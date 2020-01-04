EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  1394  27
Все про:выставка (359) картина (179) Киев (18384) художник (104)

 Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале. ФОТО

В Художественном Арсенале в Киеве временно выставлена ​​картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая исчезла из Днепропетровского художественного музея во время оккупации в 1941 году и была возвращена Украине в начале 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Полотно можно увидеть на выставке "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" в Художественном Арсенале.

Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале 01

Выставка продолжается с 12 декабря 2019 года. После закрытия выставки 19 января картина будет возвращена в Днепропетровский художественный музей.

Отмечается, что возвращение полотна "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" - первый результативный случай сотрудничества Украины и США на официальном государственном уровне по возврату памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны

Источник: https://censor.net.ua/p3168332
 
 
 Топ комментарии
 
«Панін.

Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.

Как много в ньом отозвалось...»
Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале - Цензор.НЕТ 2988
 показать весь комментарий
 
щас время писать другую картину "пышный вьезд в кремль хуйла-царевича на чорном мерсе в расцвет новой опричнины" ))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це карма - не країна, а суцільна "тайная спєцапєрація".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Наслаждайтесь пока что. Скоро снова стырят и цыничный барыга в у себя в туалете повесит.
 показать весь комментарий
 
не нравится...
не прорисованы детали, нарисована небрежными размытыми мазками , мрачная и унылая...
Начальный уровень художественной школы...
 показать весь комментарий
 
Шоб ты знал )) Главное в картине не прорисовка. А ее характер. Настроение и желание художника показать обстановку. А ее ,даже такой неопытный ценитель как ты уловил. Значит работа удалась. А мультяшных картинок на рынке полно и недорого. С офигенной прорисовкой с фотографий. Просто то тебе ближе.
 показать весь комментарий
 
 
шоб ты знал, главное в картине - ее возраст! - село ордловское
 показать весь комментарий
 
Деревня )) Это уже устарело. Есть масса работ,получивших миллионы еще при жизни художника. Самая дорогая - КРИК. - 120 лимонов зелени ))
 показать весь комментарий
 
деревня в кацапии....
замороженая зеленая сопля с 3000 до Рождества Христова - знаешь скока стоит?
а ты картины картины...
 показать весь комментарий
 
Как я уже сказал,важны в современном мире не возраст картины,а ее идея и новаторство. За это платят. Вышеназванная картина КРИК, дороже Рафаэля,Микеланджело и прочих классиков.
 показать весь комментарий
 
как уже сказал - куча дерьма динозавра по цене перевесит все ваше новаторство и идею...
 показать весь комментарий
 
село - твое дерьмо - ноль.
динозавра? - замахаешся платить.
твоя попытка меня зацепить мимо, ордла...
 показать весь комментарий
 
и да сделайте мне еще красный квадрат и башляйте за него другу до всирачки, бо там есть новаторство и идея... Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі - Цензор.НЕТ 6007
 показать весь комментарий
 
У тебя совковое мышление. Соцреализмом увлекаешься ? ))
 показать весь комментарий
 
Игорь Хирскл - мне дорогой товарисч насрать на "Настроение и желание художника"..., и мифический "характер картины.."

Мне нужно что бы работа была выполнена добротно с уважением к деталям..., а не "ежик в тумане" или квадрат Малевича..
Мазки лепить легче.., а потом под этими каракулями подводить всякую абстракционную хрень, на подобие той которую ты только что написал... Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі - Цензор.НЕТ 2162
 показать весь комментарий
 
Я же тоже тебе говорю - на рынке найдешь за недорого под то описание,шо тебе нравится ))
 показать весь комментарий
 
щас время писать другую картину "пышный вьезд в кремль *****-царевича на чорном мерсе в расцвет новой опричнины" ))
 показать весь комментарий
 
 
ничего так тачанка, но не в моем вкусе - лисапет-внедорожник?
 показать весь комментарий
 
«Панін.

Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.

Как много в ньом отозвалось...»

 показать весь комментарий
 
 
Картина в стиле исторического реализма по воображению мастера. Неплоха. Но как по мне,это классика. А значит не новаторство.Мне ближе импрессионизм. Где важны идеи и упор на характер,а не трата времени на вырисовку.
 показать весь комментарий
 
В цій картині я бачу як холопи гнуться перед царем.
 показать весь комментарий
 
Настоящий Ваня-4 сошёл с ума и отрёкся от престола после взятия Казани. Похоронен на Красной площади как Блаженный Басилевс /царь/ (нам втирают про местного "дурачка" Васю Блаженного). После отречения много лет Рюриковичи с будущими Романовыми грызлись за власть. Победившие переписали историю, повесив все ужасы гражданской войны (опричнина, новгородская резня и пр.) на Ваню Грозного.
Вот здесь эта версия подробно растолкована.
 показать весь комментарий
 
наша духовність від повернення картини не підніметься. а як одна із ознак московської тиранії може нам лише зашкодити
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх