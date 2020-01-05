 Крыша фондохранилища галереи искусств обрушилась на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов... Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте продолжаются противоаварийные мероприятия. В частности, объекты нужно временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания, в случае дождя или снега.

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