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 Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчину задержали свидетели ДТП. В медицинском учреждении он оказал сопротивление работникам полиции и начал бросаться в драку с патрульными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

4 декабря в 21:53 на Салтовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей "Volkswagen" и "Daewoo Lanos" 61-летний водитель "Daewoo" вылетел из машины.

34-летний мужчина, управлявший иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали это сделать прохожие.

Люди вызвали скорую помощь и полицию. На место происшествия прибыли следователи СУ ГУНП в Харьковской области и патрульные. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако, 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, обоих пострадавших доставили в больницу в сопровождении патрульного экипажа.

В приемном отделении пьяный водитель начал бросаться на патрульных, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

Указанное событие квалифицировано по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту ДТП следователями  открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи действия правонарушителей наказываются ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства устанавливаются.

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Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция 01
Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция 02
Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция 03
Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция 04
Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3168414
 
 
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суворі будні харківських малоросів
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Електорат парашенки продовжує ділити українців на правильних і неправильних.
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Судя по вмятине на лобовом стекле, кто-то был не пристегнут...
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А шо это за "патрульные", которые позволили мудаку "устроить драку"??? Олени, ***...
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Можна сказати "олені", а можна "цуцики собакова". (ІМХО)
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Наверное из новой волны - 18-ти летние селфачки.
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"Водій іномарки"!!! Хіба у нас є ще "вітчизняні марки"? (Хіба якщо на КрАЗі...) Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3312
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прохожим надо было хорошо отдубасить пьяного лихача до приезда полиции ..все равно он откупится
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Якщо набив пику мусору.... підтримую!!!
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Полисмен получил телесные повреждения...крыло помяли?
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....водитель иномарки.....м-да я вспомнил как Опель Азкона в 90-стые называлась
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водитель иномарки....хух Цензор вы серьезно ?
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