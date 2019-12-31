 12 освобожденным из плена военным вручили обновленные документы ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.
Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.
Список освобожденных украинцев.
Зє-йло Діпьломят.
Не обмін - а ОБМАН! Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу
Розумію, що більшість із них герої, але перевіряти треба всіх. Як доказ сєпарка Савченко...
Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу
https://youtu.be/mVsfbhRM93k
а, я забыла: он сейчас на корпоративе в газпроме, членом на рояле играет.