 Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовой. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Пласт" в Facebook.

"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.

Пластуны также передали военным и рождественские подарки.



