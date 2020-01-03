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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Пласт (34) Рождество (267) Вифлеемский огонь (14) военнослужащие (4402)

 Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой. ФОТО

Накануне Рождества пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским воинам на передовую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Пласт" в Facebook.

"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой 01

Далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.

Пластуны также передали военным и рождественские подарки.

Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой 02
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168309
 
   
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Показал нам телик в ночь
Не то сына, не то дочь…
Не то спич, не то басёнку,
Не то йод, не то зеленку.
Не то челядь, не то босса,
Не хохла, не малоросса,
Не то сверху, не то снизу (как немецкую актрису)

Не то ложку, не то сито,
Не то палку с эбонита.
Не то хаза чи малина,
Не то хрен на пианино.
Не перёд, не задница.
А какая разница?

Тетяна Малахова
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Как трогательно и красиво люди стараются сесть на шею налогоплательщикам...
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Dorian Gray якщо Ви про Віфлеємський вогонь, то держава за нього не платила, пластуни теж не на окладах в ОП.
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Пока не на окладах. Но очень хочет на них сесть. По крайней мере в ВР очень решительно пытались доказать свою "нужность".
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Дякуємо захисників і пластунів! Слава Україні! Україні, де народу важливо, які він цінності сповідує, на якій він вулиці живе, який знає і поважає своє коріння!
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Бачите що все таки є "разницца", між ватником і патріотом, московським холуєм і простим українцем котрому є "разницца" яким богам молитись і до якого храму ходити. А "свєт и асфальт" це буденні речі як "жрать, ржать, срать". Зароби і зроби освітлення та бруківку хоча б у своєму підїзді і коло свого будинку.
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Бачите що все таки є "разницца", між ватником і патріотом, московським холуєм і простим українцем котрому є "разницца" яким богам молитись і до якого храму ходити. А "свєт и асфальт" це буденні речі як "жрать, ржать, срать". Зароби і зроби освітлення та бруківку хоча б у своєму підїзді і коло свого будинку.
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це руйнування економіки, не говори дурниць. Перехід до первісного натурального виробництва.Нафіг ти взагалі строчиш коменти, неуче?
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"артист " Лановой , который предал свою РОДИНУ- УКРАИНу ---оказываеться еще в студенчесские годы был СЕКСОТОМ !- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=ruNv4aRugxc

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