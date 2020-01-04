EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2770  5
Все про:взрыв (4426) дети (3806) Нацполиция (10661) Тернопольщина (416)

 Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей. ФОТО

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 несовершеннолетних. По предварительной оценке, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв, который привел в дальнейшем к пожару, произошел 3 января в клубе села Угринов Пидгаецкого района.

"Пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу", - рассказали в полиции.

Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей 01

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщают в полиции, по предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа.

"Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - сообщили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей 02

Виновникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесситка до смерти избила скалкой бывшего мужа, - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3168327
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот...блин... газовики косорукие...
8 детей в ожоговом!!!
ой ...нет слов!
 показать весь комментарий
 
да... но лечение болезненное и реабилитация долгая..
все же лицо! и косметические дефекты потом..шрамы...
и психологическая травма...
(но то что живы - действительно чудо! и Слава Богу!!)
 показать весь комментарий
 
В Запорожской области сельские клубы уже поди лет тридцать все без отопления стоят, а там вот в сельском клубе газ! Одна страна, ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх