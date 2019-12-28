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Все про:Беркут (8538) Киев (18372) СИЗО (1131) Богачук Олег (956)

 Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве группа активистов заблокировала центральный выезд из Лукьяновского СИЗО. Таким образом они пытаются помешать вывозу из СИЗО экс-беркутовцев, которым сегодня суд заменил содержание под стражей на личное обязательство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СИЗО блокируют около 100 человек. На месте присутствуют также сотрудники полиции и Нацгвардии.

Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 01
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 02
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 03
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 05
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 06
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 07
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 08
Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 09

Также читайте: В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской


Люди заблокировали центральный выезд из Лукьяновского СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом беркутовцев 10

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3167863
 
   
 Топ комментарии
 
Юрій Гудименко
1 год ·

Отже, єдині «беркути», які отримали справедливе покарання - це вбиті на Майдані.
Це висновок на майбутнє.
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Дежав'ю - зима 2014-го, тоді вигнали одного Овоча, зараз настав час овоча Зеленого...
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Нова влада, яка буде після Зеленського, зробить все щоби всі винні в розстрілах на Майдані, були покарані в будь який спосіб, навіть на території росії! Масові розстріли не лишаться безкарними!
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А кто будет новая власть? Скорее всего те, кто заняли второе место на парламентских выборах. То есть Меведчук, ты думаешь Медведчук сделает то что ты сказал?
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а хто давав накази стріляти? мєнти то собаки, хто хазяін?
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??? следствие установило или считается? таскают только собак, а про захарченко и прочую ху*ту забыли? спектакль устроили под изолятором, а те кто давал команды спят в мягких постельках и не считают во сколько им обойдётся новогодний стол.
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в этом деле вообще ничего толком не устновлено.
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то то и оно, менты в СИЗО по 5-ть лет отсидели и следаки те же их бы через годик из зала суда и выпустили, а так пусть ***** их в Сирию отправляет - мясо не должно пропасть.
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Ага.

Хєр вот вам таваріщь Igor L, а не «нова влада» !
Вибрав «только нє Порошенко !» ?
НАСОЛОДЖУЙСЯ.
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Портнов уже воззвание выпустил.
Типа к ментам.
Идити разгоните эту шваль.
Как то так.
Они сделали это вместе.
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Ви пропонуєте війну за покидьків, яким не місце в Україні?
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взагалі то це остання спроба добитися справедливості а не війна за покитьків. цим тварюкам які вбивали людей прикриваючись корочками місце лише в камері або на шибениці
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Дежав'ю - зима 2014-го, тоді вигнали одного Овоча, зараз настав час овоча Зеленого...
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Люди валите оттуда вас сейчас там поубивают, а убийц потом отпустят... как ни прискорбно констатировать у нас это не работает... у нас ничьи жизни ничьи смерти ничего не стоят, если это не смерти власть имущих...
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Якщо мені знову доведеться бути на війні чи на Майдані - не вговорюйте мене брати полонених...
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А на Майдан вообще смысла идти нет. Берешь ружжо а лучше гранатомет, соседа и начинаешь со своего дома, улицы, города. Смысл вообще было собираться всем в одну кучу где мусора потом всех оптом расстреляли и ниодин чиновник не пострадал.
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что в Киеве людей нет что б выйти для протестов .если киевляне не соберутся то никто в Киев завтра и не приедет
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Смысл?
Отдать свою жизнь что бы зелескот потом над тобою знущался?
Пусть зелескот получит все что заслужил.
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Теж, щось до цього схоже думається...Але ж цим не закінчиться.
Сюди ж 100% повернуться кадри Януковича, разом з русскімі заплєчних дєл мастєрамі...

Будуть «лєчіть хахлов от бандєровщіни»...
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Продажниі судів при проукраїнській владі будуть судити судом лінча... інших варіантів я не бачу нажаль...
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Подивіться добрі люди кого ви обрали:
Укарїною керує комік із квартала!
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Дивимось. Уже 6 лет дивимось. Точнее уже 30 лет все одно и то же.
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А кто должен? 8 процентный отсекатель гражданских?
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комік - агєнт Кримля. Тут вже панує *****
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Нушош, Зєля, ти не беркутівців випустив, ти випустив злого духа.
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6 лет в стране идет война а гранатометов так и не заныкали на всяк случай. В другой стране ето СИЗО уже бы на воздух высадили вместе с продажными судьями, прокурворами и Портновым.
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Миролюбие и толерантность. Можем только мусорные баки применить. Это тоже страшное моральное оружие.
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О да. Такой у нас менталитет. Всю жизнь живем и питаемся в етих мусорных баках, а раз в 5 лет своего хозяина в него запихиваем и уже отпускает, довольные, песни поем о перемоге, о свободе, о славе и воле и непобедимости украинского народа.
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Если Беркут убивал, а его суд отпустил и дал условно, значит убивать можно? Есть судебный прецедент, можно ссылаться.
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"Прецедент", то в Великобританії і США, а в Україні і в Євросоюзі - "римське право"
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Вертухаи Клоуна.....




Люди заблокували центральний виїзд із Лук'янівського СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом беркутівців - Цензор.НЕТ 9763 Masi Nayyem

@MasiNayyem

·26 мин

Под СИЗО. Номера одинаковые.

Люди заблокували центральний виїзд із Лук'янівського СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом беркутівців - Цензор.НЕТ 9818
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молодцы!
это начало конца режиМа зеЛеных чмырей!
они спецом затеяли это под Новый Год.чтоб людей меньше было!
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увы, вы столько крови пролили и потеряли луч свободы, что не верью, что ближайшие 10 лет сного начнёте отстаивать свою свободу, у вас покаление "с смартфонами" не готово и это вина родителей
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Нічого не буде.
Так як і варту робили перед Парижем, а потім тихесенько розійшлися, підібгавши хвости і прийнявши заявочку, що червоних ліній не перейдено, дальтоніки, певно.

Я згадую бравурні коментики: =не те робитиме - дамо копняка на ростов= ...
Ну-ну, давайте-давайте, подивимося.

Тільки одне питання: а для чого було вибирати тупе україноненависницьке чмо, щоб тепер обурюватися в неті і закликати до чергової революції ? Толку ж то все одно нема: населення не те, а народу зовсім не достатньо. Папанька правильно сказав.
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Юрій Гудименко
1 год ·

Отже, єдині «беркути», які отримали справедливе покарання - це вбиті на Майдані.
Це висновок на майбутнє.
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а я ще 1 грудня казав, що не хер вести перемовини. Просто знести цю владу і все. А мені говорили не можна, ми цивілізовані... І що? Ідіоти, а не цивілізовані. Ми проходимо зараз шлях Франції коли там знесли в біса Бастилію. Бо ми відстали від Європи на 300 років поки були ці всі роки під рашкою.
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А не простіше було 21 квітня 2019, всім хто за Україну, Віру, Армію, Мову, поставити позначку за Порошенка?
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я взагалі про 1 грудня 2013 року веду мову і про події на Банковій. До чого тут 21 квітня 2019? Я ж не ванга. Хоча після тих слів і того як почали жувати соплі не сприймав ту трійцю як лідерів і порошенка також не сприймав. Бо був майже в метрі від нього коли воно залізло на трактор.
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За 5 лет можно и нужно было их и осудить.
Теперь же, Зеленский поменял одних граждан украины - на других.
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Де пости від дякувальщиків про хлопців в полоні. Для них один беркут існує. Мразота ви порохогніди остаточно.
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Интересно, а как будут воспринимать эти события сами освобожденные бойцы, узнав, что их обменяли на убийц безоруженных людей?
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Можливо, обміняють на тих, що пішли за самогоном і заблудились, то їм однаково.
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а зегои значит-"маладцы"...патриоты.да...?!!! если бы-всех на всех-да...но вот так...?!!
путя наших за месяц ещё больше наловит...и ШО...? может ты пойдёшь "по обмену"...?!!! Люди заблокували центральний виїзд із Лук'янівського СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом беркутівців - Цензор.НЕТ 7450
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Такой обмен оставляет осадок, который может превратиться пиз..ной для власти.
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зебилы...таку муйню замутить под Новый год-это новая "фишка" "квартала"...явно спецом...всё продумано-люди ждут праздника а эти клоуны народу "под ёлочку" отак вот...
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Видать, зе таки примет все говно которое нужно будет вынести. А после него кто то примет подготовленное место. И как сразу не разглядели подставу.?
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Такое предчувствие, что сейчас возле Лукьяновки среди протестующих уже сейчас находится будущее руководство Украины. Де-жа-вю (((
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Если честно - сцу. Но для желающих взять власть - реальное окно возможности.
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Ссать в этой ситуации = нет оснований.
Вероятность зажмуриться = 1%.
Другое дело, что обычному человеку оттуда прорваться во власть = шансов ещё меньше.
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Согласен. Но с дивана прорваться во власть шансов вообще 0. (Это я про себя).
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Шансы есть.
Минимальные.
И не потому, что там уже всё распределено т.н. "лидерами", а потому, что наш народ тупой.
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Беззаконие власти приводит к не подчинению ей. Опыт овоща не учит. Идиоты.
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Зеленский делает глупость за глупостью в геометрической прогрессии.
Сегодня эти глупости граничат с преступлением и госизменой.
И это говорю я, тот, который поддерживал Зе на 100 процентов.
PS. *****, похоже, что в нашей стране лучше не станет таки без полномасштабной войны /за Независимость, от "бывших" в том числе/, при оторой отсеивается весь биомусор.
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Тоже хитро сделанный Зю открывал второстепенный мост, когда суды совершали беззаконие.
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Треба ще пережити два покоління соводрочерів...На жаль я цього вже не побачу Люди заблокували центральний виїзд із Лук'янівського СІЗО, щоб не дати вивезти звільнених судом беркутівців - Цензор.НЕТ 7078
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Довольны результатом своего голосования?
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Липецкая мразь ещё хуже.
ЗЫ. Здесь хотя бы была попытка изменить курс на ******.
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попытка и осталась, своими зелеными руками ты привело зелюка.
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цікаво!
Коли мародера будуть вивозити із сізо - хоч хтось прийде?
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Мародёр все сизо скупил походу.
С надзирателями, вроде бесхребетного предателя из квартала.
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В бою бывают неизбежные потери.
И ставить жизнь нескольких человек выше, чем выживание взвода/полка/бригады/страны = это преступно.
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Столько проблем из-за одного зеленого идиота. Неужели невозможно найти на него управу более эффективным методом?
Если бы в свое время убрали ЗЕка с президенства, то не погибли бы десятки тысяч человек , а миллионы не стали бы беженцами.
В свое время , что бы сохранить 3-4 млн. жизней , США бросила две атомные бомбы на Японию, и погибли до 300 тис. человек.
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Вообще то не до 300 тыс, а от 300.
Но суть да, верна: приходится жертвовать кем то ради победы ВСЕГДА.
Если этого не сделать, то проиграешь и заплатят жизнями /нищетой, голодом, унижением, потерянными поколениями, вырождением нации, как при большевиках/ гораздо больше людей.
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Просто нет слов ! Убийцы на свободе ! Ужас !
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За 5 лет нихрена не расследовали..а смысл их держать???никто не собирается расследовать сам себя,это исполнители,лучше от них избавиться,логика выгодная всем...взамен еще свои получить...
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Полгода бесхребетный поц у власти.
Стало ещё хуже, да ещё унижение страны и народа добавилось в копилку. Плюс реальная угроза развала государства.
Смысл его держать?
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Я просто не вруливаю,они что на войне участие принимали,чтоб их обменивать?может еще обменять зэка который ***** велосипед в Магадане у автовокзала?
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Если власти мозгов не хватит остановиться, то после того, как беркутовцы перестанут являться в суд,- надо будет открывать дело против всех тех, кто способствовал в перемещении за рубеж лиц, находящимся под судом !
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