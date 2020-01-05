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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1807) обрушение (139) ОГА (1571)

 Крыша фондохранилища галереи искусств обрушилась на Львовщине. ФОТОрепортаж

В пятницу, 3 января 2020 года, обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олесько, Бугского района (улица Замковая, 27). Это памятник архитектуры национального значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов... Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте продолжаются противоаварийные мероприятия. В частности, объекты нужно временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания, в случае дождя или снега.

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Крыша фондохранилища галереи искусств обрушилась на Львовщине 01
Крыша фондохранилища галереи искусств обрушилась на Львовщине 02
Крыша фондохранилища галереи искусств обрушилась на Львовщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168407
 
 
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Стропильная система сделана неправильно.
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Правильнее сказать , - она отсутствует
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Нє, це такий орден. Капуцини) - римо-католицький чернечий орден, заснований у 1525-му
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Так у галичан крыша давно шоколадная.
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Зачем вам те галерии. Все все равно в Польшу выехали.
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