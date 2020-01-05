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Все про:Госпогранслужба (3577) корабль (1314) море (307) охрана (629)

 Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Новый год Морская охрана начинает с новыми силами - 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя и были спущены на воду в праздничные дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Железным охранникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения", - сказано в сообщении.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 01

Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия.

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Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 02

"Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и два бывших нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С обновленными двигателями и спецоборудованием "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море", - сообщили в ведомстве.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 03

Отмечается, что в рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 04
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 05
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 06
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 07
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 08
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 09
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 10
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3168422
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая новость. Это конечно не новые корабли, как у береговой охраны русни, но уже что-то.
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Тєм болєє дєпутати і правітєльство молодоє і голосракоє. А ім надо оклади повишать.
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.

Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
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Вот это- вчерашний за кат, на экваторе. Частенько фотаю, с целью обнаружить пятна, на Солнце. Однако! Уже 2 года и два месяца- не наблюдаю ни единого.
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9902
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Хорошая новость. Это конечно не новые корабли, как у береговой охраны русни, но уже что-то.
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Хотелось бы видеть такие залпы по рашистам в Керченском проливе, а не по браконьерам.
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1509
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Де Флот, там і штурман. Де штурман, там і любімая Астрономія Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5453
Пожароопасно для ватного мозга.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли Сонце і Земля, знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают на ґрунт під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
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Вот это- вчерашний за кат, на экваторе. Частенько фотаю, с целью обнаружить пятна, на Солнце. Однако! Уже 2 года и два месяца- не наблюдаю ни единого.
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9902
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А у Вас є такі фото, тільки липневі?
Тією ж оптикою і з того місця? Короче raw?
Порівняти, на скільки більше?
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Интересная идея. Понятное дело, что я их стираю, по мере накопления. Но, честно говоря, не замечаю никакой разницы. Можэ именно потому, что глаз замылен? То есть- я постоянно фотаю Солнце на закате. Ставлю оптический зуум на фотике на максимум- 18-ти кратный... и фотаю. Потом- на монитор.
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Ви все правильно думаєтє.
Різниця у 3% по діаметру, це на зображенні, наприклад, діаметром 30 мм = 30*3 /100=0,9 мм.
Але ж можна попрацювати й zoomмом.
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такакаяразніца..... що маємо, те маємо ..... вивалювати десятки мільйонів на нові катери зараз змісту немає
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Тєм болєє дєпутати і правітєльство молодоє і голосракоє. А ім надо оклади повишать.
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.

Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
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Не хвилюйтесь. Зєля позвоніт путіну, і тот подаріт єму сторожевой авіаносєц.
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У козлорилих один авіаносець був Адмірал Кузнецов. І той згорів. Хоча шкоди кацапам завдав чималої.😸😀
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подлодку Курск надо выкупить по брацки у Цап-царапыча всея рюсской помойки и дело пойдет.
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Казалось бы, какое отношение имеет Сорос к колапсу кораблестроения в Украине.
zik.ua/news/2017/12/11/dzhordzh_soros_ta_demony_blagodiynosti_1223509
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Зачем такие затраты??
Зачем такие корабли??
поцЗедент даст команду
и в нарушение всех законов об охране границы
запустят докторовАлбанон и всякую ватную нечесть
А моряков заставят еще и честь им отдавать
Зачем корабли если ***** лучший друг??
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А, ну для браконьеров самое то. Теперь, если на катер установить две пушки, то это уже корабль Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3191
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А наші суднобудівні заводи, як і оборонпром не мають державних замовлень. Виживають, як можуть, латаючи старе, з тими спеціалістами, які ще лишилися... На армію скоротили бюджет на 8%, при ворожій військовій агресії і частково окупованій території. Бо новообраному президенту все одно. Розграбували бюджет за 9 місяців на 40 млрд гривень.
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