 Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время патрулирования участка отделения "Веселое", реализуя информацию участкового инспектора, наряд задержал двух иностранцев. Лица пытались незаконно попасть из России в Украину. Впоследствии выяснилось, что мужчины 1991 и 1999 годов рождения являются гражданами Индии. В поисках лучшей жизни, иностранцы решили попасть в нашу страну незаконным путем.

Другого пешего путешественника, но из Эфиопии, правоохранители задержали на украинско-польской границе. Информацию о появлении неизвестного военнослужащим отдела "Шегини" предоставили оперативные сотрудники. Вскоре разыскиваемого нашли. Им оказался гражданин Эфиопии 1986 года рождения. Выяснилось, что иностранец в этот же день в пешем порядке следовал в Польшу через пункт пропуска "Шегини". Однако в связи с отсутствием визы, его не пропустили правоохранители соседнего государства. Впрочем, мечта о жизни в странах ЕС пересилила, и иностранец попытался незаконно добраться границы.

Кроме того, сотрудники отдела "Рава-Русская", также реализуя информацию коллеги задержали "путешественника" из Турции. Иностранца остановили недалеко от населенного пункта Рата.

Четырех "туристов" задержали в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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