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То що, Макарій (Малетич) визнав Об'єднавчий Собор (15.12.2018р.) і ПЦУ з митрополитом Епіфвнієм?
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Хай Господь благословляє. Христос ся рождає, славімо його!
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Смотрю на попов я
И думку гадаю
Чому я не поп, и икру не сжираю.... Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 7116
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