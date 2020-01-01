 Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатья.
"Вчера, 31 декабря, в 23:30, на службу "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный осуществил выстрел из предмета похожего на ручной гранатомет", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.
Подробная информация будет предоставлена дополнительно.
Сколько ещё таких гранатометов у неадекватных людей на руках...
Весь праздник испортили руководству
типу - ми пов.язали терориста(якогось дурня), задіяли все що мали і ледве перемогли.
Як в Одесі - "беркут" обісрався проти одного чеченського чудака. мало авіацію не задіювали....
А вот, были времена, когда в Салоху из "Мухи" стреляли -- к плечу гранатомёт прикладывали...*) -- ...ликбез даром не проходит...
А шо потом с ним грузины сделали? -- я не знаю... -- раньше были Времена, а теперь мгновения...*)
Вот для начала у хозяина забора и спросите ,при условии что гранатомётчик не псих и стрелять ему по-й куда и в кого