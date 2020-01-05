EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  4048  30
Все про:корабль (1314) Севастополь (1471) Сирия (2836) Черное море (592)

 Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море. ФОТО

Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.

Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море 01

БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море 02
Фото Yörük Işık

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На полпути в Сирию у российского корабля отказал двигатель

Как известно, Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".

Источник: https://censor.net.ua/p3168395
 
   
 Топ комментарии
 
НАТО в шоке и ужасе!.. солдаты и генералы НАТО массово подают рапорта на увольнение!!!
такой военной хитрости от ВМФ Рашки никто не ожидал! Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 7485
 показать весь комментарий
 
Знающие люди давно писали,что интенсивно поддерживать свою банду в Сирии не смогут засРашкинцы из-за износа техники и ее отсутствия.А они даже в расслабленном темпе опять облажались.
 показать весь комментарий
 
как нечему..еще у вас лошарики остались.. Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 2227
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На жаль,це ще не весь флот **********. Деякі лише підозріло димлять.
 показать весь комментарий
 
 
в Крым потянут, через территориальные воды Украины?
 показать весь комментарий
 
На Миколаївські верфі.
Зебіл дозволив.
 показать весь комментарий
 
 
так тянули бы на буксире в Сирию-вот пеньки
 показать весь комментарий
 
 
то ж раечка - они не подвластны логике))) раисяне-путиноилы)))
 показать весь комментарий
 
 
НАТО в шоке и ужасе!.. солдаты и генералы НАТО массово подают рапорта на увольнение!!!
такой военной хитрости от ВМФ Рашки никто не ожидал!
 показать весь комментарий
 
 
Знающие люди давно писали,что интенсивно поддерживать свою банду в Сирии не смогут засРашкинцы из-за износа техники и ее отсутствия.А они даже в расслабленном темпе опять облажались.
 показать весь комментарий
 
 
Що мене вразило при проході Босфору, так це різнокольоровість дахів будинків.
 показать весь комментарий
 
 
Так Михалыч уже на посту... Два ящика горилки задатку получил...
 показать весь комментарий
 
Хорош десант )) Фактор неожиданности с сюрпризами на высоте.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А нам хорошо, нечему ломаться.
 показать весь комментарий
 
У берегов Сирии пора ввести штатную единицу-"дежурный тягач".
 показать весь комментарий
 
 
військовий флот Росії - надійна доставка десанту у будь-яку точку!
ура!
 показать весь комментарий
 
 
Кацам Сирія протипоказана. Ансамбль Ліксандрова до цих пір іде туди по дну. Кузя втопив самальот, а тепер тягнуть БДК на буксирі. Пороблено скрепним.
 показать весь комментарий
 
 
Та сиділи б вдома у хньому свинарнику, не смішили б увесь світ
 показать весь комментарий
 
 
Пабедители ))) до берлина... та шо там , до сирии не дотянули )))))))
 показать весь комментарий
 
 
Херня!
Ща новых пацаков запрягут и айда!..
Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 1134
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх