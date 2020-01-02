 Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Добош сообщил журналистам, что в обращении просит Денисову взять под личный контроль ход дела, в рамках которого подозревается Кузьменко, а также направить президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Нацполиции Игорю Клименко акт реагирования на нарушение прав и свобод Юлии Кузьменко, включая право на презумпцию невиновности, право на свободу, право на справедливый суд, право на защиту.
По словам адвоката, жалоба изложена на 10 листах и содержит детальную информацию о всех нарушениях в отношении его подзащитной.
Добош также подчеркнул, что Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (нар. 6 липня 1960, м. Архангельськ, Росія)
У 1978 році закінчила Архангельське педагогічне училище за спеціальностю «вихователь дитсадку». З 1982 до 1989 року навчалася на юридичному факультеті Ленінградського державного університету за спеціальністю «Правознавство»
Да и вышеперечисленные Вами комиссары наврядли будут этим заниматься, пока досудебное следствие не закончилось)
- Та какая разніца!
На ділянці розведення в районі Золотого спостерігачі ОБСЄ бачили спрямовану на північ камеру і антену в районі блокпоста терористів. Прилади зафіксували за 60 км на захід від Луганська.
Апаратура були встановлена на опорі ліній електропередачі приблизно в 150 м на північний схід від блокпоста бойовиків, повідомляє прес-служба місії.
На південному кордоні ділянки розведення знаходилися троє терористів з нарукавними пов'язками з написом СЦЦК.