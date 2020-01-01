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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:МВД (8023) Новый год (653) патрульная полиция (1369)

 Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД. ФОТОрепортаж

Ночная новогодняя смена патрульных полицейских в Украине прошла без особых нарушений общественного порядка со стороны граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на ночную смену заступили 2040 правоохранителей.

Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины.

"Обработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", - говорится в сообщении.

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Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 01
Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 02
Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 03
Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 04
Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 05
Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД 06

Источник: https://censor.net.ua/p3168109
 
   
 Топ комментарии
 
Вся Україна була в глибокому шоці від поздоровлення малоросам від Зєлєпуті. Не до порушень було.
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А речь мародера на двух каналах это что? Во-первых он показал свою гнилость. Во-вторых выдал хозяина этих каналов.
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Вся Україна була в глибокому шоці від поздоровлення малоросам від Зєлєпуті. Не до порушень було.
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а какое отношение имеют 25% фикалий ко всей Украине?
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це отого мародера, що ганяв через свої офшорні рахунки вкрадені з приватбанку гроші під час війни?
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Як сказано в анекдоті про грузина і негра - " Попа Пєті проти попи Зєлєпута - снігурочка."
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да? а когда зе.ло (еще даже не будучи в статусе кандидата в президента) поздравлял своих фанатиков и этот спич транслировал не разу не заангажированный и непричемкколомойскому канал - то это Вам понравилось? и никаких вопросов и протеста? и никакой гнилости и подставы
(если шо...я не смотрел ни то ни се... мне и так нормально было, без пафоса и цинизма)
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А, що зробила зеленка минулого року на 1+1-пошуткував?
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Ну вот, пришел к нам Новый Год -
Небритый, сиплый обормот
С мешком подарков разных
Преступных и опасных.

Кулек большой в нем есть с землей.
Им он поделится с братвой.
Есть карты и рулетки,
Чтоб привыкали детки.
Еще с убийцами пакет.
Мы можем все гордиться!
Их он отправил на банкет
В российскую столицу
А мужикам он право дал
(Их жены онемели!) -
Нести семейный общий нал
В легальные бордели.
И кодекс новый о труде?
Рабы б кричали: Мы в беде
Но мы о том забыли -
Траву ведь разрешили!
На самом дне того мешка,
Как же наш мир прекрасен,(!)
Суды и долгая тюрьма
Для тех, кто не согласен.
...
Скажи нам Старый Новый год:
Мозги где наши были?
Ну что ж мы, ****, за народ,
Что боги нас забыли?!



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Як каже пролетаріат - "та мене все равно, какой там флаг, хоть русский, хоть украинский, та хоть гондураса! мене главное, шоб хавка, пивас и камуналка дешевые были! а по европам я не ездию, тут жрать и бухать не на шо, в хате тараканы и клопы, дети бутылки собирают, доця 13 лет брюхатая уже, а они мне безвиз-армию-мову! та в жопу себе суньте!"
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Как же ж без нарушений, если зелёная, хриплая крыса публично призывала сдать Украину ***** ??? Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД - Цензор.НЕТ 7945
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Такі порушення вже навіть не реєструються. Звикли всі до повзучої катітуляції.
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За такое в первом же доме тому курьеру голову бы открутили
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Иди проснись, чушь несёшь
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ви - сциклива біомаса
це про вас зюзін папа-проффєсор розповідав
ні?
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Шо за фантазии про тунца? Свиноферме так мало платят, шо вы только нюхнуть тунца можете, а напокушать рыбки не?))))
Бедолага ты))))
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Согласен, не прав, у пэтиков вместо головы пятая точка, полная честных новые))
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Гыыыы, саша паламарчук на питерских анонирует, отэто палево. Кстати, сваты и невестка у сыньоносого из питира)))))
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Та шо там понимать, кацапами ты бредиш, вот и вся суть рыгосоевого стада)))
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Оууу, пошли затертые фразы рыгосоевых методичка, слейся, соя опущенная до 0.8%))))
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да да да да, гарненько опустили вас разом із зєвилупком в новорічну ніч.
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Как?
Поведай!)))
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именем петра порошенко могут назвать лишь гей клуб 25%
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ок, но фотографии из детсада можно бы и поменять то... а, это Полиция?
эээ..... Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД - Цензор.НЕТ 6332 а зато у них "Приусы" белые... вроде еще не закончились?
Авакову - подними.те рожу Геращенко с тарелки, а то он лижет(тарелку), как будто там не салат был, а.... Зевс знает что...
с НГ полицию(прячет запрещенные предметы, нож кухонный и веник)
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Майже всю ніч гриміла канонада від салютів, а зранку було тихо-тихо. Тільки собачники ходили і більше нікого.
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Я була запостила відповідь бандерівців на привітання, але, здається, вона зникла.
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Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·3 ч

Какая разніца как називаєтся ваша уліца - проспект Степана Бандери ілі проспєкт Лєніна. Какая разніца как називаєтся ваша страна - Україна ілі Малоросія. Нє сорьтєсь. Мір в ваш дом. Будьтє проста стадом.
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Для Зеленського не важливо, якою вулицею будуть ходити наші діти: проспектом Бандери, чи проспектом московських окупантів, проспектом правозахисника та дисидента Петра Григоренка... чи нелюда-московита Жукова. Вулицею вбивці Землячки (Розалії Залкінд) чи української художниці Тетяни Яблонської.

Але Зеленському важливо повернути в Україну пострадянську "культуру". Він вважає, що українцям потрібні усі "українські" "зірки", що після Майдану втікли в московію. Зеленський залюбки б організував для них тур по всій Україні, щоб приспати українців, щоб вони забули своїх вбитих, втратили власне коріння і знову стали "адиннарот"
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Нормальные люди при такой сраной погоде с туманной мгле как при Конце Света после 9 вечера вообще даже не выходили на улицу, кроме малолетних смартфоно-зебилов с китайской взрывчаткой. Несколько раз во дворе так грохнуло, что серьезно кажу, хотелось просто взять и поубивать этих смарфонов, которые во время войны с Кацапией такие взрывы во дворах украинских городов творят.
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Селфі для поліції то схоже святе, вчора після опівночі салюти біля Добробуту, біля Магнусу, прям за Оперним, на проспекті Свободи знову злощасні коні з каретами в корку разом з купою таксистів які повністю перекрили рух тому що в два ряди висаджують, забирають людей.
А так все добре без порушень
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