 23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.
ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец. Полицейскими установлено, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся на бок.
При этом 23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое - жители Старого Гвоздца.
Следователи установили, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 1,14 промилле. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре полицейские сообщат о подозрении водителю, а суд изберет меру пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.
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Назва селища символізує. Особливо в контексті новини, у якій трапився гвоздець.
Ч. Дарвін.
це що за брєд сивої кобили?
Вже років шість як мем.
- Х....ня-а-а-а....
"Ремни безопасности" - не "для понтов", а для сохранения жизни...