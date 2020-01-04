 Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв, который привел в дальнейшем к пожару, произошел 3 января в клубе села Угринов Пидгаецкого района.

"Пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщают в полиции, по предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа.

"Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - сообщили правоохранители.

Виновникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

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