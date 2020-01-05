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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3577) иностранец (297) нелегалы (274)

 Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В течение суток сотрудники Госпогранслужбы вблизи госграницы задержали четырех нелегальных "гостей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время патрулирования участка отделения "Веселое", реализуя информацию участкового инспектора, наряд задержал двух иностранцев. Лица пытались незаконно попасть из России в Украину. Впоследствии выяснилось, что мужчины 1991 и 1999 годов рождения являются гражданами Индии. В поисках лучшей жизни, иностранцы решили попасть в нашу страну незаконным путем.

Другого пешего путешественника, но из Эфиопии, правоохранители задержали на украинско-польской границе. Информацию о появлении неизвестного военнослужащим отдела "Шегини" предоставили оперативные сотрудники. Вскоре разыскиваемого нашли. Им оказался гражданин Эфиопии 1986 года рождения. Выяснилось, что иностранец в этот же день в пешем порядке следовал в Польшу через пункт пропуска "Шегини". Однако в связи с отсутствием визы, его не пропустили правоохранители соседнего государства. Впрочем, мечта о жизни в странах ЕС пересилила, и иностранец попытался незаконно добраться границы.

Кроме того, сотрудники отдела "Рава-Русская", также реализуя информацию коллеги задержали "путешественника" из Турции. Иностранца остановили недалеко от населенного пункта Рата.

Четырех "туристов" задержали в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба 01
Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба 02
Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168427
 
   
 Топ комментарии
 
Подзвоніть преЗЕденту. Моніка Оманська порішає.
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а доктора Албана почему не задержали??
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а доктора Албана почему не задержали??
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Смешно, когда псевдонимы переводят на другие языки
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Подобные "туристы" не скрываясь гуляют в центре Киева, многие из них живут здесь годами.. ни в какой Евросоюз (как уверяют нас чиновники) не рвутся..
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Подзвоніть преЗЕденту. Моніка Оманська порішає.
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Із Туреччини мабуть був сирійський біженець. 🤔
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Не, был родыч Усамы Бен ладана, которого засылали сюда, шоб он убил петраликсееча.
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а может грузинский? Давайте без предположений и ксенофобии..
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Как то по дебильному получается. У нас же безвиз с етими странами. Зачем ночами через заборы лазить. Садись на самолет и езжай спокойно в Украину. Да еще наши баби на вас как на богов будут вешатся.
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СН- это временно,
Как дорога от Омана до Йемена.
Я не знаю, когда именно,
Но власть их закончится непременно...
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В следующий раз Аваков будет бороться с музыкальным подпольем
05.01.2020 IBIGDAN
С мест сообщают, что Аваков мужественно победил «Космолоты», и теперь на их месте открылась всеукраинская сеть караоке-баров. Вход строго 18+. Внутри музыкальные автоматы стоят, кидаешь монетку, дёргаешь ручку, и если выпали одинаковые картинки в ряд - поёшь от радости. А если не выпали - не поёшь.

Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5033
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І чого їм не сидиться в їхніх прекрасних країнах?
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