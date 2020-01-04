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Все про:Луганщина (4252) наркотики (1647) Нацполиция (10661) Станица Луганская (111)

 Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции изъяли около 2-х килограммов каннабиса у жителя села Теплое, что в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"В ходе проведения санкционированного обыска у 46-летнего жителя с. Теплое обнаружили и изъяли наркотическое вещество - каннабис", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине 01

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины.

Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине 02

Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3168364
 
 
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Значит зелебобику можно, а этому нельзя? Полиция изьяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине - Цензор.НЕТ 7696
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так там семена одни.. это он для курочек корм приготовил..
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Не дали человеку вылечиться...
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Значит зелебобику можно, а этому нельзя? Полиция изьяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине - Цензор.НЕТ 7696
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так там семена одни.. это он для курочек корм приготовил..
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Правоохранители открыли уголовное производство по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3168364

Понятненько - условочка будет.
Попробует простой Вася идти себе и шоб у него нашли "пяточку" - сразу она становится 20-ю, или скока там, граммами, и Вася уезжает на 5 лет. Ну развве шо Вася хорошо учился в школе, то дадут 4.5 года.
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Ну "пяточку" могут "понять и простить", а вот за "корабль" можно реально на лагерь заехать.
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Могут.... а могут и не простить. Это как бы ехать пьяным весь в черном, на черном велосипеде по трассе - могут и объехать, а могут и нет)
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на фото одни семечки, за них не садят даже в Украине, где драконовские, жесточайшие законы за коноплю. Вообще уже задолбали с этой коноплей, в энциклопедии черным по белому написано что в Украине эндемический регион произрастания конопли, т.е. она тут всегда была и козаки в трубочку что забивали пока не было табака до Петра 1го? В исторической литературе это противоречие обходят по тупому, лично читал не в одном а в многих источниках, что козкаки курили в трубках чабрец, люцерну, яблочные листья ГАГАГАГАГА. Прадеды курили а у нас садят на 15 лет, за убийство меньше дают. Весь мир лечится а у нас ломают людей за выращивание эффективного лекарства.Даешь Дикриминализацию! Мы ж не кацапы.
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