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 Общество, Фоторепортаж
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 Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания "Український тиждень" баннер в свою поддержку. ФОТОрепортаж

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе журналист Станислав Асеев 2 января снял баннер #FreeAseyev с балкона редакции украинского издания "Український тиждень".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При снятии баннера, отвечая на вопрос журналистов, осознает ли Стас Асеев свое пребывание на свободе, он сказал: "Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то чтобы не привык – не было возможности. Но, наверное, стоит".

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 01

Среди планов на ближайшее будущее, говорит Асеев, не только психологическая адаптация, но и встреча с семьей.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 02

"Наверное, будет отдельная работа по "Изоляции" (тайная тюрьма, оборудованная на захваченной российскими гибридными силами в 2014 году территории музея современного искусства – бывшего завода изоляционных материалов)", – сказал Асеев.

Также помог Асееву снять баннер главный редактор издания "Український тиждень" Дмитрий Кропивенко.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 03

"Сначала появилась картинка в нашем журнале, когда мы узнали о приговоре Стаса – 15 лет строгого режима. Вскоре проводили акцию в арт-платформе "Изоляция", и мы уже подготовили этот плакат. Затем мы его повесили на балконе, а сейчас оставим в редакции на стене как исторический артефакт", – отметил Кропивенко.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 04

Также Станислав Асеев подписал всем желающим книгу "В изоляции" о жизни на оккупированной территории Донбасса, выданную "Радіо Свобода" в 2018 году. В ней опубликованы материалы, которые он писал с января 2015 года по май 2017 года.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/p3168197
 
   
 Топ комментарии
 
пожалуйста отдельно "журнашлюхи", отдельно Стас Асеев как заложник мордора, отдельно приграничные маршрутчики, отдельно "беркутня" для обмена.
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Заметки на полях: ЗЕ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! (Самые сдержанные добавляют - "Украины.)" ЕГО ПОСЛАЛ НАМ БОГ! ( Чей и зачем никто не задумывается.)
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Доки нема фактів його продажності, не треба ображати людину.
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"Журнашлюха есть "журнашлюха"... И она "подставляет" поддержку тому, кто больше платит... Вот подобную "бл..доту" нам и подсунули, в качестве "асвабаждённых"...
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пожалуйста отдельно "журнашлюхи", отдельно Стас Асеев как заложник мордора, отдельно приграничные маршрутчики, отдельно "беркутня" для обмена.
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а в чем разница?или он не тамжынашлюдь?
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В чем разница спроси у бубочки. Для нормальных людей разница есть.
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А ты поверещи о "зраде"... "Тамжинашилюдь" - это у тебя уже "в крови"... Как там Керчь поживает, "за которую ты "писался"? Удар собственной пяткой в грудь, ещё не болит, "говнюшник"?!!! Я же твоё, ПАДЛО, "подписалово", помню, когда ты "крымчанином" "подписывался"!!! Ну, давай, напиши, что я "неправ"!!! Ведь народ не поленится, поднимет архивы... И что ты потом "запоёшь"?... (Я смотрю, когда тебя "фактурой жать", начинают, ты "язык в жопу затягиваешь" - "бздишь, если прижмут"?... Последний раз "прижал", так ты "отморозился", что ты "херсонец"... Я - промолчал... Пока... (работа у меня была такая - не светить аргументов, раньше времени...). Давай, валяй... А я подожду, когда ты "начнёшь оправдываться"... Откроешься - вот тут я тебя и "по пиз.е кастетом...". Ведь ты не знаешь, что у меня на тебя есть в архиве, из твоих комментариев... Ну, а если "промолчишь" - просто подтвердишь, что-ты просто на "Лахту" работаешь... Валяй... Я жду...
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Вот и разбирайся сам... Из 25 человек - ЧЕТВЕРО "вояк", непосредственно воевавшие... (И ещё непонятно, при каких условиях взятые в плен - по боевому заданию, либо "по пьяни")... Остальные - "непонятно кто"...
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Не согласна. Я давно за него переживаю. Уже и не надеялась. Ну не могут же все быть гадями?!
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А вы переживаете за то, о чём "вам сказали", или потому, что вы его хорошо знаете? Меня товарищ, коллега по работе, которого я выручал, по работе, из-за его "некомпетентности", продал потому, что "запахло жареным", для его собственной задницы... Вот и всё... А вы "расписываетесь" за абсолютно незнакомого вам человека, о котором Вам в СМИ, сказали, что он - "хороший"... На землю опуститесь, деточка...
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Мені теж колись зробив у тяжкій для мене ситуації подлянку мій "вигодованець". Хоча вигоди з цього він не отримав, оскільки колектив відмовився з ним працювати. А років через 7 зателефонувала мені моя однокласниця і розповіла веселу історію: той тип став її 4-м чоловіком, спалився по роботі у ситуації майже 1:1 як колись спалився я. І просить поклопотати чи не можна його прилаштувати у нашій фірмі. Я відповів просто: "Я не знаю про кого йдеться. У нас не прохідний двір і з вулиці ми нікого не беремо."
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Я цього "козла", спочатку, "прикрив", коли він "погорів" з "бл..ми" - приїхала жінка, а він побоявся везти її на зняту кімнату в "общазі", бо там творилось "ай-яй-яй"... Поселив його у себе, тиждень годував з свого столу... А потім він прибіг: "Рятуй! У тебе є "підв"язки" в експертизі, а мені "строки горять" - клієнт за горло бере!...". Повіз, домовився... Він взяв з клієнта гроші, їх з "бл..ми" прогуляв, а потім мене винним призначив, сказав, що я його підвів, бо у мене "шкандаль" з експертами... Благо, людина розумна попалася - перед тим, як мені морду бить, погодилася поїхать в експертизу... В результаті була бита не моя морда...
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>>Ну не могут же все быть гадями?!<<
Для цього таких потрібно пропустити через фільтарційні табори, де опери з'ясують хто ким був, чим займався і за які заслуги потрапив у списки на обмін. Маю на увазі цивільних.
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Ему уже сказали, что его неправильно освободили?
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Це нам ні разу невбієнного бабченко 2 прислали?
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Заметки на полях: ЗЕ ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! (Самые сдержанные добавляют - "Украины.)" ЕГО ПОСЛАЛ НАМ БОГ! ( Чей и зачем никто не задумывается.)
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Доки нема фактів його продажності, не треба ображати людину.
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рада за Асеева, читала его материалы до самого его исчезновения, пусть будет здоров и бережет свой талант правдивого журналиста...
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Как раз Асеева не стоит ставить в один ряд с бомбилами. Стас- нормальный журналист с хорошей репутацией. Лично мне досадно, что вместо наших военнослужащих всунули для ровного счета каких-то левых ************, которые даже ради интереса не поехали в Киев на красоты столицы посмотреть. Какая **** согласовывала списки? Как они туда угодили? И почему такой неравноценный обмен, что это за дикая диспропорция?
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УП - ФСБшное кубло.
За каким он туда поперся?
Совсем тупой?
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Заголовок - словно зрада: ишь ты, первым делом плакат в свою поддержку снял, сепаратюга.
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