 Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
В состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.
От имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополит Макарий передал искренние поздравления Вселенскому Патриарху и выразил ему глубокую благодарность за оказанную руку помощи, которая привела нашу Церковь к утверждению духовной свободы - автокефалии.
На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину.
Во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского Патриархата и Кипрской Церкви сослужил Всесвятийшому Патриарху Варфоломею на литургии по случаю Богоявления (по новому календарю).
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Порошенко в Константинополі.
- Мистер Рокфеллер - отвечают попы, мы что, дебилы? - вы просто оставайтесь при своих миллиардах, а мы при своих(лыбятся), но Бок все видит, еретик вы эдакий.(все дружно смеются, Рокфеллер ставит Мартини)
И думку гадаю
Чому я не поп, и икру не сжираю....