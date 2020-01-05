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Все про:ДТП (5959) Нацполиция (10670) Ивано-Франковская область (403)

 23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция. ФОТО

23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое - жители Старого Гвоздца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец. Полицейскими установлено, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся на бок.

При этом 23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое - жители Старого Гвоздца.

Следователи установили, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 1,14 промилле. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре полицейские сообщат о подозрении водителю, а суд изберет меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.

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23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция 01
23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168424
 
 
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«Нікогда нє прістьогівайтєсь рємнямі !!!!!»
Ч. Дарвін.
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ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец.
...
Назва селища символізує. Особливо в контексті новини, у якій трапився гвоздець.
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накалядувались ***.. а бу би ремінь безпеки не випав би.. шкода..
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"круті" не пристібаються всякими там ременями.
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«Нікогда нє прістьогівайтєсь рємнямі !!!!!»
Ч. Дарвін.
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ти читаєш що ти перекладаєш ?
це що за брєд сивої кобили?
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З підключенням! А тепер загугли "підлога країни".
Вже років шість як мем.
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а там бунт против произвола мусаров и покрывающей системы
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" - Дяденька!... Дяденька!...Там лифта нет!!!...
- Х....ня-а-а-а....
"Ремни безопасности" - не "для понтов", а для сохранения жизни...
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Напревеликий жаль, у нас в Україні пристебуватись пасками безпеки "не прийнято". Лишні 2 секунди часу тратити (вдіти, зняти). Ось і тому при аваріях, вилітають тіла недалеких пасажирів і водіїв ТЗ, або розбиваються їх голови об лобове скло...
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