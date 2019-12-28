 Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СИЗО блокируют около 100 человек. На месте присутствуют также сотрудники полиции и Нацгвардии.









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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ