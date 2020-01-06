 Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

Злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов. Но при этом, они создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности достигал более $ 100 тыс. ежемесячно.

Мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас киберполиция устанавливает всех пострадавших.

Правоохранители провели обыски по месту расположения офисных помещений мошенников. По их результатам были изъяты системные блоки, серверы и мобильные телефоны.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. Им грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковчанин продавал по $3000 базы таможни, - киберполиция. ФОТО







