EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  12978  199
Все про:поздравление (788) военнослужащие (4401) волонтеры (1965) Воронкова (2)

 Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов. ФОТО

Волонтеров, которые пришли в Главный военный госпиталь Киева, чтобы поздравить освобожденных из плена украинских воинов, не пустили в отделение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Воронкова.

"Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Но мы очень хотели поделиться праздничным настроением, надеемся нам это удалось, несмотря на все приказы министра обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи в международном аэропорту "Борисполь", освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих были доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это нужно не мертвым, это нужно живым": волонтеры собирают открытки для семей погибших военнослужащих. ФОТО

Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов 01
Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3168043
 
   
 Топ комментарии
 
Это зебуинский PR. Нечего на него посягать! Раскрывают тут рот всякие памаишь ли... Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 4285
 показать весь комментарий
 
Друзі вояків - це вороги Зєлі. Потрібно дякувати, що не побили та в буцегарню волонтерів не посадили.
 показать весь комментарий
 
А нефиг этих карателей поздравлять, скоро их вызовут на допросы в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 2541 Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить освобожденных из плена военнослужащих - Цензор.НЕТ 1389
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так может им теперь вообще перестать военным помогать и раненных в госпиталях проведать Смотрю у вас с танькой гавк получится лучше - я надеюсь до этого вы проявляли гражданскую позицию и практически всегда на добровольно помогали армии и морально поддерживали раненных своим посещением их
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А можно помогать недобровольно?
Помню пересылал деньги на бирюковскую контору, как там её, Крылья феникса что ли, а теперь я с этим шоколадным на одном гектаре не сяду. Помню Туку....аналогично.
 показать весь комментарий
 
 
Пересылка денег на карту - это типа купить индульгенцию за свою трусость и безразличие к стране в которой вы живёте в своих глазах Проведывал ли ты раненных по собственной инициативе , как эти волонтёры вот в чем вопрос , т к защищать страну у таких как ты не совместимо с твоими скрепами неизвестно чего
 показать весь комментарий
 
 
Извиняй, но не все могут ходить с визитами. У одних есть на это время, другим надо работать знаешь ли. Человек, который сдаёт мне жильё не спрашивает меня о наличии или отсутствии у меня патриотизма, когда приходит срок платить за жильё и коммуналку, а спрашивает деньги. Если ты из первых, то я из вторых.
 показать весь комментарий
 
Ага обычная отмазка , Я же не рассказываю вам о своем фин состояние Я понимаю , что вы живёте по принципу лишь бы жопа в тепле , а в какой стране вам жить вам все равно - будет это Украина , Европа , лугандон или параша
 показать весь комментарий
 
 
А я разве спрашивал о твоём фин.состоянии?Сумма и дело пожертвования-действие сугубо добровольное, кто-то может пожертвовать тысячу без проблем, а для кого-то и 100 гривень это ощутимая сумма. Так что, теперь первого запишем в благодетели нации, а второго в те, у кого "лишь бы жопа в тепле"?
 показать весь комментарий
 
 
Вы или не понимаете о чём я вам хочу сказать или маниплируете Не важно сколько кто перечислил ,важно как Мне это напоминает библейскую притчу о ростовщике и палаче ( мое мнение , что в ней вы ростовщик )
Многие волонтеры и те кто пошел защищать родину , потеряли и бизнес и карьеру и многое ещё чего Они готовы жертвовать всем
Вопрос не в том , что тебе дала Украина , а что ты дал ей ?
 показать весь комментарий
 
 
Я не шибко силён в библейских сюжетах, по крайней мере этот точно не знаю. Я тоже много чего потерял, жильё, друзей, малую родину так сказать. Но разве я озлобился на большую родину?
 показать весь комментарий
 
Теперь, ты должен спросить у меня подтверждения того, что я на самом деле переводил им деньги, я угадал?))Или хотя скрины с мобильного, где отправлял смски на 565, правильно?)))
 показать весь комментарий
 
 
Ну все, уже беркуты пошли живописать по расейским каналам как их "обижали".

Бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко раскрыли подробности, как во время майдана в Киеве в 2014 году уничтожали их коллег - бойцов спецподразделения. По их словам, "расстрел начался с пяти утра" и сначала стреляли в правоохранителей.
Спустя пять лет после страшных событий на майдане в Киеве, экс-сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыли подробности того, что происходило в тот момент в столице Украины. В том числе рассказали, как их коллег, бойцов спецподразделения, уничтожали на майдане. Судя по их словам, хладнокровно и прицельно.Уж не для этого ли выпустил Зюзя?
 показать весь комментарий
 
 
Они что, отсвечивали в пять утра?
Или по приказу Порошенко Солнце встало раньше?
 показать весь комментарий
 
 
От нема слів, самі матюки. 🤬
Зюзя - ворог України, далі буде.
 показать весь комментарий
 
 
Что им там велели, то и лопочут. Насколько помню, бойня началась в районе 12ти часов
 показать весь комментарий
 
 
Раніше. Точно не пам'ятаю, десь о 8-9 годині.
По ТБ транслювали стрім.
Бачив як тягли хто як міг поранених і вбитих ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ.
А вот як евакуювали беркуйню не бачив. Чи не було чи не свезло...
 показать весь комментарий
 
 
Цемах уже тоже рассказывал на НТВ, что у него были разбитые грузовики с прикрученными, чуть ли не верёвками, зенитными пулемётам...
 показать весь комментарий
 
 
і теж на східцях!
Збірна України з футболу серед ветеранів провела зустріч зі звільненими полоненими. Зустріч пройшла у військовому госпіталі в Києві.

Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів - Цензор.НЕТ 982
 показать весь комментарий
 
 
Помните!
На руках 14 убийц, которых отдали РФ,
83 погибших,
89 раненых и
7 пленных.
 показать весь комментарий
 
 
А далі ще гірше буде
1 федералізація
2 розворот в тайожний союз
 показать весь комментарий
 
 
"Петенька" не прокуратура. Следствие продолжалось и убийц не дарили расее для антиукраинской пропаганды
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у освобождённых спросили, хотят они или нет, чтобы их поздравляли. Может они с родными и близкими людьми сейчас. А тут очередной пиар. Нее,? Мне бы сейчас это не нужно было. Внимания и так более чем достаточно. Но и самое главное. Это на кого их обменяли. Сейчас не до всеобщего внимания.
 показать весь комментарий
 
 
там нет НИКОГО нуждающегося в карантине или палате интерсивной терапии (со слов начальника госпиталя)
просто голимый пиар ЗЕКО манды
 показать весь комментарий
 
 
"Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Источник: https://censor.net.ua/p3168043

Зебіл тупий, зелепух теж з ними там лежить в карантині, він же був на зустрічі коли літак прилетів, а рідні і близькі теж карантин вониобіймали їх, предур...
 показать весь комментарий
 
 
Ти зебіл реальна тупий, читай ще раз коментар, які ви тупі , нові методички підвезли...
 показать весь комментарий
 
 
Нульова немчура, не манді..
Я часто бачу у твітері фото чеків.
 показать весь комментарий
 
 
Та ты им просто не давай и не трынди. Наверняка ты ни разу и не дал
 показать весь комментарий
 
 
Тут свіжа новина де всі відповіді
11:39 В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
 показать весь комментарий
 
А до них зе-карателі ще пускають волонтерів?
 показать весь комментарий
 
ну расскажите ПРО СВОЮ волонтерскую организацию
что сделали - сколько потратили
с фотками и чеками
а мы ВАМ поможем денежкой
Не стесняйтесь
 показать весь комментарий
 
 
На сходах є можливість всіх засняти і зафіксувати розмови. А по палатам це буде неможливо. Звільнені можуть сказати про своє керівництво щось не те, не так, як треба. Ось для чого цей режим тотального засекречування
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть стандартная процедура...
Про что кричим?
 показать весь комментарий
 
Ну ясен-красен! Они же не журналисты канала "3,14 звезда" !
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю зекоманду! Нарешті корупція подолана: нема грошей в бюджеті - нема що красти! Геніально!
 показать весь комментарий
 
Живих беркутівців , поміняли на Героїв мертву Небесну сотню! І це зробив Зебобік!
 показать весь комментарий
 
Уже есть новость: "Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорили звільнення українців у Криму.Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram. За даними відомства, сторони також привітали один одного з наступаючими святами.Президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене 29 грудня звільнення утримуваних осіб. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні."Під час розмови глави держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в окупованому Криму і на території Росії, і російських, які перебувають в Україні", - йдеться в повідомленні відомства.Сторони висловили сподівання на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування в Донбасі почнеться найближчим часом."
 показать весь комментарий
 
И тут вопрос: кто не пустил? Неужели Зе команда разослала циркуляр с предписанием "не пускать волонтёров"? Уверен, местные лейтенант- генералы показывают свою власть. Гов но не только плавает на поверхности, оно лежит толстым слоем на дне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, сначала весь инет захезать комментами, позорящими освобождённых пленных, а потом пускать туда волонтёров... просто побоялись.
 показать весь комментарий
 
Кто-то позорил военных?Или ты про тех сепаров что ордило остались?
 показать весь комментарий
 
 
цей лядскій цирк буде продовжуватися, поки ми не повернемо Пороха назад у Президентське крісло
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
помечтай. запэдроту - грати подойдут, на пожизненное. барыге оффшорному - ганьба! во веки.
 показать весь комментарий
 
 
С какой помпезностью проходил предыдущий обмен а теперь встречают как изгоев и прячут как прокаженных.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, что я не сплю и мне не снится кошмар...................
 показать весь комментарий
 
 
главное у волонтеров забрать пухкалки и гранаты и за бирюковым присматривать. а то что то скиздит по соевой привычке
 показать весь комментарий
 
 
Не кукурікай з бєніного гузна . Захлинешся .
 показать весь комментарий
 
 
Фашистская власть Зеурода во всей красе.
 показать весь комментарий
 
 
Зе-власть - жуть! Спаси нас Господи от неё!
 показать весь комментарий
 
 
Я так не хвилювалась за долю України навіть за януковуча. Зелені ще гірші, бо краще вміють маніпулювати і зовсім не соромляться брехати. Це чітко видно і по їх коментах тут, і по виступах в тому числі їх президента. А нарід не хоче чи не вміє влючати мізки і сліпо добіряє. Трагедія.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх