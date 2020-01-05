 Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.
Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.
БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.
Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.
Как известно, Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".
Зебіл дозволив.
такой военной хитрости от ВМФ Рашки никто не ожидал!
ура!
Ща новых пацаков запрягут и айда!..