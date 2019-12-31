EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  3478  31
Все про:документ (306) Минобороны (6204) военнослужащие (4401) ВСУ (432)

 12 освобожденным из плена военным вручили обновленные документы ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

Список освобожденных украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ огневой активности не проявляли, - Минобороны

12 освобожденным из плена военным вручили обновленные документы ВСУ, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/p3168066
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю хлопців з поверненням !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якби хотілося б щоб 127 бійцям повернули оновлені документи. Але... Одним словом
Зє-йло Діпьломят.
 показать весь комментарий
 
 
Мы надолго не прощаемся, мы вернемся. Это наша земля", - освобожденный из плена сотрудник райадминистрации Макеевки коллаборант и сепар Савин 12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 125

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3201
12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5589
 показать весь комментарий
 
 
а тебе ущербному везде зрада….. при этом ты не ПЛЕННЫЙ, ты не ВОИН ВСУ, ты не РОДСТВЕННИК ни пленных , ни освобождённых ….. ты просто пороховской зрадомёт ...
 показать весь комментарий
 
 
Для чого вам тут писати це? Відпочивайте та готуйтеся до Нового року.
 показать весь комментарий
 
 
Що ще повинно статися, щоб ти нарешті зрозумів, що зє це проект кремля? Він не за Україну, а за росію.
 показать весь комментарий
 
 
это хорошо, но от звания вручающего - чуть не сломал моск... еле прочитал кто он и что он замещает, да и фоток слишком много.
 показать весь комментарий
 
 
понятно, что служить дальше они не будут, а вот в титушки...
 показать весь комментарий
 
Найопує Зєлєпутя, найопує чесний народ. А хто збирався розвідників вбивати? Є інфа?
 показать весь комментарий
 
 
Евтушку из 14-ой мехбригады вместе со вторым у"баном -"самоходчиком", подрабатывавшим на роспропагандонов, героев дали, не? ...
 показать весь комментарий
 
 
Да там, по-ходу усі мають пройти контррозвідку СБУ, та через військову розвідку.
Розумію, що більшість із них герої, але перевіряти треба всіх. Як доказ сєпарка Савченко...
 показать весь комментарий
 
 
Вони не самоходчики. ЗЕлєнський сказав - що вони розвідники.
 показать весь комментарий
 
я в курсе, оно еще на сцене и хреном по роялю долбит ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заходив вчора протягом дня, читав про те як порохоскот пробивав дно, що вони писали про "здачу інтересів", як глумилися над поверненням полонених. Оці тварі, це самий яскравий результат каденції мародера...
 показать весь комментарий
 
Не обмін - а ОБМАН!
Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу

https://youtu.be/mVsfbhRM93k

12 звільненим з полону військовим вручили оновлені документи ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3666
 показать весь комментарий
 
 
квартиры все дубинский забрал. уже нечего раздавать.
 показать весь комментарий
 
че ж верховный главнокомандующий не вручает документы?
а, я забыла: он сейчас на корпоративе в газпроме, членом на рояле играет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх