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Все про:мост (582) Станица Луганская (110)

 В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход. ФОТО

Возле нового моста в Станице Луганской по ненадобности разобрали временный обходной переход.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход 01

Он использовался с 4 октября по 20 ноября 2019 года во время восстановления основного моста.

В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход 02

После открытия моста в Станице Луганской временную конструкцию, которая представляла собой деревянный настил на лесах, решили убрать. Конструкция была построена на берегу реки и могла просесть. Поэтому в течение декабря и первых дней января ее разобрали.

Напомним, в июле 2019 года разрушенный мост в Станице Луганской посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

20 ноября, за неделю до запланированного срока, в Станице Луганской открыли новый мост. Церемонию открытия посетили президент Украины Владимир Зеленский и представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.




Источник: https://censor.net.ua/p3168278
 
 
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Лавочку повернули чи нову встановили? Прапори сєпарів зняли? Банкомат від Сівохи встановили?
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52 дыра в бюджете,пенсионный стаж поднимают,а тут денежки наши закапывают
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Побудуйте на тому місці ТРЦ «Метро».
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Такую, як у парках дітям влаштовують))
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52 дыра в бюджете,пенсионный стаж поднимают,а тут денежки наши закапывают
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Лавочку повернули чи нову встановили? Прапори сєпарів зняли? Банкомат від Сівохи встановили?
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Лавочка пойдєт на мєморіал: «Гіві і Моторола отдихают».
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Теперь осталось основной взорвать и забыть о них, на несколько лет, пока не перевоспитаются в своем зоопарке
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КАрміці жратву від хунти пруть і пруть, а все одно для України дулю в кармані тримають...
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А чого вебкамера вже не працює. Цікаво було дивитись як кармілці жратву від хунти пруть В Станице Луганской возле моста разобрали обходной переход - Цензор.НЕТ 3519
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Харчі, вода і електроенергія українські, а от паспорти вже любімой дєржави та ще й воду не оплачують, борги мільйонні.
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