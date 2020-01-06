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Все про:махинации (480) киберполиция (176)

 Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция. ФОТОрепортаж

Обещая высокую прибыль, они побуждали граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции без возможности возврата средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

Злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов. Но при этом, они создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности достигал более $ 100 тыс. ежемесячно.

Мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас киберполиция устанавливает всех пострадавших.

Правоохранители провели обыски по месту расположения офисных помещений мошенников. По их результатам были изъяты системные блоки, серверы и мобильные телефоны.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. Им грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

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Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция 01
Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция 02
Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция 03
Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3168527
 
 
 Топ комментарии
 
У нас так же мошенник с помощью лживых обещаний президентом стал
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Це як, обіцяли вчителям по 4000 баксів зарплатні?
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У нас так же мошенник с помощью лживых обещаний президентом стал
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...порошенко вже не президент...
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Шо в Европу придем?помню как на майдане говорил,да и мин. Зарплата 2000 доллярив
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Це як, обіцяли вчителям по 4000 баксів зарплатні?
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Обычно, они работают по следующей схеме: клиент открывает счет в подобной "брокерской фирме", пополняет его на небольшую сумму, проводит несколько "успешных" сделок под руководством "эксперта-аналитика" и почувствовав "успех", пополняет счет на более крупную сумму.
И как говориться, плакали его денюжки...
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бєня би сказав, що це якісь бомжі.....100 шт $ в місяць
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Отсюда вывод: если офис в Украине - не привлекай клиентов из Украины.
А вообще, законодательство у нас таки дебильное: дегенерату, убившему женщину ножом, грозит 7 лет тюрьмы, а жуликам светит целых 12 лет.
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Украл в колхозе мешок картофана 5 лет получи. Украл с бюджета 1 миллиард, заплати 100 лямов залога и свободен.
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думали вони в трускавці коси заплітать вчаться?
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Ці кіберзлочинці у порівнянні з Мін. Фінансів просто маленькі діти.
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Фрезеровщик Иван Дулин заработал на форекс 1000$ за один день, можешь и ты!
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так народ в курсе. что нацбанк уже давно махинатор
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