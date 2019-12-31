 В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"Вечером сидели у постели раненого, у него температура, боли, остались они одни на нг.. Так защемило в сердце, все празднуют, а ребята лежат с жуткими болями. Сегодня общались в военнопленными, их привезли в госпиталь, передали им тёплые куртки, футболки и продукты, вблизи ребята конечно выглядят не так как по ТВ, худые, синяки под глазами, тяжело", - рассказала волонтер.
В гематологии лежат воины с онкологией, есть в очень тяжелом состоянии.
"Лекарство на которое собирала для воина с лейкозом я купила, смогла достать 3 банки по 8200грн, одну передали бесплатно+3 тыс перечислила ему на карту", - сообщила Юсупова.
По ее словам, закончились куртки, кофты на замках и футболок совсем мало осталось. Все быстро уходит. Так же нужен дексалгин и кетанов в ампулах, сегодня отдали последние 4 упаковки кетанова. Остальные потребности все те же, вода, соки, йогурты, колбаса, сыр, сладкое, кофе, чай. Сегодня передали продукты воинам в психиатрию, гематологию и нейрохирургию.
Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.
На кацапии вон тоже воины с онкологией, но у них для лечения все есть, а это потому что росея вотвот загнется...
Сколько там маланские Слуги на корпоративе пробухали?
бо в зедрисні "медгарантії"
Бывают онкологические заболевания.
"Он лежит в хирургии!"
Вопрос был к редатору цензор, а не к Вам, к носителю.
Читать я не разучился, а вот с правильнописанием здесь как в зоопарке))))
Где ж я тогда работать буду?
Рекомендую.
После своего выступления Владимир Зеленский и студия «Квартал 95» перечислили 1 миллион гривен на нужды украинской армии. 2014год.
А зебилы пусть тратят бабло на дебильный квартал.....
Ну чему удивляться, если правительство устраивает корпоративы - пир во время чумы...
Зебилы - я вас презираю и брезгую вами!
Держлікслужба анулювала ліцензію мережі аптек ТОВ «МУЛЬТИСТОР» (бренд «СітіМед»), яка реалізовувала незареєстровані лікарські засоби, якість яких не відповідала вимогам нормативних документів.
Зазначена мережа налічує 20 аптечних закладів, які здійснювали продаж лікарських засобів на території Одеської області, міст Одеси, Миколаєва, Херсона.