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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4429) граната (721) Нацполиция (10679) Донецкая область (4399)

 Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Установлено, что гранату во двор бросил неизвестный. В результате взрыва пострадавших нет. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В субботу, 4 января, в 21.12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. Пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция 01
Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция 02
Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168490
 
 
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Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на Солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.

Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8067

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Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на Солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.

Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8067

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5796
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Граната, хулиганство?
А не покушение ли это на жизнь или я чего-то не понимаю?
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Ну, покушение...
Но дамбасня и ее братья-русня довела цену этой самой жизни до такой малой величины... что за хулиганку больше дают.
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