 12 освобожденным из плена военным вручили обновленные документы ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

Список освобожденных украинцев.

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