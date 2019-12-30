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 На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск. ФОТОрепортаж

На Николаевщине завершились командно-штабные учения воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 01

С выходом в определенные районы были развернуты пункты управления, организованная их охрана и оборона, установлена ​​связь, приняты меры маскировки, инженерные работы и др.

По словам руководителя учений, офицеры командования десантно-штурмовой войск, штабы воинских частей и подразделений, а также начальники родов войск и служб совершенствовали практические навыки в управлении подчиненных подразделений в реальном режиме времени. Также была осуществлена ​​реальная проверка всех тактических расчетов для выполнения дальнейших задач.

На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 02

Смотрите: В зоне ООС проверили боеготовность подразделений, вооруженных РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 03
На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 04
На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 05

Во время практического этапа по решению командира определенные подразделения совершили многокилометровый марш с преодолением водной преграды на штатной бронированной технике.

После этого на одном из полигонов прошли тактические учения с боевой стрельбой. Воины-десантники отрабатывали различные учебно-боевые задачи в разных видах общевойскового боя и различные тактические действия.

На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 06
На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 07

Смотрите: Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование. ФОТО

На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 08
На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 09
На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск 10

Учения проходили в тесном взаимодействии с подразделениями авиации Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Смотрите также: Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3168020
 
   
 Топ комментарии
 
Чем больше учений, тем ближе победа!
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Почему эти учения прошли не на Луганщине ?
Или Брянщине ?
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Чергові смішні навчання які показують повну профнепридатність Генштабу ЗСУ та командування десантних військ! Водна переправа долається тільки на техниці з закритими люками, щоб уникнути втрат бронетехіки від потрапляння води всередину корпусу, знаходження бійців на броні під час долання водної переправи не допускається, бо їх може просто змити водою і вони загинуть! На іншому березі водної перешкоди мають бути організовані створні знаки які показують мехводам підготовлене місце виходу техніки з води, Через відсутність в ЗСУ засобів супутникового військового зв'язку, вихід в поле штабів це абсолютно безглузда річ, бо штаб в полі не може організувати бойове управління підрозділами без провідних засобів зв'язку, тому всі ці дурні долання водних перешкод це тупа показуха нікому не потрібна! Для організації в полі штабів або центрів бойового управління в першу чергу потрібно подати в поле провідний військовий шифрований зв'язок, тобто розгорнути в полі вузол зв'язку армійського корпусу!!!!!! Тому навчання мають відбуватись не так, десантники мають охороняти колону зв'язківців які прокладають польові кабелі до місця розташування штабу і тільки у разі успіху дій зв'язківців штаб буде стояти в полі і буде що охороняти та обороняти! Дивишся на всі ці дурні навчання і думаєш, коли д закінчаться ідіоьи в командуваннях та Генштабі?
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)) а когда связь полёвкой прокладывать до генштабу больше не будут, так и закончаться.
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Будь-яку новину про армію ви вмієш покращити порадою)
А нічо шо у нас "корпусів" нема? Як навіть і дивізій, м?
А то шо деколи(інколи) показуха - то як "граданули" з Дніпра, були теж навчання.... от це було смішно. Шкода шо крейсера не завели туди, ах так, нема їх у нас. Гройсман би баржу міг відправити, оснастивши "Нептунами" На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 2897
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ахаха, какой-то совок получил миной по лбу На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 1198
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Почему эти учения прошли не на Луганщине ?
Или Брянщине ?
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Как это прошли учения? Зебилы же говорили что клятый Порох армию разворовал На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 7073
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Москаля ми били. І НЕ добили

https://www.youtube.com/watch?v=7W5W2XudyJY

Любов українців до кацапав безмежно широка На Миколаївщині відбулися навчання підрозділів Десантно-штурмових військ - Цензор.НЕТ 1985
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а в тём шо непонятливому и понимать то не нуна)
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