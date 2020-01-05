 Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Железным охранникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения", - сказано в сообщении.
Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия.
"Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и два бывших нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С обновленными двигателями и спецоборудованием "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году.
Пожароопасно для ватного мозга.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли Сонце і Земля, знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают на ґрунт під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
Тією ж оптикою і з того місця? Короче raw?
Порівняти, на скільки більше?
Різниця у 3% по діаметру, це на зображенні, наприклад, діаметром 30 мм = 30*3 /100=0,9 мм.
Але ж можна попрацювати й zoomмом.
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.
Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
zik.ua/news/2017/12/11/dzhordzh_soros_ta_demony_blagodiynosti_1223509
Зачем такие корабли??
поцЗедент даст команду
и в нарушение всех законов об охране границы
запустят докторовАлбанон и всякую ватную нечесть
А моряков заставят еще и честь им отдавать
Зачем корабли если ***** лучший друг??