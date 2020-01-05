 Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба главы государства на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.
Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.
Оман можно назвать малоизвестной альтернативой ОАЭ или Бахрейну, с надежным и секретным банковским сектором. Интерес больше представляет для крупных компаний, поскольку цены повыше, чем у некоторых популярных конкурентов в регионе.
Например еще вот это)
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.
Ну и? Где громкая история? Кто нелоху монике мешает?
Ну зебилам хоть ссы в глаза, скажут, что Божья роса.
Отличный плевок в морду брехунам из ОПГ "СН"
А лохам сказочки про покращення.
Открою идиотам секрет- реальные официальные и рабочие визиты главы государства объявляются заранее, а не после того, как *********** поймали на незаконном, НЕОФОРМЛЕННОМ, 8-м отдыхе за полгода, обязательно летит министр иностранных дел, аппарат, происходит торжественная встреча в аэропорту. Взять охранника, плятей, трусы и крем для загара, вовсе не достаточно, но зебилы, конечно верят.)
Не поїхав на Мальдіви!
Буковель лиш для обману -
Став на лижі й… до Оману!
шоб відволікти увагу від зашквара з "какойразніцой", Гундос контрабасом притягнув фельшера Олбана, а шоб погасить цей зашквар - інкогніто вилетів в Оман - добувать інвестиції і налажувать відносини з офшорной зоной
Небывалый успех Зе дипломатии!
Без этой поездки никто не отметил бы рост товарооборота и не продолжил бы практику украинского-оманских бизнес-форумов...
зізнавайтесь, ви ж гадали, що міністр ЗС займається політикою, а не економикою
А если мастер кунг-фу Юлия Мендель в панике 3,14данула про "власний кошт" - это значит, что вот это все про найвищий рівень попросту вранье. Пресс-служба лихорадочно пытается стулить вместе то, что никак рядом не валялось. А император просто отправился греть булки на пляже. Сказать об этом прямо как-то не очень получается, особенно после того, как хорошо покатался на танчике по предшественнику из-за Мальдив.