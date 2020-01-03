 В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Он использовался с 4 октября по 20 ноября 2019 года во время восстановления основного моста.

После открытия моста в Станице Луганской временную конструкцию, которая представляла собой деревянный настил на лесах, решили убрать. Конструкция была построена на берегу реки и могла просесть. Поэтому в течение декабря и первых дней января ее разобрали.

Напомним, в июле 2019 года разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.







