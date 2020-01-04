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 Полицейские спасли пьяного водителя из застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом. ФОТО

Вчера в Калуше на железнодорожных путях вне железнодорожного переезда застрял автомобиль с пьяным водителем внутри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что полицейские пытались освободить автомобиль, который застрял на путях. Инспекторам частично удалось отодвинуть машину и вдруг они услышали, что поезд приближается.

Сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не мог самостоятельно выйти из машины.

Полицейские вытащили мужчину из автомобиля прежде чем поезд совершил наезд на автомобиль.

Полицейские спасли пьяного водителя из застрявшего на путях автомобиля за мгновение до столкновения с поездом 01

Смотрите также: Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3168339
 
 
 Топ комментарии
 
А може він хотів таранити поїзд?
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Не впевнений на 100%, але в цій ситуації є легкий присмак квантової механіки.
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...
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Пьяниц на дорогах в цивилизованных государствах нет, потому что там законы пишут не рептилоиды, а умные нормальные люди. А у нас мало того, что они есть, убивают людей пачками каждый день, так еще их и полиция спасает рискуя своими жизнями.
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Пьяниц на дорогах в цивилизованных государствах нет, потому что там законы пишут не рептилоиды, а умные нормальные люди. А у нас мало того, что они есть, убивают людей пачками каждый день, так еще их и полиция спасает рискуя своими жизнями.
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Лариса, если вы себя мните такой справедливой, не пишите чушь!!!
За вождение в пьяном виде последний закон рептилоидов чем не устраивает?
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«В Сети обсуждают ликвидацию в МИД Украины Департамента противодействия российской агрессии.
04.01.2020. В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали Департамент противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий, информируют "Факты".
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Да во всем мире есть пьяные за рулем, в ЕС даже уже приняли закон обязывающий во все легковые авто ставить спиртовые иммобилайзеры с 2022 года, сейчас это делают пока в судебном порядке помимо штрафа, выпивший попросту не заведет машину, поэтому аварийность у них снижается.
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и шо, трезвый сосед не поможет завести машину?
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Лариса , на счет гого что в цивилизованных странах нет пьяных за рулем это полная ерунда . Вот кого там пьяных за рулем постоянно нет , это : Судей , прокуроров , ментов , депутатов и т д. Любой народ , какие бы страшные репрессии не были бы , всегда будет делать то что делает элита государства . И как только за пьянку за рулем сядет первый судья и прокурор , только тогда начнутся реальные шаги по борьбе с пьянством в Украине.
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Не впевнений на 100%, але в цій ситуації є легкий присмак квантової механіки.
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...
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наверное зря. че если он в след. раз кого-то убьет? даже дочь того же полицейского шо спасал бухарика
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Узнает о новом штрафе, что ему светит,пойдет,бросится под тот самый поезд.
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Я вижу, что хоть кто-то об этом в курсе)
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Пишу як поліцейський,бо я ним є. Цього водія відпустять навіть без протоколу. По перше:до приїзду поліції авто стояло на коліях, зверніть увагу" СТОЯЛО".А це означає, що водій не керував атомобілем,і байдуже в якому стані він був. Інші порушення теж не доведеш, адже у суді водій пояснить, що був у безпорадному стані,і хтось спеціально посадив його на водійське сидіння, та ще попросить компенсацію від поліції за пережитий стрес! Чого ви чекаєте від законів які пишуть люди,які самі їздять в стані алкогольного та наркотичного спяніння.
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10200 грв., две средних зарплаты, охренеть. Общественные работы надо присуждать, хай метут мусор,в специальной одежде с надписью пьянь за рулём.
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Ну для кого то 350 баксов то же бабки , но я все же склоняюсь больше к японскому варианту , это работа в качестве тех персонала в больнице в травмотологии , куда и привозят всю эту пьянь и людей от них пострадавших.
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