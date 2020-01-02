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 Общество, Фоторепортаж
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 Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат подозреваемой в деле Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош пришел в офис Уполномоченной Президента по правам человека Людмилы Денисовой, чтобы передать ей обращение о нарушении прав его подзащитной с момента задержания до сих пор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Добош сообщил журналистам, что в обращении просит Денисову взять под личный контроль ход дела, в рамках которого подозревается Кузьменко, а также направить президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе Нацполиции Игорю Клименко акт реагирования на нарушение прав и свобод Юлии Кузьменко, включая право на презумпцию невиновности, право на свободу, право на справедливый суд, право на защиту. 

По словам адвоката, жалоба изложена на 10 листах и содержит детальную информацию о всех нарушениях в отношении его подзащитной.

Добош также подчеркнул, что Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой.

Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 01
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 02
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 03
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 04
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 05
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 06
Адвокат Добош передал Денисовой жалобу о нарушении прав подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко 07

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3168186
 
 
 Топ комментарии
 
Земразям закон не писан. Времена овоща вернулись, спасибо зебилам.
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"...Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой." - даже как-то грустно становится...
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В этом году по наставлениям Янелоха все инстанции, начиная от Собакова и Тюбитейки, будут на все вопросы отвечать коротко:
- Та какая разніца!
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Смішно? Ги-ги-ги? Тепер зрозуміло, чому ти з жартів 95-го кварталу смієшся. Після "адвокат Дебош" ці жапти для тебе - вищий пілотаж.
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дєнісова - кацапка..... не буде вона допомагати
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (нар. 6 липня 1960, м. Архангельськ, Росія)

У 1978 році закінчила Архангельське педагогічне училище за спеціальностю «вихователь дитсадку». З 1982 до 1989 року навчалася на юридичному факультеті Ленінградського державного університету за спеціальністю «Правознавство»
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Це такий порядок. Насткюупеий крок - ЄСПЛ і верховні комісари з прав людини ЄС і ООН.
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Не совсем так, ЕСПЧ будет после того как суд первой инстанции, апелляционный и верховный рассмотрят дело.
Да и вышеперечисленные Вами комиссары наврядли будут этим заниматься, пока досудебное следствие не закончилось)
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Не зовсім так. Тут скарга не на вирок, а на порушення прав. Це різні речі.
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Земразям закон не писан. Времена овоща вернулись, спасибо зебилам.
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"...Денисова на данный момент является единственным человеком в Украине, к которому можно обратиться с такой жалобой." - даже как-то грустно становится...
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ЗЕднеприводные - это те же рыги, только сменили вывеску. они люто ненавидят Украину и все украинское, в 2014-м они поддерживали антимайдан и януковича. для них красть государственное бабло и дружба с братским народом - самое главное в политике. поэтому неудивительно, что без улик патриотов Украины и волонтеров бросают в тюрьмы, а убийц украинцев они выпускают под личное обязательство.
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В этом году по наставлениям Янелоха все инстанции, начиная от Собакова и Тюбитейки, будут на все вопросы отвечать коротко:
- Та какая разніца!
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ну тоді має бути відповідь : в торець Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 3327
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Сегодня хоть стульями не кидался?Это я про адвоката.
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Процесс подачи снимал "кривой" канал и весь вечер Гонопольский, а после него Орловская с Вереснем будут обсасывать эту новость.
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ОБСЄ знайшли камери й антени бойовиків в Золотому

Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 4206

На ділянці розведення в районі Золотого спостерігачі ОБСЄ бачили спрямовану на північ камеру і антену в районі блокпоста терористів. Прилади зафіксували за 60 км на захід від Луганська.
Апаратура були встановлена на опорі ліній електропередачі приблизно в 150 м на північний схід від блокпоста бойовиків, повідомляє прес-служба місії.
На південному кордоні ділянки розведення знаходилися троє терористів з нарукавними пов'язками з написом СЦЦК.
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Права человека? Такое бесформенное понятие в для ЗЕ-шайки. Они о них говорят когда надо убийц и террористов отпускать.
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