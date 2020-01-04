 В Днепре произошел пожар в девятиэтажном доме, спасатели эвакуировали 14 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Пожар произошел 3 января около 17 часов. Спасатели установили, что пожар возник на балконе однокомнатной квартиры на седьмом этаже и огонь перекинулся на жилую комнату. Сотрудники ГСЧС эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 14 человек, из которых 4 ребенка.
"Два человека были выведены в средствах защиты органов дыхания. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и балкон, на общей площади 40 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Пожар был локализован в 18:06 и ликвидирован в 18:19.
Всего к тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
пожар начался на балконе (!!) потом перекинулся на квартиру...
соседям сверху - пламенный привет! небойсь какато п*дла окурок не загасила!!!