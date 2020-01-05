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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4174) Оман (2)

 Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Оман встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

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Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества 01Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168452
 
 
 Топ комментарии
 
Президент крупнейшей европейской страны и "один из самых влиятельных политиков мира" едет за свой счёт в крохотное государство, занесённое в чёрный список офшоров ЕС, для того, чтобы встретится с пятым по рангу министром?! Если нет никакой разницы, то верните, плиз, Порошенко.
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с кем, с кем?
интересно, сколько денег стоило Зе это фото....
Прекратите...., я уже не могу ржать...!!! Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества - Цензор.НЕТ 8801
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Добре, що офіційна зустріч, про котру повідомляв ОП - відбулася.. Тепер - додому, а то петіні прихильники з тутешнього форуму геть на лайно зійдуть в своїх потугах..
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Да зебилоидам хоть ссы в глаза, скажут, что Божья роса от коломойского)))
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Цирк на дроті... Президент інкогніто поїхав в Оман, щоб там з міністром МЗС сфотографуватись? Зебіли, ви вже взагалі довбанулись?! Пілять, ви дна колись досягнете вже на кінець?
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Кому подойдет оффшор Оман?
Оман можно назвать малоизвестной альтернативой ОАЭ или Бахрейну, с надежным и секретным банковским сектором. Интерес больше представляет для крупных компаний, поскольку цены повыше, чем у некоторых популярных конкурентов в регионе.
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Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского
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Да он много чего зебилам говорил)
Например еще вот это)
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.
Ну и? Где громкая история? Кто нелоху монике мешает?
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Оман одна из самых коррумпированных зон мира! Понятно кто ЗАСТАВИЛ встретиться нашего припизидента Монику *нелоха*,с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви)) Зенелох очень старается для своего хозяина, коломойского))
Ну зебилам хоть ссы в глаза, скажут, что Божья роса.
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Супер!
Отличный плевок в морду брехунам из ОПГ "СН"
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Я смотрю, зюзя гуляка еще тот. Пока есть возможность кататься по миру за счет налогоплательщиков, он будет это делать.
А лохам сказочки про покращення.
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Что за детский лепет? Но, чмошникам ЗеБилам сойдёт.

Открою идиотам секрет- реальные официальные и рабочие визиты главы государства объявляются заранее, а не после того, как *********** поймали на незаконном, НЕОФОРМЛЕННОМ, 8-м отдыхе за полгода, обязательно летит министр иностранных дел, аппарат, происходит торжественная встреча в аэропорту. Взять охранника, плятей, трусы и крем для загара, вовсе не достаточно, но зебилы, конечно верят.)
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министр похож на загримированную пэрвую лэди .
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Похоже ЗЕнелох 42 года и правда поехал с деловым визитом...но ессно не для встречи с министром Омана торговый оборот с которым просто реально смешные 80 лямов...А для открытия новой офшорки. Оман хорошо известен своими офшорками..так понимаю скоро к Кипрской и Белиз офшорке у ЗЕкловуна прибавица ещё и оманская офшорочка...
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Тепер чекаємо від Дубінського про цей вояж до Оману.
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Ну прям все про припизидента Нелоха, мальчика 42 годика Монику)
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Наверняка больше чем в балалайках и матрёшках.
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Віслючок наш просто диво!
Не поїхав на Мальдіви!
Буковель лиш для обману -
Став на лижі й… до Оману! Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 7317
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м дааа!!попали немцы на бабки ,песок им в оман не продать!!так и будут в ОАЕ только экспортировать!!а вы говорите что ЗЕлох!!тот ещё прохиндей!! Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 9944 Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 7011
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всех омануть хотел, но неполучилось неподфартило
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Глава мида Омана нашёл окно после срочной просьбы о встрече с кем либо
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⠙⠑⠉⠕⠙⠑⠗‏ @C0D3TALK3R 2 ч.2 часа назад



шоб відволікти увагу від зашквара з "какойразніцой", Гундос контрабасом притягнув фельшера Олбана, а шоб погасить цей зашквар - інкогніто вилетів в Оман - добувать інвестиції і налажувать відносини з офшорной зоной
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Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн ( Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 1986 ), и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.Источник: https://censor.net.ua/p3168452

Небывалый успех Зе дипломатии!
Без этой поездки никто не отметил бы рост товарооборота и не продолжил бы практику украинского-оманских бизнес-форумов...
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Где встретились? В отеле у бассейна? Или на базаре в очереди за финиками?
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порохоботи, от ви вважаєте себе розумними, а не знали, що для того, щоб поглиблювати економічні стосунки, треба зустрічатись з міністром ЗС
зізнавайтесь, ви ж гадали, що міністр ЗС займається політикою, а не економикою
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следующая важная встреча - с губернатором Бали, про углубление и расширение...
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по фото похоже,что Владимер пытается раскрутить чувака на скидку за 5 футболок и 2 папируса,но старый не ведётся...
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Если Вава полетел в Оман для "зустрічей на найвищому рівні", то почему он сделал это за власний кошт? Ну то есть это же коню понятно, что если президент летит куда-то для того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, то делает это за бюджетные деньги.
А если мастер кунг-фу Юлия Мендель в панике 3,14данула про "власний кошт" - это значит, что вот это все про найвищий рівень попросту вранье. Пресс-служба лихорадочно пытается стулить вместе то, что никак рядом не валялось. А император просто отправился греть булки на пляже. Сказать об этом прямо как-то не очень получается, особенно после того, как хорошо покатался на танчике по предшественнику из-за Мальдив. Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 8630
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