 Полицейские спасли пьяного водителя из застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что полицейские пытались освободить автомобиль, который застрял на путях. Инспекторам частично удалось отодвинуть машину и вдруг они услышали, что поезд приближается.

Сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не мог самостоятельно выйти из машины.

Полицейские вытащили мужчину из автомобиля прежде чем поезд совершил наезд на автомобиль.

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