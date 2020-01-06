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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:корабль (1316) Россия (74694) Стамбул (166) Клименко Андрей журналист (35)

 Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море. ФОТО

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" - плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле - не закончились. Около 11:00 (киевское время) 06.01.2020 целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место - военный причал на мысе Сарайбурну (фото 1). Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море (фото 2)", - написал он.

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Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 01
Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 02
Фото: Клименко/Facebook

Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168507
 
   
 Топ комментарии
 
Рогатые, вызывайте Кузю на помощь этому корыту
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ну не не любит Бог русню - народ как думаете по чему?
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А у вас хоть такая груда металлолома есть?
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тебя это заботит о наследник великого боя мо с командарм драпаном на борту против итальяно катеров Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі - Цензор.НЕТ 7752 Твоё как круглый броненосец беговой обороны крутится в бухта после выстрела и орать уря розия Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі - Цензор.НЕТ 7752
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Как можно сп...дить военный корабль? На нем же оружие
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Знатний був маршал, Установ. Міністр оборони,
сам не військовий, парт. функціонер, який займався совковим ВПК. Після смерті Гречка, дали маршала і призначили міністром.
За його наказом я пішов зі строкової.
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Зоря випускала для кораблів двигуни і турбіни. Мисто Миколаїв.
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Вот смотрю на регулярные "косяки" с кацапскими плавающими корытами (типа кораблями) и сравниваю с американскими кораблями (спущен на воду новейший американский авианосец типа Gerald Ford "Джон Кеннеди") https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=38EEfFZZ4mI&feature=emb_logo
и понимаю, что в случае боевого столкновения, американцы за 20 минут превратят мокшанские корыта в труху, в кучу металлолома)
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Надо написать на борту "Паркуешься как баба"...
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Турецкие буксиры ни при чем, а крейсер - не смог. Очередная украинская победа.
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кацапы рукожопые упыри.на ржавых корытах ваевать собрались
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Как вы лодку назовете...... Итак хроника

5 октября 1978 года крейсер заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода (украинский след!) имени 61 коммунара под наименованием «Адмирал Флота Лобков». 25 февраля 1982 года - спущен на воду, 15 сентября 1986 года - вступил в строй. 5 ноября 1986 года крейсер переименован в «Маршал Устинофф» и включён в состав Краснознамённого Северного флота. Не много не мало, а уничтожитель авианосных групп!!! Это не мухомор среди леса.С декабря 1987 года по июнь 1988 года - выполнял задачи боевой службы в Средиземном море.1989 год - выполнил задачи боевой службы в Средиземном море.21−29 июля 1989 года - нанёс официальный визит в военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния (США).16−20 июля 1991 года - нанёс визит в военно-морскую базуМэйпорт, штат Флорида (США).30 июня−5 июля 1993 года - нанёс визит в Галифакс (Канада).
С 1994 года по 17 декабря 1997 года крейсер проходил плановый ремонт на Петербургском АО «Северная верфь», затянувшийся на три года!!!???. В ходе ремонта была заменена главная энергетическая установка. Именно она и подвела на причале, крейсер не может работать в режиме малого хода.Май 1995 года - участвовал в качестве флагманского корабля в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.Июль 1996 года - участвовал в качестве флагманского корабля в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 300-летия Российского Флота;!!!!?????
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Тот случай когда любой православный христианин имеет все законные основания воскликнуть-"Хвала Аллаху"!
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мордовский корапь должен утонуть вместе с ****** потому что он тяжелее воздуха.
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старое корыто не в состоянии - команда упилась, капитан в нирване )) кацапы сэр Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі - Цензор.НЕТ 8352 Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі - Цензор.НЕТ 8352 Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі - Цензор.НЕТ 8352
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