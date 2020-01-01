EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1441  22
Все про:Закарпатье (1692) Нацполиция (10653) стрельба (2571)

 Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатья.

"Вчера, 31 декабря, в 23:30, на службу "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный осуществил выстрел из предмета похожего на ручной гранатомет", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.

Подробная информация будет предоставлена дополнительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийца эфэсбэшников Манюров - "член украинской организации этнических националистов в Москве", - росСМИ

Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция 01
Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция 02
Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168117
 
 
 Топ комментарии
 
Праздник у человека. Шо такого?
 показать весь комментарий
 
..."Про інцидент поліцію повідомили перехожі й на місце події виїхав майже увесь склад місцевого відділку та керівництво з Ужгорода."
Весь праздник испортили руководству
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главное по технике безопасности всё ок - никто не пострадал и сам с целыми костями дёру дал)
 показать весь комментарий
 
 

Сколько ещё таких гранатометов у неадекватных людей на руках...
 показать весь комментарий
 
Вполне адекватный - снес угол ограды, а не половину супермаркета)
 показать весь комментарий
 
 
Народ, я вижу здесь очень много неглупых и развитых людей. подскажите, как можно побыстрее спетлять отсюда в Россию, так как здесь я находиться среди биомусора не могу. Дело в том, что два года назад несколько моих знакомых уехали в Питер , кто в Москву на работу и там остались.говорят назад в Украину-неньку ни в коем случае!! Я тоже хочу валить отсюда и чем быстрее, тем лучше. меня все здесь кумарит. Но в соцсетях их нет, а номера давно сменили на российские. Я не с донбасса, я с юга. кто знает, подскажите самый быстрый вариант. спасибо
 показать весь комментарий
 
вопрос неверно поставлен... спросить нужно, сколько неадакватных людей в нашей стране, а потом об оружии. (имей в виду, я знаю правильный ответ)))))
 показать весь комментарий
 
..."Про інцидент поліцію повідомили перехожі й на місце події виїхав майже увесь склад місцевого відділку та керівництво з Ужгорода."
Весь праздник испортили руководству
 показать весь комментарий
 
 
Ночью так хреначило, что и на гаубицу никто не отреагировал бы
 показать весь комментарий
 
 
нє, просто погончики нові вже приміряють.
типу - ми пов.язали терориста(якогось дурня), задіяли все що мали і ледве перемогли.
Як в Одесі - "беркут" обісрався проти одного чеченського чудака. мало авіацію не задіювали....
 показать весь комментарий
 
-- грамотные все стали!

А вот, были времена, когда в Салоху из "Мухи" стреляли -- к плечу гранатомёт прикладывали...*) -- ...ликбез даром не проходит...
 показать весь комментарий
 
 
Было такое, - заезжий боец остался без руки и истек...
 показать весь комментарий
 
 
-- та, какой он боец? Прикольно, що он живым остался и доживал инвалидом, под осетинской крышей, в Киеве.
А шо потом с ним грузины сделали? -- я не знаю... -- раньше были Времена, а теперь мгновения...*)
 показать весь комментарий
 
Ну, да... Ща всё Мукачево будет знать в КОГО стреляли))
 показать весь комментарий
 
 
Вот дурачек, беркутовцев отпустили, а теперь на него дело Майдана повесят)
 показать весь комментарий
 
У человека закончились петарды, а праздник продолжается.
 показать весь комментарий
 
Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.Источник: https://censor.net.ua/p3168117

Вот для начала у хозяина забора и спросите Невідомий у новорічну ніч стріляв із гранатомета в Мукачеві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2978,при условии что гранатомётчик не псих и стрелять ему по-й куда и в кого
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх