 Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на ночную смену заступили 2040 правоохранителей.

Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины.

"Обработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", - говорится в сообщении.

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