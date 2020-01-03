 Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах

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"Тому - не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книги читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно... А коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь".Наш презик сплагиатил речь,только понятия подменил.Автор не он.Но украинцы,зеля.не дебилы.Тебя сразу раскусили.
тьфу - глисты брехливые...
1941 року Улас Самчук написав статтю «Нарід чи чернь?», у якій він бажав показати співвітчизникам[1]:«...що рідна мова, це ... ознака чіткости, якости і свідомости людської одиниці, що є приналежною до даної нації. Всі ж, що такого не розуміють, творять не народ, а чернь, якусь масу, щось невиразне, щось позбавлене справжнього виразу свідомого і зрілого народу.»
Самчук Улас Олексійович Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
О
поддержу Черновол - человек явно не на своём месте,и вообще всё напоминает сказку "голый король"
це вже політичні питання.
прирівняв малоросів та ватанів до бандерівців.
У нас нет малоросов, проект 'малороссия ' закрыл даже *****, так как ничего у него не вышло, только вот ты все делишь украинцев на разные категории. Это уже не шутки совсем, на кого ты работаешь ? Я уже даже сомневаюсь, что на порошенко
Вважаєш їх повноправними громадянами ?
А я - НІ.
Одесситы защищают Украину точно так же как и другие.
Когда привозили раненых из Днепра в наш госпиталь, очередь стояла, чтобы кровь сдать, сама в ней стояла. Ксения, прошу тебя, хватит
Оптимістка, однако...
Король Віслюк заборонив показ Зеленського. Чи навпаки. Їх там х..й прсциш
03.01.2020, 20:22 • 159 • 0
Парадокс. Але цей парадокс є чітким маркером. Подивіться самі. На кожен крок зеленої влади миттєво з'являється реакція у вигляді анекдотів, мемів, стьобу. Тільки от не треба про "проплаченість".
Це саме реакція народу. А що ж начебто професійні квартальні коміки? Ні вони ні зелебобіки не генерували жодного нового смішного анекдоту чи мему. Переписування старих анекдотів з заміною прізвища на Порошенко це ніяка не сміхова народна творчість. Це натуга в стилі Петросяна. Чому це так важливо? Сміхова культура маркує здоров'я нації. Про це ще Бахтін багато писав.
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Осміювання ставить перед владою дилему. Чи грати в цю гру чи забороняти. Виявилось що начебто професійні в гуморі люди грати в цю гру не здатні. Дійсно смішні та нові анекдоти, жарти, цитати не виникають. А те що виникає дуже вторинне і насправді не смішне. Отже, у них залишається другий варіант. Заборони.
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Але не можна подавати в суд на анекдот. Бо тоді сам суд перетвориться в анекдот. Це аксіома. Мораль проста. Король виявився голим не лише в політиці чи економіці. Отже, не такими вже професійними комікам виявились начебто професійні коміки. А значить, вони і на цьому полі програють. І це дає можливість бити їх їхньою ж зброєю. Себто гумором...
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Олександр МІРОШНИЧЕНКО
Теперь я понимаю, кто у нас действительно малоросы
И, что самое интересное, они всех обзывают малоросами только здесь или в соцсетях
Потому что знают, обозви народ на улице, то сразу получат в дюндель
Полусовки короче. Ну просто как там говорят - сову на глобус натягивают.
А так - лучше бы конечно в новости все фотожабы были про ... ну, тот что бабам звонил, потом б*жился шо это он так "троллил", потом обосрался, потом ныл что личная жысть ф апаснасте и шпынял что ему указали шо он обосрался. Тот что зарослый, Якименко
Было бы смешно, если бы не было так грустно(с).......
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
да и какая разница.....
Это маркер того,что зеленая падла сдает национальные интересы кремлю.
Если таким образом он думает, что примирит украинцев, он глубоко ошибается
Таким образом он только перебросит пожар из купированного ватного ордло на всю территорию Украины.
Вата есть везде, просто разный процент. Во Львове меньше всего, в Донбабве больше всего.
Позицией "какая разница" клоун не обозначает четко позицию государства в таких важных вопросах "кто мы и куда идем" тем самым он дает право ватникам сепаратистам видеть Украину пророссийской и в составе России, что противоречит смой идее независимой Украины. Это неизбежно будет создавать постоянные конфликты между патриотами Украины и патриотами России. Это не вопрос вкуса и цвета, это вопрос видения государства. Благодаря многолетней рашапропаганде и отсутствия нашей пропаганды у людей это видение полярно(ватник и патриот это полярные позиции, которые невозможно объединить, это как если соединить плюс с минусом то будет короткое замыкание). Задача Украины маргинализировать идею пророссийской Украины, а не потакать 30 процентам ватного зомбированного населения. Своей пластилиновой позицией "и нашим и вашим" лишь бы рейтинг не упал клоун устроит стране одно большое короткое замыкание.