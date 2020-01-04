 Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Полотно можно увидеть на выставке "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" в Художественном Арсенале.
Выставка продолжается с 12 декабря 2019 года. После закрытия выставки 19 января картина будет возвращена в Днепропетровский художественный музей.
Отмечается, что возвращение полотна "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" - первый результативный случай сотрудничества Украины и США на официальном государственном уровне по возврату памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.
не прорисованы детали, нарисована небрежными размытыми мазками , мрачная и унылая...
Начальный уровень художественной школы...
замороженая зеленая сопля с 3000 до Рождества Христова - знаешь скока стоит?
а ты картины картины...
динозавра? - замахаешся платить.
твоя попытка меня зацепить мимо, ордла...
Мне нужно что бы работа была выполнена добротно с уважением к деталям..., а не "ежик в тумане" или квадрат Малевича..
Мазки лепить легче.., а потом под этими каракулями подводить всякую абстракционную хрень, на подобие той которую ты только что написал...
Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.
Как много в ньом отозвалось...»
Вот здесь эта версия подробно растолкована.
Нє лєчітся.