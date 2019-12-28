 Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд отменил содержание под стражей трем экс-беркутовцам - Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину. Также суд отменил домашний арест двум экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.
Решение выносила коллегия судей: председательствующая Маргарита Васильева, а также Виктор Габриель и Анатолий Орел.
Шо при Порошенко було зрада то при Зеленському перемога
Об этом "Прямому" рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"В течение 5 лет войны около 3000 пленных удалось освободить из плена России и сепаратистских образований Донецка и Луганска. Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных. Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня каждый день на всех международных встречах. 3000 возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу в только этих 24 является как минимум несправедливым по отношению к тем 70 украинцам, которые все еще остаются в плену ", - подчеркнула она.
Луценко добавила, что Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом военнопленных, так и не знает цифр освобожденных пленных и сейчас находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
Они сбегут?
Цирк.
Зелесрань наголосовала по приколу.
подонки и мрази
"Свобода никогда не исходит от правительства.
Свобода всегда исходит от его подданных.
История свободы - это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания."
Вудро Вильсон
почитай определение понятия свобода...хотя бы в выкепеди
Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
Отличная логическая цепочка.
Тепер далі, по портнову??? - продовжувати саджати майданівців та патріотів???
Януковичи, Азаровы, Клюевы, Портновы, Пшонки и т.д., аплодируют стоя!