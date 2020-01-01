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Все про:Госпогранслужба (3573) граница (3285) пограничники (1229)

 В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба продолжает нести службу усиленно. Всего в новогоднюю ночь границу Украины охраняли около 3,5 тысячи пограничных нарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 000 граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тыс. человек, тогда как из Украины оформлены 80 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Всего в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальные нелегальные мигранты, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы.

Патрулирование с усиленными мерами безопасности будут продолжаться и в дальнейшем.

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В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 01
В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 02
В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3168106
 
   
 Топ комментарии
 
Похоже что нет.

А какая разница?
Какая разница что у тебя в стране 400 км неконтролируемой границы через которую ездит военная техника и ходят наемники из страны,президента которого ты поздравил с новым годом.
Какая разница что в твоей стране полтора миллиона беженцев?
Какая разница что в твоей стране пару тройку милоионов твоих граждан живут на оккупированной территории где не действует конституция и декларация о правах человека?

Какая разница что от обстрелов даже в местах разведения погибают и получают ранения граждане твоего государства?

Главное что мы заключили контракт на транзит газа в ЕС.
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А навіщо? Там Вован таку "речь задвинул", що здається, нам вже і країни не потрібно ...оратор, бл...
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Возможно, "понимать" - не ваша сильная сторона. Больше подойдут плакатики и агитки в стиле ссср, ужо там растолкуют кто друг а кто враг.
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А ну раскажи как правильно понимать? Какие там методички у зеббельс-информ?
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а ты уже переобулся с нины в андрушу ?
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нищеброд, после Grey Goose не похмеляются … Это у таких алконавтов как ты и тебе подобных есть нужда для опохмела. Вы что бы в запой не входить, с него не выходите.
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Та скіки там малоросу тра на опохмєл?
Нюхануло мишебратську портянку на донецьку і раденьке.
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так а як ти в Вінниці нанюхалось мишебратьєв, молорос?
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а ты приезжай, я тебе всё расскажу андруша.
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О! зара дістану пляшечку Опілля. Божественно.
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це не твій особистий сайт, є правила форуму які він не порушив.
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ну точно не на зоні. так что мне твои нравится , не нравится- иди поеш красавица.
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а ты не зарекайся , у тебя ещё уклониста всё в переди.
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у мене головнокомандувачем був Порошенко, а в тебе надыюсь буде зэлэнський. не сци , йди воювати.
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и на каких фронтах он тобой командовал ?
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понятное дело , кто же выдаст дислокацию своего дивана …
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Похоже что нет.

А какая разница?
Какая разница что у тебя в стране 400 км неконтролируемой границы через которую ездит военная техника и ходят наемники из страны,президента которого ты поздравил с новым годом.
Какая разница что в твоей стране полтора миллиона беженцев?
Какая разница что в твоей стране пару тройку милоионов твоих граждан живут на оккупированной территории где не действует конституция и декларация о правах человека?

Какая разница что от обстрелов даже в местах разведения погибают и получают ранения граждане твоего государства?

Главное что мы заключили контракт на транзит газа в ЕС.
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Ты хочешь штурмом захватить государственную границу Украины??? Военкомат ждет тебя 24 часа на 7 дннй
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Главнокомандующий пусть штурмом "захватывает".
Мое дело маленькое - ждать выполнения законодательства от государственных органов.
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Вот и всё на этом. Лучше на диване пролижать
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Гражданство это тонкая связь взаимных обязательств гражданина и государства.
Если государство мне не должно,то с ***** требует от гражданина?
Есть у президента сын пусть и воюет.
А я на диване полежу.
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В конституции Украины написано обязанность защищать родину. А если вдруг введут военное положение ты пхатриот Украины cбежишь?
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В конституции Украины записано где граница проходит.
Как президент выполнит конституцию я начну что то думать,а пока иди в телевизор дуракам мозги промывай.
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" я начну что то думать " ……. не прибавить не убрать .
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Уклонист.
Расскажи как твои менты бежали с оккупированных территорий бросая своих коллег и заключенных в камерах.
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МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

В воскресенье министром внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики был назначен Юрий Ивакин, который объявил, что с понедельника, 19 мая, начинает исполнение своих обязанностей. После этого он с группой ополченцев вошел в здание УМВД в Луганске.

"Во избежание неоправданных человеческих жертв, кровопролития и массовых беспорядков руководством МВД Украины принято решение о передислокации аппарата ГУМВД Украины в Луганской области в город Старобельск Луганской области", - говорится в сообщении МВД.

При этом в ведомстве считают действия Ивакина незаконными и влекущими за собой уголовную ответственность.
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Не могу пройти мимо что бы не макнуть тебя еще раз.
Контрольный.

"Утром, 29 апреля 2014 года, мы с Яной Осадчей побывали на «Форуме патриотических сил». После него пошли гулять по городу в ожидании анонсированного захвата Луганской областной государственной администрации. Все шло как по сценарию. В определенное время пришла толпа с рашистскими флагами и понеслась. Окна, стекла, разбитые головы, силовики, которым нельзя открывать огонь или давать какой-либо отпор, летящий с крыши ОГА украинский флаг. Тем временем во дворе ОГА наша Татьяна Александровна, настоящая женщина, настоящий правоохранитель, пыталась вести переговоры с захватчиками и защитить ребят-силовиков, чтобы их не ранили, чтобы не отбирали оружие. Одна.
В парке мы увидели, как какая-то мразота женского пола поджигает наш флаг. Яна предложила пойти и забрать его. Флаг нам так и не отдали, как и не дали хотя бы потушить его. Синтетика, плавится мгновенно. Я фотографировала и понимала, что горит не флаг, мы горим. Все горим.
Потом толпа пошла к областной милиции. Что меня тогда напрочь выбесило и дало понимание, что никто и ничто никогда нас не защитит, потому что такова госструктура. мы всегда и всем будем должны. никаких прав, только обязанности. Из разряда тонете? сами, сами выплывайте. В общем, когда толпа только направилась к милиции, я шла за ними, мне позвонила моя коллега и сказала: «Сейчас Турчинов заявил, что Луганская милиция полностью перешла на сторону сепаратистов». Мол, сдали наши силовики милицию. Я была в бешенстве. Бред, гребанный бред. Это неправда. Но кому она нужна, правда эта? никому. Потому что правда должна подходить большинству, а если это не так, то это не правда.
Толпа долго стояла возле дверей милиции. А с другой стороны к зданию подъехали люди, которых мы до этого времени на захватах не встречали. Люди в камуфляже, бронежилетах, с автоматами, гранатами. То есть не те бритоголовые ***** с пропитыми мордами и обколотыми руками, а скажем так, профессионалы своего «дела», как выяснилось, частично «гости» из Славянска. Они умело стреляли, становились на позиции, в общем, «красота среди бегущих».
Позже мы отправились на прокуратуру. Ее тоже довольно быстро захватили. Выломанные двери, окна, стекла, и кострище с нашим флагом.
С Яной мы вернулись к милиции, которая до сих пор не сдавалась. Держала оборону, как могла, не открывая огонь, но и не пускала оккупантов. По дороге узнали, что боевики подстрелили местного адвоката-майдановца. Встретили депутата Луганского областного совета от КПУ Максима Чаленко, который радовался новости про тяжело раненного адвоката. Такие они, депутаты-********.
У меня сел планшет и телефон, и мы решили пойти в бывшее здание дома техники (мой бывший институт), чтобы подзарядиться. На входе встретили одного хорошего человека, милиционера. Он тоже пришел в институт, но за листком А4. сидим. Я заряжаю планшет, интересуюсь, что он пишет. Говорит, на увольнение. Творится беспредел, и сделать ничего нельзя. Я начала просить его этого не делать. Этот разговор услышали работницы института. Завязался скандал. Оказалось, что «работники культуры» всячески поддерживают обстрел милиции и т.д. а этому милиционеру надо становиться и вместе с «народом» штурмовать здание. выяснив нашу позицию, нас обзывали, орали, что мы должны ехать в Европу и драить туалеты, всячески облизывать турчинова и прочее. В общем, планшет мы так и не зарядили. Яна всячески пыталась успокоить меня. у меня была настоящая истерика, меня трясло от злости и безысходности. я кричала, плакала, намеревалась кинуться на боевиков с автоматами, которые окружили милицию, чтобы лучше меня застрелили сразу, чтобы не видеть всего этого. Зря не кинулась кстати.
Возле милиции мы протусили до темна, начался ливень. Зверье с автоматами уходить не собиралось, у толпы были зонты, к милиции подъезжала машина, которая развлекала и подбадривала орков советскими песнями и Днем Победы. После того, я больше не могу ее слышать.
Утром выяснилось, что милиция так и не сдалась, как и не сделалась на следующий день и другие дни. А через несколько недель, ее руководство укатило и все… В городе больше не осталось не захваченных зданий «права и порядка».
Сейчас Яна живет в Мукачево, Татьяна Александровна продолжает выполнять свои обязанности на освобожденной территории, хороший человек, милиционер с большой буквы, настоящий мужчина после Луганска был в Счастье, Станице и продолжает защищать нашу Родину от русни..
"
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вася , ты за себя … за себя рот открывай или привык всю дорогу за юбкой прятаться ?
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Я на себя лишнего не беру.
Для борьбы с преступностью и защиты прав граждан и интересов государства существуют специальные государственные органы.
Которые свои обязанности не выполнили и выполнять не собираются.
А ты можешь усираться в интернетах переводя стрелки.
Факт остается фактом.
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во во …. я и говорил что труха ходячая, за то на сайте "храбрый" до усеруси ...
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Я всего лишь законопослушный гражданин своего государства.
Твоему президенту такие не нужны.
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ти гля - кацапа только слезло с новогодней бутылки и сразу за Украину запереживало В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5492
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Главное что мы заключили контракт на транзит газа в ЕС./Не согласен .Главное-это событие исторического-для Украины-масштаба. Как прекращение существования УНР в результате победы Ленина-Троцкого-Свердлова.Главным есть передача главного достояния Украины -земли- гражданином Израиля Коломойским в распоряжение мировому еврейскому капиталу.
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Лучше еврейскому капиталу чем раше.
Капитал хоть бурачки выращивать будет.
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Лучше еврейскому капиталу чем раше./Раша часть мирового еврейского капитала. Россия при Путине(Шаломове) и Медведеве(Менделе)3 дек. 2010 г. subscribe.ru/group/nostalgiya-po-sssr-i-nashemu-detstvu/186846/Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.19 августа 2019, 13:58 /Нетаньяха -путинская проститутки по вызову: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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А что с 400 километрами неконтролируемого участка?
В планах нет охраны этого участка?
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Спасибо . Вы очень много работаете, чтобы могли спокойно жить в Украине!
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сегодня не только день рождения Степана Бандеры, но и памятная дата разгрома рашисткой орды в Грозном...




В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5169 ICHARKHO media

@icharkho_media2

·13 ч

Новогодний штурм Грозного
https://youtu.be/fNEhwq8jdeI
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Ичкерия показала,как с врагом поступать.Мы транзитом газа-гордимся.
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Там Дудаеву не аплодировали бы и не выбрали лидером, если бы он произнёс термос или Аллах-тур...
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Пёсику скоро на пенсию, уже вся морда седая...
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Просто без слов. То что заслужили россияне....по ихним же словам!!!
https://twitter.com/oldLentach/status/1211995421482065920?s=19
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Спасибо . Вы очень много работаете, чтобы могли спокойно жить в Украине!
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Скільки виїхало на росію та скільки сепарів приїхали до України?
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Я канешно дико извиняюсь, но на мой хлопский розум в новогоднюю ночь число пересекающих границу сильно уменьшается , а не возрастает, не?
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Мій син теж донедавна охороняв кордон. Вони справжні мужчини.
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а что они должны делать ежедневно ежеминутно
шел на службу /это просто героизм/
а машинист на ЖД врач на скорой /просто работа /
прокладывают через границу спиртопроводы бензопроводы
где это 3,4 тыс нарядов
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