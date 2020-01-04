 Полицейские спасли пьяного водителя из застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Отмечается, что полицейские пытались освободить автомобиль, который застрял на путях. Инспекторам частично удалось отодвинуть машину и вдруг они услышали, что поезд приближается.
Сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не мог самостоятельно выйти из машины.
Полицейские вытащили мужчину из автомобиля прежде чем поезд совершил наезд на автомобиль.
За вождение в пьяном виде последний закон рептилоидов чем не устраивает?
04.01.2020. В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали Департамент противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий, информируют "Факты".
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...