EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3965  6
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5954) Киев (18381)

 В Киеве столкнулись три автомобиля: один человек погиб, еще один госпитализирован. ФОТО

В столице на улице Васильковской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что в результате происшествия погиб водитель Mercedes, пассажир Hyundai госпитализированы, водителя BMW задержали.

В Киеве столкнулись три автомобиля: один человек погиб, еще один госпитализирован 01

Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

В Киеве столкнулись три автомобиля: один человек погиб, еще один госпитализирован 02

Водителя автомобиля BMW задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

В Киеве столкнулись три автомобиля: один человек погиб, еще один госпитализирован 03

Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3168287
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Через несколько минут увидишь по коментариям, что во всем виноваты зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Зєбіли тут не винуваті . Але яким зєбілом треба бути щоб так виїхати на головну ? Тут поняття зєбіл застосовано не у визначення політичних уподобань , а як діагноз .
 показать весь комментарий
 
 
Черговий СЦАРЬ на BMW на дорозі ... І йому, мабуть, років 20-25...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх