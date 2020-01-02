 BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт - не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля демонстративно была наклеена символика Советского Союза.
Впоследствии, при осмотре транспортного средства иностранца, военнослужащие Белгород-Днестровского отряда нашли подлинные документы на авто.
По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" и ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" оповещены компетентные правоохранительные органы.
Автомобиль мужчины изъят и передан сотрудникам Нацполиции.
Більш за все у новорічній промові преЗЕдента мене ошелешило... ні, не "яка різниця" - це цілком очікувано від цього персонажа. Мене вразили "канапкі з шпротами".
У цьому весь він - совковий провінційний хлопчина. Справжній "народний сервант" - трухлявий мотлох з минулого.
И почему она для тебя авторитет?
Почему оно задает столько вопросов?
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так у них и Рейхстаг штурмуют...в Мухосранске
А адвокат, это был отвлекающий манёвр!
Зачем ему психику ранили и сказали, что СыСыСэР уж почти 19 годков, как издох?
С Хитлером или с BMэ???
Но СМУфикам этого не понять
Бабичу фитнес-тренеру и другу Бубочки, сегодня в Киеве обабапгрейдили Dodge
Charger SRT-8
https://pbs.twimg.com/media/ELlrlpsXUAE2pp3?format=jpg&name=small
Швейцария, наверное
Что такое Soviet Union, ты впервые слышишь?
Бо ж какая разніца ????
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То обычно качки и шлюхи заглядывали
Качки в смысле качки
А не утки или качкы