 В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 000 граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тыс. человек, тогда как из Украины оформлены 80 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.
Всего в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальные нелегальные мигранты, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы.
Патрулирование с усиленными мерами безопасности будут продолжаться и в дальнейшем.
Нюхануло мишебратську портянку на донецьку і раденьке.
А какая разница?
Какая разница что у тебя в стране 400 км неконтролируемой границы через которую ездит военная техника и ходят наемники из страны,президента которого ты поздравил с новым годом.
Какая разница что в твоей стране полтора миллиона беженцев?
Какая разница что в твоей стране пару тройку милоионов твоих граждан живут на оккупированной территории где не действует конституция и декларация о правах человека?
Какая разница что от обстрелов даже в местах разведения погибают и получают ранения граждане твоего государства?
Главное что мы заключили контракт на транзит газа в ЕС.
Мое дело маленькое - ждать выполнения законодательства от государственных органов.
Если государство мне не должно,то с ***** требует от гражданина?
Есть у президента сын пусть и воюет.
А я на диване полежу.
Как президент выполнит конституцию я начну что то думать,а пока иди в телевизор дуракам мозги промывай.
Расскажи как твои менты бежали с оккупированных территорий бросая своих коллег и заключенных в камерах.
В воскресенье министром внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики был назначен Юрий Ивакин, который объявил, что с понедельника, 19 мая, начинает исполнение своих обязанностей. После этого он с группой ополченцев вошел в здание УМВД в Луганске.
"Во избежание неоправданных человеческих жертв, кровопролития и массовых беспорядков руководством МВД Украины принято решение о передислокации аппарата ГУМВД Украины в Луганской области в город Старобельск Луганской области", - говорится в сообщении МВД.
При этом в ведомстве считают действия Ивакина незаконными и влекущими за собой уголовную ответственность.
Контрольный.
"Утром, 29 апреля 2014 года, мы с Яной Осадчей побывали на «Форуме патриотических сил». После него пошли гулять по городу в ожидании анонсированного захвата Луганской областной государственной администрации. Все шло как по сценарию. В определенное время пришла толпа с рашистскими флагами и понеслась. Окна, стекла, разбитые головы, силовики, которым нельзя открывать огонь или давать какой-либо отпор, летящий с крыши ОГА украинский флаг. Тем временем во дворе ОГА наша Татьяна Александровна, настоящая женщина, настоящий правоохранитель, пыталась вести переговоры с захватчиками и защитить ребят-силовиков, чтобы их не ранили, чтобы не отбирали оружие. Одна.
В парке мы увидели, как какая-то мразота женского пола поджигает наш флаг. Яна предложила пойти и забрать его. Флаг нам так и не отдали, как и не дали хотя бы потушить его. Синтетика, плавится мгновенно. Я фотографировала и понимала, что горит не флаг, мы горим. Все горим.
Потом толпа пошла к областной милиции. Что меня тогда напрочь выбесило и дало понимание, что никто и ничто никогда нас не защитит, потому что такова госструктура. мы всегда и всем будем должны. никаких прав, только обязанности. Из разряда тонете? сами, сами выплывайте. В общем, когда толпа только направилась к милиции, я шла за ними, мне позвонила моя коллега и сказала: «Сейчас Турчинов заявил, что Луганская милиция полностью перешла на сторону сепаратистов». Мол, сдали наши силовики милицию. Я была в бешенстве. Бред, гребанный бред. Это неправда. Но кому она нужна, правда эта? никому. Потому что правда должна подходить большинству, а если это не так, то это не правда.
Толпа долго стояла возле дверей милиции. А с другой стороны к зданию подъехали люди, которых мы до этого времени на захватах не встречали. Люди в камуфляже, бронежилетах, с автоматами, гранатами. То есть не те бритоголовые ***** с пропитыми мордами и обколотыми руками, а скажем так, профессионалы своего «дела», как выяснилось, частично «гости» из Славянска. Они умело стреляли, становились на позиции, в общем, «красота среди бегущих».
Позже мы отправились на прокуратуру. Ее тоже довольно быстро захватили. Выломанные двери, окна, стекла, и кострище с нашим флагом.
С Яной мы вернулись к милиции, которая до сих пор не сдавалась. Держала оборону, как могла, не открывая огонь, но и не пускала оккупантов. По дороге узнали, что боевики подстрелили местного адвоката-майдановца. Встретили депутата Луганского областного совета от КПУ Максима Чаленко, который радовался новости про тяжело раненного адвоката. Такие они, депутаты-********.
У меня сел планшет и телефон, и мы решили пойти в бывшее здание дома техники (мой бывший институт), чтобы подзарядиться. На входе встретили одного хорошего человека, милиционера. Он тоже пришел в институт, но за листком А4. сидим. Я заряжаю планшет, интересуюсь, что он пишет. Говорит, на увольнение. Творится беспредел, и сделать ничего нельзя. Я начала просить его этого не делать. Этот разговор услышали работницы института. Завязался скандал. Оказалось, что «работники культуры» всячески поддерживают обстрел милиции и т.д. а этому милиционеру надо становиться и вместе с «народом» штурмовать здание. выяснив нашу позицию, нас обзывали, орали, что мы должны ехать в Европу и драить туалеты, всячески облизывать турчинова и прочее. В общем, планшет мы так и не зарядили. Яна всячески пыталась успокоить меня. у меня была настоящая истерика, меня трясло от злости и безысходности. я кричала, плакала, намеревалась кинуться на боевиков с автоматами, которые окружили милицию, чтобы лучше меня застрелили сразу, чтобы не видеть всего этого. Зря не кинулась кстати.
Возле милиции мы протусили до темна, начался ливень. Зверье с автоматами уходить не собиралось, у толпы были зонты, к милиции подъезжала машина, которая развлекала и подбадривала орков советскими песнями и Днем Победы. После того, я больше не могу ее слышать.
Утром выяснилось, что милиция так и не сдалась, как и не сделалась на следующий день и другие дни. А через несколько недель, ее руководство укатило и все… В городе больше не осталось не захваченных зданий «права и порядка».
Сейчас Яна живет в Мукачево, Татьяна Александровна продолжает выполнять свои обязанности на освобожденной территории, хороший человек, милиционер с большой буквы, настоящий мужчина после Луганска был в Счастье, Станице и продолжает защищать нашу Родину от русни..
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Для борьбы с преступностью и защиты прав граждан и интересов государства существуют специальные государственные органы.
Которые свои обязанности не выполнили и выполнять не собираются.
А ты можешь усираться в интернетах переводя стрелки.
Факт остается фактом.
Твоему президенту такие не нужны.
Капитал хоть бурачки выращивать будет.
В планах нет охраны этого участка?
ICHARKHO media
@icharkho_media2
·13 ч
Новогодний штурм Грозного
https://youtu.be/fNEhwq8jdeI
https://twitter.com/oldLentach/status/1211995421482065920?s=19
шел на службу /это просто героизм/
а машинист на ЖД врач на скорой /просто работа /
прокладывают через границу спиртопроводы бензопроводы
где это 3,4 тыс нарядов