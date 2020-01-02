 BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт - не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля демонстративно была наклеена символика Советского Союза.







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Впоследствии, при осмотре транспортного средства иностранца, военнослужащие Белгород-Днестровского отряда нашли подлинные документы на авто.

По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" и ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" оповещены компетентные правоохранительные органы.

Автомобиль мужчины изъят и передан сотрудникам Нацполиции.