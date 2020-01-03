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 Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом. ВИДЕО

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 02

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук в стихотворной форме ответил на обращение Зеленского

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 04

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 05

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 06

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 07

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 09

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 10

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 11

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 12

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 13

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 14

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 15

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 16

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 17

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 18

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 19

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3168292
 
   
 Топ комментарии
 
Нижче наводимо текст цитати класика.
"Тому - не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книги читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно... А коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь".Наш презик сплагиатил речь,только понятия подменил.Автор не он.Но украинцы,зеля.не дебилы.Тебя сразу раскусили.
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Нижче наводимо текст цитати класика.
"Тому - не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книги читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно... А коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь".Наш презик сплагиатил речь,только понятия подменил.Автор не он.Но украинцы,зеля.не дебилы.Тебя сразу раскусили.
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Если бы не дебилы, они бы это недоразумение не выбрали.
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Яка різниця, чи президент,чи Пуйловський резидент?
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самое прикольно что есть инфа что сей панигерик помогал писать маразматик Кравчук....
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Трудно поверить.А если и так,то молодец.Подставил зебила по полной.Потому что зебил не видит разницы:он президент Украины или ордло.Его тянет на скользкое.
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Яка різниця що пити, одеколон чи віскі, результат той самий. Особливо для зєбуїнів. Глибоке алкогольне спьяніння.
О
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Точно.Только зеля не знал школьную программу.Народ умнее презика.
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І коли воно з'явилось у програмі? В 2014-у?
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сейчас на прямом идёт обсуждение на тему какая разница
поддержу Черновол - человек явно не на своём месте,и вообще всё напоминает сказку "голый король"
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Давайте менять презика.Какая разница,какие законы.
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ага давай! Проходит на сегодня Юля или Бойко, пзц замена ..
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А при чем место рождения до пустой зеленой коробочки? Зебил, он и в африке ЗЕБИЛ.
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Не дивно, що нещасний мультик про ослика в Україні зняли з прокату...
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Так это просто отлично.Теперь вся Украина посмотрит этот мультик.Сивохи,они таки тупые сивохи.
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Так мультик король віслюк зелєнський заборонив? Чи може король віслюк заборонив зєлєнського? Ніяк не пойму!
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Чомусь Геннадій Кернес як лев б'ється за проспект Жукова у Харкові, у вати зносить кришу від назви вулиці імені Степана Бандери у Києві, Росія кидає мільярди на підтримку своєї церкви в Україні, своїх телеканалів, та своїх новин. А для Зеленського виявилося що це все не має значення. Або тупий, або ворог України, або і те і інше.
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Эх раз, еще раз, еще много-много раз!
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Фото жабы хорошо высмеяли Вову а он такой молчун в буковель укатил а с него тут потешаются там он Коломойскому в жилетку поплакал марионетка он и есть марионетка
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"с него тут потешаются" - чи могло бути інакше у порохоботському болоті? Хай хоч якось розважаться 8%.
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Ты такой же зебил,как и твой ,да какая разница.Тут не все порохоботы.
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он сам себя топит в болоте Вы не видите это просто фунт а им Колом..й и Пинчук весело управляют
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Чтоб с Полуниным равняться, талантом не вышел наш Цахес.
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а навіщо він згадував пам'ятники, назви вулиць, МОВУ ???
це вже політичні питання.
прирівняв малоросів та ватанів до бандерівців.
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Ксения, я наконец-то поняла тебя, ты просто раздуваешь межнациональную рознь в Украине.
У нас нет малоросов, проект 'малороссия ' закрыл даже *****, так как ничего у него не вышло, только вот ты все делишь украинцев на разные категории. Это уже не шутки совсем, на кого ты работаешь ? Я уже даже сомневаюсь, что на порошенко
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Не я ділю. Самі українці себе ділять. Хіба ти, Тетяно, не помічаєш навколо себе людей, а в Одесі вони є, які кидатимуть квіти під росіски танки ?
Вважаєш їх повноправними громадянами ?
А я - НІ.
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Откуда возьмутся в Одессе расейские танки? Хрен им( или вам) а не Одессу.

Одесситы защищают Украину точно так же как и другие.
Когда привозили раненых из Днепра в наш госпиталь, очередь стояла, чтобы кровь сдать, сама в ней стояла. Ксения, прошу тебя, хватит
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Тобто, ти стверджуєш, що вати в країні не існує ?
Оптимістка, однако...
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Давай спитаємо в Сергія Стерненка про одеську вату.
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Дивно, що цей ваш вислів не помітили хрестиком Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5398
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Граждане Украины должны защищать свою страну а не звать ***** и заявлять что они всех кормят.
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Чтобы понять вашего, милочка, президента надо роту понятых...
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У троллей здорово пригорело от новогоднего поздравления Президента, которое понравилось почти всем. Уже 3 января - а продолжает полыхать. Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9057
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Oleh Yermokhin‏ @************* 7 ч.7 часов назад



Король Віслюк заборонив показ Зеленського. Чи навпаки. Їх там х..й прсциш
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«.::панравілась пачті фсєм»! -іди алєвьє доїдай!
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Полыхает, как раз, у таких, как ты... А нормальные люди третий день смеются с "Коронованого Осла"...
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Вова старайся. Тебе на рашатевє сказали открытым текстом шо ты не справляешься.
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Та й порохоботики те ж саме говорять. То хто кому у вухо шепоче?
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Не такими вже й професійними виявились наші коміки
03.01.2020, 20:22 • 159 • 0

Парадокс. Але цей парадокс є чітким маркером. Подивіться самі. На кожен крок зеленої влади миттєво з'являється реакція у вигляді анекдотів, мемів, стьобу. Тільки от не треба про "проплаченість".
Це саме реакція народу. А що ж начебто професійні квартальні коміки? Ні вони ні зелебобіки не генерували жодного нового смішного анекдоту чи мему. Переписування старих анекдотів з заміною прізвища на Порошенко це ніяка не сміхова народна творчість. Це натуга в стилі Петросяна. Чому це так важливо? Сміхова культура маркує здоров'я нації. Про це ще Бахтін багато писав.
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Осміювання ставить перед владою дилему. Чи грати в цю гру чи забороняти. Виявилось що начебто професійні в гуморі люди грати в цю гру не здатні. Дійсно смішні та нові анекдоти, жарти, цитати не виникають. А те що виникає дуже вторинне і насправді не смішне. Отже, у них залишається другий варіант. Заборони.
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Але не можна подавати в суд на анекдот. Бо тоді сам суд перетвориться в анекдот. Це аксіома. Мораль проста. Король виявився голим не лише в політиці чи економіці. Отже, не такими вже професійними комікам виявились начебто професійні коміки. А значить, вони і на цьому полі програють. І це дає можливість бити їх їхньою ж зброєю. Себто гумором...
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Олександр МІРОШНИЧЕНКО
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Я так часто здесь слышу, что 73% населения Украины это малоросы, что возникает интересное сравнение... Фашисты будущего будут называть себя антифашистами!
Теперь я понимаю, кто у нас действительно малоросы
И, что самое интересное, они всех обзывают малоросами только здесь или в соцсетях Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8083
Потому что знают, обозви народ на улице, то сразу получат в дюндель
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Тобі і одного + буде достатньо, хоча какаяразніца!
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Находятся кретины что лепят своих сралинов и гитлеров к нынешней ситуации. Типо как бы Украина нападала и аннексировала, потом помогла Рашке тоже на кого-то напасть, потом Рашка напала уже на нее, а теперь Зеленский позвонил(ака Гитлер сралину). До чего же тупые идиоты, просто удивительно.

Полусовки короче. Ну просто как там говорят - сову на глобус натягивают.

А так - лучше бы конечно в новости все фотожабы были про ... ну, тот что бабам звонил, потом б*жился шо это он так "троллил", потом обосрался, потом ныл что личная жысть ф апаснасте и шпынял что ему указали шо он обосрался. Тот что зарослый, Якименко
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Выйди на улицу, найди замёрзшую лужу... Спусти штаны и сядь туда... А то у тебя очко уже "устало полыхать...". К завтрашнему дню прогореть может... И сфинктер дерьмо не сможет удерживать - будешь идти, а оно по ногам оплывать будет...
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Актуально........, НО
Было бы смешно, если бы не было так грустно(с).......
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***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
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А хтось з президентів інших країн носить?
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За часів минулих ПреЗИдентів України, навіть Ачивокуня, такої кліькості фотожаб жодного разу не бачив! А історія-то буде пам`ятати двох Володьків! Один - Х.у.й.л.о! Другий - Ч.л.е.н.о.г.р.а.й! Один - тиран! Другий - блазень! Один - агресор! Другий - с-сикун! І яка різниця якщо є "асхвальт"!
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Шарию и Поклонской понравился новогодний ролик от клоуна.
Это маркер того,что зеленая падла сдает национальные интересы кремлю.
Если таким образом он думает, что примирит украинцев, он глубоко ошибается
Таким образом он только перебросит пожар из купированного ватного ордло на всю территорию Украины.
Вата есть везде, просто разный процент. Во Львове меньше всего, в Донбабве больше всего.
Позицией "какая разница" клоун не обозначает четко позицию государства в таких важных вопросах "кто мы и куда идем" тем самым он дает право ватникам сепаратистам видеть Украину пророссийской и в составе России, что противоречит смой идее независимой Украины. Это неизбежно будет создавать постоянные конфликты между патриотами Украины и патриотами России. Это не вопрос вкуса и цвета, это вопрос видения государства. Благодаря многолетней рашапропаганде и отсутствия нашей пропаганды у людей это видение полярно(ватник и патриот это полярные позиции, которые невозможно объединить, это как если соединить плюс с минусом то будет короткое замыкание). Задача Украины маргинализировать идею пророссийской Украины, а не потакать 30 процентам ватного зомбированного населения. Своей пластилиновой позицией "и нашим и вашим" лишь бы рейтинг не упал клоун устроит стране одно большое короткое замыкание.
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Какая разница,как,называется страна,если президент-Зеленский
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