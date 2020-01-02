 Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств. ВИДЕО

Добош сообщил журналистам, что в обращении просит Денисову взять под личный контроль ход дела, в рамках которого подозревается Кузьменко, а также направить президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Нацполиции Игорю Клименко акт реагирования на нарушение прав и свобод Юлии Кузьменко, включая право на презумпцию невиновности, право на свободу, право на справедливый суд, право на защиту.

По словам адвоката, жалоба изложена на 10 листах и содержит детальную информацию о всех нарушениях в отношении его подзащитной.

Добош также подчеркнул, что Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой.















Читайте также: Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.