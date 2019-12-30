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 10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Около трех часов ночи 30 декабря на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж на Ривненщине столкнулись три машины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и врезался в Volkswagen Crafter, а затем - в Mercedes Vito, двигавшийся за микроавтобусом.

Ударом Renault Rapid разбит, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет.

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От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid - дочь водителя автомобиля, 46-летнего жителя села Дорогобуж. Сам он с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. У него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

По результатам освидетельствования водители Volkswagen Crafter - 47-летний житель Киевщины - и Mercedes Vito - 36-летний иностранец были трезвы.

Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Следователи следственного управления начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 01
10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 02
10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 03
10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 04

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10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 05
10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3167975
 
 
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Судя по тому что от кабины рожки да ножки, пристёгивай не пристёгивай...
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То залишки авто що спровокував ДТП. А те про що ти в лікарні. Я на це дивлюся і думаю, які ж іще треба дороги, щоб не було ДТП? Якщо і на такій дорозі організувать ДТП, то тоді хіба що кожному водієві окрему дорогу
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Мабуть, і "штучний інтелект" для управління усіх автомобілів, не допоможе...

Якщо, воно було бухе, то краще б не вижило.
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"Наши", и на телегах кузькину мать переедут...
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Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.


Остап Бендер и телеги бы не доверил.
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Коли вже це жахітя припинется ? себе не жалієте то подумайте про дітей .
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