 Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Пласт" в Facebook.
"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.
Далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.
Пластуны также передали военным и рождественские подарки.
Не то сына, не то дочь…
Не то спич, не то басёнку,
Не то йод, не то зеленку.
Не то челядь, не то босса,
Не хохла, не малоросса,
Не то сверху, не то снизу (как немецкую актрису)
Не то ложку, не то сито,
Не то палку с эбонита.
Не то хаза чи малина,
Не то хрен на пианино.
Не перёд, не задница.
А какая разница?
Тетяна Малахова
клоуны
.
https://www.youtube.com/watch?v=ruNv4aRugxc
.
. . . . .
.