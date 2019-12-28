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 Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест заменен на личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд  отменил содержание под стражей трем экс-беркутовцам - Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину. Также суд отменил домашний арест двум экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Решение выносила коллегия судей: председательствующая Маргарита Васильева, а также Виктор Габриель и Анатолий Орел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 01
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 02
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 03
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 04
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 06
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 07
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 08
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 09
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 10
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 11

Также смотрите: Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции. ФОТОрепортаж

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 12
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство 13
Фото: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3167847
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
При Порошенко украинцев вызволяли с паРаши?
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і з параши, і з даунбасу!!! сотнями і тисячами!!!
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом украинских военнопленных и не знает, что благодаря действующему президенту Петру Порошенко уже освобождены около 3 тысяч украинцев.


Об этом "Прямому" рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"В течение 5 лет войны около 3000 пленных удалось освободить из плена России и сепаратистских образований Донецка и Луганска. Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных. Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня каждый день на всех международных встречах. 3000 возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу в только этих 24 является как минимум несправедливым по отношению к тем 70 украинцам, которые все еще остаются в плену ", - подчеркнула она.
Луценко добавила, что Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом военнопленных, так и не знает цифр освобожденных пленных и сейчас находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
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порошенко было не выгодно освобождать украинцев,ведь тогда пришлось бы в Европе говорить про коррупцию,а не про политзаключенных
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И дальше что?
Они сбегут?
Цирк.
Зелесрань наголосовала по приколу.
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все кого отпускают зелёные мухи, в россии и ордло герои.
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отпускают или меняют на пленных украинцев которых мучают в российских тюрьмах?
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зеЛеные чмыри вместе зеЛяй кончат хуже яныка!
подонки и мрази
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свічка‏ @svecha62 13 мин.13 минут назад

"Свобода никогда не исходит от правительства.
Свобода всегда исходит от его подданных.
История свободы - это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания."

Вудро Вильсон
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пойди в США суд заблокируй,ты поймешь уже в тюрьме.что такое свобода,а что нарушение закона или для тебя США не свободная страна или не демократическая
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а причем здесь блокировка суда?
почитай определение понятия свобода...хотя бы в выкепеди
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 18 мин.18 минут назад


Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
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Если этот беркутовец стрелял по майдану чего его при патриоте Порошенко не осудили за пять лет?Если нет,то на обмен
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Так это повод его выпустить?
Отличная логическая цепочка.
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А якщо стріляв і блазень його обміняє ти зробиш сам себе в черговий раз.
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3,14здець...
Тепер далі, по портнову??? - продовжувати саджати майданівців та патріотів???
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Браво!
Януковичи, Азаровы, Клюевы, Портновы, Пшонки и т.д., аплодируют стоя!
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В нашій країни замість законів краще вивчати саперну справу та вправлятися у стрільбі.
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Тоесть таки выродков отпустят. Интересно они свои семьи и родственников сепарских тоже успеют забрать или...
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Теперь ***** может под любым надуманным поводом задерживать украинцев в росии и менять их на своих террористов которые будут кбивать украинцев в Украине, а зелебоб даже не поймет что играет в примитивной многоходовочке плешивого
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І останнє по громадянам України негідникам беркутівцям. Верніше не про них. Про корисних ідіотів, які вже другий день валають, що українських громадян не можна віддавати. Їм звісно дурням не зрозуміло, що українських громадян, які воювали з ворогом потрібно повертати. За любу ціну українського мотлоху. Чому? Да тому, що всю цю ахінею зараз читають хлопці, які йдуть на фронт. Які читають, що не дай бог якщо буде потрібно, то впершу чергу будуть думати не про них, а про різний бруд з українським громадянством. Як їм йти з такими думками захищати вас корисні ідіоти. Путін в черговий раз вам дякує і аплодує в долоні.
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ну что ж...теперь их конечно порвёт толпа митингующих,как впрочем и судей...хотя нет,не порвёт..в стране которая выбрала поганую зелёную хохломразь уже мало кто под пули пойдёт.
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Зелупа вроде договорился с ****** всех на всех. Ради етого и на колени падал и у ***** отсосал и домашнее задание в том числе отвод войск и продление особого статуса быстренько приняли. А что же на ето скажет ОБСЕ, Меркель и Оланд которые вроде как гарантами выступили в переговорах? Ведь ***** в очередной раз нарушил договоренности, не прекратил огонь и не провел обмен всех на всех. Украину действительно используют как последнюю проститутку.
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