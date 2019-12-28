 Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд отменил содержание под стражей трем экс-беркутовцам - Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину. Также суд отменил домашний арест двум экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Решение выносила коллегия судей: председательствующая Маргарита Васильева, а также Виктор Габриель и Анатолий Орел.

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