 Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Воронкова.
"Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Но мы очень хотели поделиться праздничным настроением, надеемся нам это удалось, несмотря на все приказы министра обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
После встречи в международном аэропорту "Борисполь", освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих были доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.
Помню пересылал деньги на бирюковскую контору, как там её, Крылья феникса что ли, а теперь я с этим шоколадным на одном гектаре не сяду. Помню Туку....аналогично.
Многие волонтеры и те кто пошел защищать родину , потеряли и бизнес и карьеру и многое ещё чего Они готовы жертвовать всем
Вопрос не в том , что тебе дала Украина , а что ты дал ей ?
Бывшие сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко раскрыли подробности, как во время майдана в Киеве в 2014 году уничтожали их коллег - бойцов спецподразделения. По их словам, "расстрел начался с пяти утра" и сначала стреляли в правоохранителей.
Спустя пять лет после страшных событий на майдане в Киеве, экс-сотрудники "Беркута" Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия 24" раскрыли подробности того, что происходило в тот момент в столице Украины. В том числе рассказали, как их коллег, бойцов спецподразделения, уничтожали на майдане. Судя по их словам, хладнокровно и прицельно.Уж не для этого ли выпустил Зюзя?
Или по приказу Порошенко Солнце встало раньше?
Зюзя - ворог України, далі буде.
По ТБ транслювали стрім.
Бачив як тягли хто як міг поранених і вбитих ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ.
А вот як евакуювали беркуйню не бачив. Чи не було чи не свезло...
Збірна України з футболу серед ветеранів провела зустріч зі звільненими полоненими. Зустріч пройшла у військовому госпіталі в Києві.
На руках 14 убийц, которых отдали РФ,
83 погибших,
89 раненых и
7 пленных.
1 федералізація
2 розворот в тайожний союз
просто голимый пиар ЗЕКО манды
Зебіл тупий, зелепух теж з ними там лежить в карантині, він же був на зустрічі коли літак прилетів, а рідні і близькі теж карантин вониобіймали їх, предур...
Я часто бачу у твітері фото чеків.
11:39 В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
что сделали - сколько потратили
с фотками и чеками
а мы ВАМ поможем денежкой
Не стесняйтесь
Про что кричим?
3,14звезда" !